Božićnica od 600 eura sjela je na račun umirovljenice Fatime, a toliko dobije u gotovo pola godine mirovine, javlja Danas.hr.

"Kao nacionalna mirovina imam 120 € i meni to puno znači. Što da vam kažem, s ovim ću moći priuštiti sve za život. Nema luksuza", rekla je Fatima Grgić iz Umaga. Njoj će ova božićnica puno značiti, a hoće li i sebi nešto kupiti, još ne zna.

"Kad imaš više, onda opet se veseliš malo nečemu. Vidjet ćemo hoću li i sebi nešto pokloniti od ovog novca. Zdravlje je najvažnije", rekla je Fatima.

'Dug koji trebamo vratiti tim ljudima'

Oko 150 Umažana prosječno je isplaćeno oko 350 eura po umirovljeniku. "Smatramo da je to samo jedan dio, nazovimo ga, duga koji trebamo vratiti tim ljudima koji su nesebično uložili svoj život u boljitak svih nas i to je jedan najdirektniji način pomoći. Mi smo zaista ponosni da možemo usrećiti naše ljude na taj način", rekao je Vili Bassanese, gradonačelnik Umaga.

Božicnica o kojoj većina može samo sanjati postala je tradicija, a na nju imaju pravo umirovljenici koji najmanje pet godina imaju umašku adresu. "Ja sam svake godine dobivala jer kad sam došla iz Bosne, tamo sam dobila malu mirovinu i ovdje sam radila još 9 godina“, objasnila je Anđa Tikvić.

"Pa danas se živi loše, jako loše. Tko ima posao je sretan, drugi preživljavaju, skupljaju boce. Nema drugog načina nažalost", rekao je Bojan Premužić. Cenzus će se, obećavaju u gradu, sljedeće godine povećati i prilagoditi budućim primanjima i to sve u skladu s realnom potrošačkom košaricom. "To je stvarno lijepo kad ti dođe nenadano, ne očekuješ velike pomoći. To smo iskoristili za darove unucima“, rekao je Bojan.

"Iskreno rečeno, još nisam iskoristila, imam vremena iskoristit će se. Kako idu cijene, onda tako i moraš malo uštediti, moraš čuvati“, smatra Anđa. "Možemo najaviti da će možda cenzus biti do 400 ili do 500€. U svakom slučaju, visinu iznosa božićnica ćemo podignuti do najvećeg maksimalnog mogućeg iznosa“, ustvrdio je gradonačelnik Bassanese.