Povodom Božića u studiju Net.hr-a gostovao je pater Stjepan Horvat, svećenik Družbe misionara Krvi Kristove s kojim smo razgovarali o smislu blagdana za katolike, Crkvi, konzumerizmu, mladima...

Odmah na početku, pater Stjepan kazao je da za Božić slavimo Isusov rođendan, dan kada slavimo Isusovo utjelovljenje, dolazak Sina Božjega na zemlju.

"Sam taj njegov dolazak, utjelovljenje Božje, Bog nam je ispružio ruku, napravio most prema nama i upravo svojim činom, djelovanjem i svojim riječima poziva i nas da činimo to. Mi ljudi nekada njemu govorimo 'ne', nekada ga vrijeđamo svojim stavovima, riječima… on nam to nije zamjerio, nego nas traži put da se pomirimo s njim. To je poruka i nama ljudima – različiti smo, imamo različite stavove, vjere, milijun podijeljenosti u svijetu. Baš bi to trebala biti poruka tog dana, da nađemo način kako da se približimo jedni drugima", kazao je, dodajući da bi to na poseban način trebao biti dan mira, pomirenja među svima.

"Danas je dovoljno otvoriti bilo koji portal i imate milijun podjela. Ljudi samo kao da traže način kako da se dijele. Naš Bog nas je pozvao upravo na to, da tražimo puteve, mostove do toga da postanemo jedno", dodaje.

Bor bi se trebao držati cijelo božićno vrijeme

Govoreći o podjelama koja je uzrokovala pandemija koronavirusa, kaže da danas živimo jednu tešku situaciju.

"Ta jedna razlika, poštivanje stava drugoga. Kod nas je situacija da imamo pravo na izbor. Ako vi imate jedan stav, a mi drugi, ja želim poštivati taj vaš stav. Važno je komunicirati, osobno dosta komuniciram s ljudima, no nažalost često ako nisam nečijeg stava, onda me počnu vrijeđati, napadati, ponižavati. Ne vidim smisao toga, to uvijek dovodi do još većih podjela", govori pater Stjepan.

U Crkvi, kaže, ne postoji strogo pravilo o kićenju bora.

"On je vezan uz božićno vrijeme. Samo božićno vrijeme obično kod nas počinje na Badnjak i traje do krštenja Gospodnjeg, to je blagdan koji je nedjelju poslije Sveta tri kralja. Kod nas nekako u tradiciji ljudi znaju raskititi bor uoči pravoslavnog Božića", kaže, dodajući da se bor u nekim crkvama drži čak i do Svijećnice.

Osvrnuo se i na konzumerizam u blagdansko vrijeme, za koji kaže da je to ponuda koju mi ne moramo prihvatiti.

"To što ja sada mogu kupiti tisuću različitih stvari za Božić i potrošiti tjedan dana prije Božića, to je ponuda na koju ja mogu reći 'ne'. Kao svećenik, ne pristajem tako lako na to", kaže.

"Bit samog Božića nije to. Mislim da moramo imati jednu granicu", dodaje.

Kaže da je post za Badnjak koji se u Hrvatskoj preferira tradicija.

"Crkva ima propisan post i nemrs samo dva puta u godini – to su Čista srijeda i Veliki petak. Badnjak je nekako iščekivanje tog velikog slavlja, pa je tradicija da taj dan malo skromnije jedemo", pojasnio je.

Velika uloga u društvu

Govorio je i o Crkvi, odnosno tome da se pojedini ljudi udaljavaju od Crkve zbog svećenika.

"Mi svećenici imamo tu jednu veliku ulogu u Crkvi i društvu i možemo je zloupotrijebiti. Često se dogodi da neki svećenici pogriješe, da kažu stvari koje ne bi smjeli, da se počnu bavi politikom. Na neki način mi trebamo biti prisutni u svemu tome, ali ne smijemo se aktivno baviti. Tu su Crkveni dokumenti i upute vrlo jasni. Meni je uvijek žao kada netko zbog nekog svećenika, zbog neke možda nepromišljene izjave ili stava, otpadne od Crkve", kaže.

Što je još rekao o nadilaženju podjela, konzumerizmu, mladima i Crkvi, pogledajte u cijelom intervjuu.