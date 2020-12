BOŽIĆ NA KAKAV NISMO NAVIKLI: Potrošnja hrane i pića pada i do 20 posto

Drugačije će se trošiti, bitno drugačija će biti struktura potrošnje nego u radnijim godinama

Prošlih blagdana hrvatski građani potrošili su više od 15 milijardi kuna, ali takva situacija neće biti i ove godine. Potrošnja hrane i pića pada i do 20 posto, a gužve koje su prije nastajale u šoping centrima sada se sele na internet.

Najviše građana za poklone će izdvojiti do 300 kuna. Gotovo će nas 30 posto potrošiti do 500, a gotovo jednako toliko i do 1000 kuna, pokazalo je istraživanje agencije Valicon.

Ipak, neki ne žele štedjeti na poklonima, među njima je i Leonarda iz Zagreba koja kaže da će blagdanski pokloni biti isti kao i uvijek. Marko Samojver iz Zagreba ne broji koliko je potrošio: “Ne znam, nikad ne određujem neke budžete, koliko se potroši – potroši se, kao i svih prijašnjih godina”, rekao je za RTL.

Ide se prema jeftinijim varijantama

Ekonomski analitičar Damir Novotny tvrdi da će se ove godine drugačije trošiti: „Ali će ti dohoci ostati i kućanstva će rasporediti te dohotke u narednim mjesecima. Drugačije će se trošiti, bitno drugačija će biti struktura potrošnje nego u radnijim godinama“, kada su se najviše kupovale dječje igračke, kozmetika, elektronika, odjeća i obuća, ali i hrana čija bi potrošnja ove godine mogla pasti i do 20 posto.

Predsjednik Nezavisnih sindikata Krešimir Sever kako će građani ići prema jeftinijim varijantama: “Kod vrlo malog broja ljudi naći će se na sam Badnjak skuplja i kvalitetnija riba, ići će se prema nekoj jefinijoj. Na sam Božić isto tako, neka skromnija prehrana, ali isto koliko god je moguće da bude u duhu tradicije.”

