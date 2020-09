‘BOŽIĆ RELAKSIRANIJI OD USKRSA, ALI…’; Capak objasnio što nas čeka i otkrio: ‘To će najvjerojatnije biti završetak priče s koronavirusom’

Takva situacija se sasvim sigurno neće ponoviti, sada više znamo o virusu i usmjeravanju na najučinkovitije mjere koje donosimo. Tako da ja mislim da će Božić biti puno relaksiraniji od Uskrsa, ali morat ćemo se držati mjera, rekao je Capak

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kazao je za RTL Danas da je broj novooboljelih u padu i da se to vidi kroz veći broj testiranja. Iako se epidemiolozi pribojavaju hladnijeg vremena kojeg će ljudi provesti u zatvorenom prostoru, zimski bi blagdani trebali izgledati bitno drukčije od uskrsnih.

“Tijekom Uskrsa imali smo karantenu, lockdown. Moto je bio ostanite doma, praktički sve gospodarske i društvene djelatnosti su bile zatvorene osim onih najnužnijih. Takva situacija se sasvim sigurno neće ponoviti, sada više znamo o virusu i usmjeravanju na najučinkovitije mjere koje donosimo. Tako da ja mislim da će Božić biti puno relaksiraniji od Uskrsa, ali morat ćemo se držati mjera”‘, rekao je Capak za RTL.

Na proljeće stajemo na kraj pandemiji?

Epidemiološke mjere još uvijek su jedini lijek protiv koronavirusa, a na kraj bi mu se moglo stati već na proljeće s dolaskom cjepiva.

”Šire cijepljenje ne možemo prije proljeća očekivati. Za mene je to najvjerojatnije završetak priče s koronavirusom, a to je cijepljenje šire populacije. Ja se nadam da ćemo to na proljeće uspjeti ostvariti. Po meni taj kolektivni imunitet ne možemo steći prije kraja proljeća sljedeće godine, a evo srećom dobre vijesti da bi cjepivo moglo tada”, smatra Capak.

A tada, s dolaskom cjepiva i kolektivnog imuniteta, zaštitne maske trebale bi otići u povijest.

Prvi slučaj ponovne zaraze u Hrvatskoj

U međuvremenu, pojavila se vijest da je jedan umirovljenik u Splitu drugi put pozitivan na koronavirus. U samo pet mjeseci prošao je put od negativnog testa do ponovnog oboljenja, ali ovaj put bez težih simptoma. Splitski umirovljenik dva je puta obolio od koronavirusa. Korisnik doma za starije u Vukovarskoj ulici u travnju je bio pozitivan, a onda virus i prebolio.

Ovih je dana ponovno dobio simptome i nalaz je pozitivan. To je prvi takav slučaj u Hrvatskoj, a da bi se otkrilo zašto se to dogodilo morat će proći nekoliko temeljitih pretraga.

“Mi smo stavili da onaj tko ima dokaz o tome da je prebolio i da je testiran na COVID, ako u iduća tri mjeseca dođe u kontakt s oboljelom osobom neće morati u samoizolaciju jer imamo dokaze da u ta tri mjeseca neće aktivirati bolest”, rekao je Krunoslav Capak.

‘Broj osoba koje su došle u kontakt s virusom nitko ne zna’

Istovremeno, otvorila se i rasprava o izjavi glavnog hrvatskog epidemiologa da je u Hrvatskoj 400.000 građana bilo u doticaju s virusom.

“Broj osoba koje su došle u kontakt s virusom nitko ne zna. Nit zemlje koje su puno šire serološka istraživanja provodile nego mi. Mi smo na 1150 ljudi provodili to serološko istraživanje i dobili smo rezultat 2,5% onih koji nose antitijela. Ako bi tu situaciju koja je tada bila kad smo proveli ispitivanje preslikali onda bi danas kad imamo nešto više od 15 tisuća oboljelih, onda bi taj broj bio oko 400.000”, kazao je Capak.

Cjepivo za gripu stiže u 10. mjesecu – koštat će 95 kuna

Struka apelira da je vrijeme za cijepljenje protiv gripe. Cjepivo bi u Hrvatsku trebalo stići u drugom tjednu 10. mjeseca, a koštalo bi oko 95 kuna po dozi. U nekim će se ljekarnama građani moći i cijepiti. Alemka Markotić upozorava da bi kombinacija gripe i koronavirusa mogla biti fatalna pa je pozvala i mlade da se cijepe.

“Jer je to način da ostanu radno sposobni i zdravi i da zaštite druge osobe oko sebe, pogotovo kronične bolesnike. Predstoji nam sezona gripe i covida i ta kombinacija može biti vrlo teška pa i smrtonosna”, rekla je za RTL Danas Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.