Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić uputio je u petak božićnu čestitku u kojoj je istaknuo da Bog ulazi u svakidašnjicu čovjeka i utjelovljuje se u njegove životne situacije, pogotovo ondje gdje su žalost i muka, tjeskoba i trpljenje.

Kardinal je poželio da njegove božićne čestitke - i sigurnost da je Bog blizu u svim prilikama života - dospiju do svih: do djece, obitelji, posebno onih obitelji koje u radosti očekuju rođenje djeteta.

"Želim da dospiju onamo gdje su vaši osjećaji, vaš rad, nastojanja i nadanja. Želim da dospiju do onih osoba koje su same ili daleko od svojih, do svih onih koji ovih dana ne mogu sudjelovati u zajedničkoj radosti slavlja: zbog bolesti, ili poodmakle dobi, ili zbog spriječenosti radi bilo kojeg razloga", istaknuo je.

'Važno je svjedočiti da je Gospodin blizu'

Poručio je i kako s posebnim osjećajem duše želi da sigurnost Božje vjernosti, blizine i utjehe dođe do svih osoba u zdravstvu koje ovih dana njeguju teške bolesnike, do svih ožalošćenih koji u tugovanju trpe zbog gubitka najbližih.

Naglasio je kako je stoga važno svjedočiti da je Gospodin blizu i onda kada smo umorni i ugroženi.

"Božićna je noć obasjana Svjetlom koje je s neba sišlo", napisao je u čestitki kardinal Bozanić te istaknuo kako se dogodio bitan događaj našega spasenja jer je Sin Božji postao čovjekom. Sin Božji je ušao na jedinstveni način u ljudsku povijest da bi omogućio, svakom muškarcu i svakoj ženi, ulazak u Božje otajstvo.

Naša se nada, poručio je, temelji na konkretnom događaju: Krist je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. Bog se nije pojavio kao odrasli čovjek, nego u liku Djeteta, rođena od Žene, kao svatko od nas. Bog je sišao u ljudsku povijest u nježnosti djeteta, koja privlači blizinom i jednostavnošću.

Pokazao je u Božiću da nas sve ljubi, jer se poistovjetio s ljudima u svemu, osim u grijehu pa je Božić, po svojoj naravi, blagdan svih ljudi, istaknuo je Bozanić.