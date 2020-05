BOZANIĆ TVRDI DA SE CRKVA NE MIJEŠA U IZBORE: ‘Nemamo tu što reći, a kritika Vlade iz Glasa Koncila je privatno mišljenje urednika’

Miklenić je u zadnjem broju tog katoličkog tjednika najave o mogućim parlamentarnim izborima u srpnju ocijenio kao “političko i politikantsko nadmetanje za vlast te bijeg od suočavanja s krizom”

Kardinal Josip Bozanić izjavio je u petak da se Katolička crkva ne miješa u to kada će biti parlamentarni izbori poručivši kako je glavni urednik “Glasa Koncila” Ivan Miklenić u svom komentaru iznio privatno mišljenje.

“Što se tiče izbora, o tome Crkva nema što reći. To određuju oni koji vode državu i to nije pitanje Crkve, to je privatno mišljenje. Vjerujem dobronamjerno, ali to je privatno mišljenje”, rekao je Bozanić novinarima upitan za Miklenićevo kritiziranje mogućeg održavanja parlamentarnih izbora u srpnju.

Govorio i o obnovi Katedrale

Bozanić, koji je bio u obilasku zagrebačke katedrale s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, rekao je u vezi obnove katedrale kako je sada najbitnije postaviti skelu i osigurati da ne dođe do daljnjeg urušavanja, zatim procijeniti štetu i onda vidjeti kako postupno dalje.

Istaknuvši kako bi želio da obnova završi što prije, Bozanić nije želio govoriti o potrebnom vremenu za to poručivši da treba svaki dan činiti ono što je moguće. “Želio bih da svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata bude znak hoda prema naprijed”, kazao je.