BOZANIĆ NAPUŠTA KAPTOL I ODLAZI U VATIKAN? Nagađanja su sve glasnija, a evo što kaže on

Nije prvi put da se pojavljuje ova informacija…

Iako se već u nekoliko navrata pisalo o odlasku kardinala Josipa Bozanića u Vatikan, čini se kako taj film uskoro ipak nećemo gledati.

On je za RTL demantirao te glasine i rekao: “Ja sam u Hrvatskoj i ostajem u Hrvatskoj”.

U razgovoru su se dotakli i masovnog iseljavanja mladih u potrazi za boljom prilikom u inozemstvu, no Bozanić, kao vodeća figura katoličke crkve u Hrvatskoj nije imao previše konkretnih komentara na to. Hrvata je u Hrvatskoj sve manje, ali kardinal vjeruje kako je to – prolazno.

“S jedne strane možemo gledati i neke stvari i neka događanja, negativno, ali mogu potvrditi da ima puno pozitivnih i lijepih primjera kod naših obitelji. Ima primjera gdje je istina problem iseljavanja, ali nekako čini mi se da se malo govori i o onome što oni koji su otišli doživljavaju. Upravo sam jučer sreo jednu obitelj koja kaže: “Evo mi se vraćamo. Nije to onako kako su nam obećavali.” I želio bih da se i ovom iskustvu malo više govori i ja vjerujem da je to isto prolaznog perioda i da moramo gledati pozitivno u budućnost”, rekao je Bozanić.