BOŠNJAKOVIĆ ZA OSNIVANJE ISTRAŽNOG POVJERENSTVA O OBNOVI, ALI NE SAD: ‘Puno činjenica još ne znamo, a to je bilo prije 20 godina’

Predsjednik Odbora za Ustav HDZ-ov Dražen Bošnjaković rekao je u utorak kako saborsko istražno povjerenstvo o poslijeratnoj obnovi treba osnovati kada budu poznate konkretne činjenice, dodavši međutim da ako je nepravilnosti i korupcije bilo – to treba osuditi.

“Mi još ne znamo niti broj kuća koje su stradale, ne znamo puno činjenica te se tako ne može ući u osnivanje povjerenstva”, ustvrdio je Bošnjaković i emisiji ‘U mreži prvog’ Hrvatskog radija, referirajući se na oporbenu inicijativu o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva o poslijeratnoj obnovi na potresom pogođenom području.

Načelno, kaže, ako je bilo nepravilnosti i korupcije, a drugi je trpio štetu i patnju, to treba osuditi. “Ipak, moramo znati da se radi o procesu koji je bio prije 20 godina. Treba se vratiti u to vrijeme, sagledati što se tada događalo. Tada je Hrvatska obnovila 156 tisuća kuća, sukladno pravilima i standardima koji su tada vrijedili. Ja isto slušam izjave ljudi kojima su kuće stradale u potresima i to ne zvuči dobro”, rekao je Bošnjaković.

Dodao je i kako policija i USKOK rade na utvrđivanju činjenica.

“Uopće ne znamo koliko je takvih kuća koje su obnovljene, stradale, a već se u javnosti stvara dojam odgovornosti Ive Žinića. Par mjeseci prije lokalnih izbora. Da je netko osmišljavao sistem obnove 160 tisuća kuća samo da bi izvukao nekakvu korist, ja smatram da to ne postoji. Je li neki izvođač ugradio manje materijala, to najoštrije osuđujem. Međutim, prošlo je 20 godina. Ako se to nađe, ako tog izvođača ima, ako nije zastara, treba ga sankcionirati”, ustvrdio je Bošnjaković.

Iz oporbenih redova, naime, poručili su kako bi povjerenstvo trebalo saslušati sve koji su bili odgovorni i zaduženi za provođenje projekta poslijeratne obnove, a među njima i aktualnog HDZ-ovog sisačko-moslavačkog župana Ivu Žinića koji je tada bio glavni inženjer za obnovu.