BOŠNJAKOVIĆ SE SUSREO S MINISTROM PRAVOSUĐA BiH: ‘Procedura izručenja Zdravka Mamića ide svojim tijekom’

‘Nakon što ministarstvo pravosuđa primi svu dokumentaciju suda mi ćemo postaviti zahtjev za izručenjem koji ćemo poslati ministarstvu pravosuđa BiH, a nakon toga odluku o izručenju ili neizručenju donosi sud BiH, a mi kao ministarstva tu nemamo ingerencija.’

Procedura oko izručenja Zdravka Mamića je u tijeku, a konačnu odluku o tome hoće li se ona ostvariti donijet će sud Bosne i Hercegovine, rekao je u četvrtak ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković nakon neformalnog susreta s kolegom iz BiH Josipom Grubešom.

Procedura ide svojim tijekom

“Raspravili smo brojna otvorena pitanja koja postoje između naša dva sustava i ministarstava, a posebno su nam zanimljiva ona vezana uz funkcioniranje važnih sporazuma, prvenstveno sporazuma o izručivanju vlastitih državljana, vezanog uz kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca”, rekao je Bošnjaković nakon susreta u izjavi novinarima. “Mi se danas nismo susreli isključivo radi predmeta koji javnost najviše zanima, a to je izručenje Zdravka Mamića, ali ono definitivno potpada pod ovaj sporazum”, istaknuo je hrvatski ministar. Naglasio je kako ta procedura ide svojim tijekom i kako je Bosna i Hercegovina zaprimila tjeralicu.

“Nakon što ministarstvo pravosuđa primi svu dokumentaciju suda mi ćemo postaviti zahtjev za izručenjem koji ćemo poslati ministarstvu pravosuđa BiH, a nakon toga odluku o izručenju ili neizručenju donosi sud BiH, a mi kao ministarstva tu nemamo ingerencija”, zaključio je Bošnjaković. Istaknuo je kako ni on ni njegov kolega nisu zadovoljni kako taj sporazum “funkcionira, odnosno ne funkcionira”, no da je on vrlo bitan jer je suradnja svih država u okruženju važna pošto je riječ o kaznenim djelima organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca, područjima u kojima treba zajednički djelovati.

Jačanje suradnje

Ministri su razgovarali o sporazumu za preuzimanje izvršenja kazne zatvora i o sporazumu oko procesuiranja ratnih zločina, obvezujući se da će raditi na poboljšanju postojećih dokumenata i jačanju suradnje. Grubeša je otkrio kako je BiH posebno zanimljiva tema državnog zatvora, koje ta zemlja još uvijek nema, oko čega traži pomoć Hrvatske kao članice Europske unije. Jedna od značajnijih tema bila je i pitanje sukcesije, odnosno imovine za koju u BiH smatraju da je njeno vlasništvo, rekao je Grubeša.

“Znamo da je Hrvatska donijela Zakon o upravljanju državnom imovinom, a radi se o imovini koja je uglavnom na vrlo atraktivnim lokacijama. Hrvatska je kao jedno prijelazno rješenje donijela zakon da imovina ne propada nego da se da u koncesiju. U BiH se stvorila percepcija da ona ostaje bez svog vlasništva, ali smo tu dobili potvrdu da je ta imovina i dalje aktualna” te da se radi na tome da se ona vrati pravim vlasnicima, zaključio je Grubeša.