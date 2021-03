BOŠNJAKOVIĆ ODGOVORIO MILANOVIĆU: ‘Spušta se na razinu osobnog vrijeđanja, time će svoju funkciju učiniti još beznačajnijom’

Dražen Bošnjaković je rekao da nema potrebe komentirati, no i da se nada da predsjednik time nije htio uvrijediti pravnike koji rade u manjim sredinama

Bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković komentirao je izjavu Zorana Milanovića koji ga je usporedio s “provincijskim fiškalom”. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u srijedu je komentirao izbor predsjednika Vrhovnog suda ne odustajući od svojih stavova.

“Ovo nije moje osobno pitanje, a gospođa Đurđević bit će kandidatkinja. Ja ne biram izvođača radova. Od mene se kao predsjednika očekuje da poznam nekoliko pravnika i da kažem u njihovo ime ‘she’s the one’. Ili to je on”, rekao je Milanović medijima i dodao:

“Neka se njome bave HDZ-ovi prvaci. Već su počeli Bošnjaković i mali Malenica pričaju kako je to loše. Jako je loš znak i kada je Bošnjaković uhvaćen s optuženikom, jako je loše kada si virio iz neke stvari svim HDZ-ovim liderima kao neki provincijski fiškal. Ali to je tako.”

“Nemam potrebe to komentirati”

Dražen Bošnjaković je rekao da nema potrebe komentirati, no i da se nada da predsjednik time nije htio uvrijediti pravnike koji rade u manjim sredinama:

“Nemam potrebe to komentirati. Predsjednik je poznat da se spušta na razinu osobnog vrijeđanja. Čuo sam da je pogrdno rekao da sam ja seoski fiškal, nadam se da time nije htio uvrijediti kolege koji rade u manjim sredinama. Predsjednik je sam rekao za svoju dužnost da i nije baš nešto značajna, ali rekao bih da ako on to nastavi obavljati ovako, šireći uvrede, on će tu funkciju učiniti još beznačajnijom”, rekao je Bošnjaković za N1.

