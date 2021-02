BOŠNJAČKE STRANKE LJUTITE NA NAŠEG INOMINISTRA: ‘Neće Grlić Radman i Zagreb donijeti odluku kakvo će biti uređenje BiH’

Stranka demokratske akcije i Narod i pravda, dvije vodeće bošnjačke stranke smatraju da hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nastoji utjecati na izmjene izbornog zakona u BiH

Dvije vodeće bošnjačke političke stranke iz Bosne i Hercegovine optužile su u nedjelju hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana za miješanje u unutarnje stvari BiH, uz ocjenu kako on na neprimjeren način prijeti i time pokušava utjecati na izmjene izbornog zakona u u toj zemlji.

Osude na račun šefa hrvatske diplomacije uslijedile su zbog izjava koje je dao u razgovoru za Večernji list od subote. On je potvrdio kako politika Hrvatske u odnosu na BiH ostaje dosljedna te da uz potporu očuvanju cjelovitosti BiH i njezina euroatlanstog puta to istodobno znači i potporu zaštiti temeljnih prava Hrvata kao konstititivnog naroda, što se može zajamčiti izmjenama izbornog zakona.

“Definirano je da je (BiH) sastavljena od dvaju entiteta i triju konstitutivnih naroda i ostalih. Ne možemo dopustiti da se nametnu umjetni modeli koji bi išli na štetu bilo kojeg naroda. Hrvatska će biti aktivni zagovaratelj i nećemo dopustiti da budu ugrožena temeljna prava hrvatskog naroda u BiH”, kazao je Grlić Radman pojašnjavajući kako će Hrvatska podržati sve što se dogovori unutar BiH no ukoliko se Hrvate preglasa i ukoliko je hrvatski narod u BiH na taj način ugrožen, Hrvatska im mora pomoći.

Protivno europskim načelima

Iz vladajuće Stranke demokratske akcije (SDA) u nedjelju su na izjave Grlića Radmana reagirali priopćenjem u kojemu su naveli kako je to “izravno miješanje u unutarnje stvari BiH koje ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima dvije države”. “Odluku o tome kakvo će biti uređenje Bosne i Hercegovine neće donijeti Grlić Radman, službeni Zagreb, ili bilo koji drugi regionalni centar, bez obzira kakve teške izjave koristili i pritiske vršili, već isključivo institucije BiH”, stoji u reagiranju.

Iz SDA su naveli kako su odlučni da u izmjenama izbornog zakona neće prihvatiti niti jedno rješenje koje će dodatno produbiti postojeću diskriminaciju u ustavnopravnom poretku i izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine a to neće promijeniti “bilo kakve uvijene prijetnje, pa ni ova koju je uputio šef hrvatske diplomacije”.

Tvrde kako Grlić Radman zapravo zagovara rješenja za izmjene izbornog zakona koja su protivna standardima Europske unije. Na sličan način su reagirali i iz stranke Narod i pravda (NiP) koja predvodi oporbeni blok čiji je cilj preuzeti od SDA vlast u Federaciji nakon izbora 2022. godine.

“Poražavajuće je čuti kako hrvatska službena politika koju predstavlja i u čije ime govori ministar Goran Grlić Radman šalje prijeteće poruke susjednoj zemlji… Takve poruke ne doprinose dobrosusjedskim odnosima, doživljavamo ih kao izravnu prijetnju i pokušaj Hrvatske da opstruira nužne promjene na euroatlantskom putu BiH”, navode iz NiP-a.

Izbjegavanje Komšića

Tvrde kako je dokaz “sramotnog ponašanja” Hrvatske i to što se njeni dužnosnici odbijaju sastati s jednim legalno izabranim članom Predsjedništva BiH pri čemu su aludirali na Željka Komšića s kojim se hrvatsi dužnosnci ne sastaju otkako je izabran na dužnost 2018. godine.

“To su sramotni potezi jedne europske zemlje koji Hrvatsku svrstavaju među one zemlje koje su ne samo protiv Bosne i Hercegovine, već i protiv Europske unije i NATO-a”, stoji u reagiranju NiP-a

Grlić Radman je u razgovoru za Večernji distanciranje od Komšića obrazložio konstatacijom kako je on na poziciji koja mu ne pripada. “Ako je tročlano Predsjedništvo refleksija multietničke strukture BiH, onda to gospodin Komšić nije. I sad u Predsjedništvu BiH imamo predstavnika srpskog naroda i dva predstavnika bošnjačkog naroda. To nije u redu i želimo da se ta nepravda ispravi upravo promjenom Izbornog zakona, za što se glasno zalažemo i kao članica EU-a”, kazao je Grlić Radman.

