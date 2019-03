BOSILJKA (86) KOJA JE PEKLA RAKIJU: ‘Ubilo me kad sam dobila kaznu. Pa moja mirovina za to nije dovoljna…’

Carina kaže kako se radi o trošarini, a ne kazni

Ovog je tjedna Novi list objavio priču o starici iz okolice Udbine koja je dobila kaznu za pečenje rakije u svom dvorištu. Nakon što je Carinska uprava danas demantirala navode, rekavši da su kaznili 58-godišnjakinju, što bi mogla biti kćer ove gospođe, 24sata je objavio razgovor s 86-godišnjom Bosiljkom Kovačević o cijelom događaju i njezinu fotografiju.

“Kćer je posudila kotao i pred tri dana sam u dvorištu pekla rakiju. Jedan bocun rakije sam ispekla i spremala se ispeći drugu turu kada je iza podneva došao auto s policajcem i još dvojicom u drugim uniformama. Sve su odnijeli. Nisam znala da se to mora prijaviti. Nikada u životu nisam ništa zgriješila niti ništa ukrala i da me sada pod ove stare dane kažnjavaju jer sam u svom dvorištu pekla rakiju, nisam ja kriminalac. To je nečuveno i sramota”, ispričala je za 24sata Bosiljka koja je prije nekoliko godina odlučila ispeći rakiju kada su joj rodile šljive kako bi si popunila kućni budžet budući da ima malu mirovinu.

Mirovina joj nije dovoljna za kaznu

Inače, starica živi od 1400 kuna mirovine i pomoći, pije lijekove za srce te ju je cijeli događaj jako pogodio. “Sve ovo me jako uznemirilo, ubilo me. Pa moja mirovina nije dovoljna za kaznu”, rekla je te dodala da će ubuduće prijaviti u slučaju da bude pekla rakiju.