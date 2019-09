BOSANSKI NOVINARI POSJETILI PELJEŠKI MOST: ‘BiH šuti, a Hrvatska gradi. Osiguranje nam nije dozvolilo ući u glavni dio gradilišta’

Novinari portala Dnevni avaz obišli su radove na Pelješkom mostu dok traje višegodišnje ‘nadmudrivanje’ između BiH i Hrvatske vezano za njegovu izgradnju

“BiH šuti, Hrvatska gradi: Pelješki most izronio iz mora”, naslov je članka portala Dnevni avaz čiji su novinari obišli radove na Pelješcu. “Više od desetljeća traje ‘nadmudrivanje’ vlasti Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske kada je u pitanju izgradnja Pelješkog mosta. I dok je u našoj zemlji glavna tema formiranje vlasti, Vlada Hrvatske ubrzano realizira, kako ga nazivaju, najveći projekt u modernoj povijesti zemlje, jer će most povezati njen teritorij”, napominju.

Zahtjev za pokretanje pravne procedure

Dnevni avaz podsjeća kako je Predsjedništvo BiH podijeljeno oko pitanja izgradnje Pelješkog mosta. Predsjedavajući Željko Komšić i član Predsjedništva Šefik Džaferović smatraju da gradnjom Pelješkog mosta, Hrvatska krši prvo BiH na izlaz na otvoreno more. Zbog toga zahtijevaju od Pravobraniteljstva pokretanje pravne procedure zaštite interesa BiH pred Međunarodnim sudom za pravo mora u Hamburgu.

Time bi se mogla zaustaviti izgradnja Pelješkog mosta dok se ne riješi pitanje morske granice BiH s Hrvatskom te utvrdi koridor za slobodan pristup otvorenom moru. Međutim, tvrdi Dnevni avaz, do Pravobraniteljstva taj zahtjev nikada nije stigao budući da u ovom sazivu Predsjedništva ne postoji službeni stav o Pelješkom mostu.

Nitko ne smije na glavni dio gradilišta

“Oko 400 radnika kineske firme ‘China road and Bridge corporation’ smješteno je u naselju Brijesta na Pelješcu. Svakodnevno rade, čak i noću, u što smo se i uvjerili. Odmah što je primjetno u blizini gradilišta je jako osiguranje. Ulaz je blokiran daleko od glavnog dijela gradilišta. Iz osiguranja su nam kazali da su se radovi intenzivirali te da nikome nije dozvoljeno ući u glavni dio gradilišta. Nekoliko velikih kamiona je prodefiliralo pored nas, dok smo mi bezuspješno pokušavali uvjeriti osiguranje da nas puste na samo gradilište. Za to vrijeme, kamioni s betonom i čelikom konstatno ulaze i izlaze s gradilišta”, opisuju novinari Dnevnog avaza koji su obišli Pelješki most.

Završen prije predviđenog roka?

“S druge strane obale, s Kleka vide se brodovi pomoću kojih Kinezi rade, a na samom gradilištu je angažirano nekoliko plovnih dizalica, koje služe za prijevoz elemenata konstrukcije. Do izjava nadležnih, odnosno kineskih inžinjera nemoguće je doći, ali ipak saznajemo da trenutno betoniraju stupna mjesta. Ponovljeno nam je da bi projekt trebao biti završen prije predviđenog roka”, zaključuje Dnevni avaz.