BOSANSKI NOVINAR ŽESTOKO NAPAO HRVATSKI TURIZAM: ‘Tko bi normalan birao Hrvatsku? Od sadržaja imaš kamen i more’

“I tko bi normalan u takvom izboru birao Hrvatsku? Čak ni mi Bosanci nismo više toliko siromašni, a ni ludi”, smatra novinar Slobodne Bosne

Novinar Slobodne Bosne, Danijel Hadžović, na Facebooku je objavio status u kojem se osvrnuo na hrvatski turizam.

“I dok hrvatski turizam bilježi značajan pad, a naši zapadni susjedi se hvataju za glavu kako i zbog čega, ja ću vam kao objektivni promatrač ponuditi jednostavan odgovor – zato što ste očajno loši”, započeo je Hadžović svoj status.

TURISTA MANJE, ALI PRIHODI VEĆI: Usprkos lošim vijestima s Jadrana, zarada u turizmu milijardu kuna veća nego lani

“Kad odeš na odmor u Tursku primjerice za povoljne pare dobiješ prostrane i vrhunski uređene plaže, ogromne bazene na kojima čitav dan imaš raznorazne sadržaje, od sportskih igara do animatora, nepregledne količine hrane dostupne 24 sata, pored glavnog još nekoliko restorana s nacionalnim kuhinjama, instruktore i zabavljače za djecu pa da i roditelji mogu imati mira, kino salu, masaže, sve moguće sportske terene, vrhunsku čistoću, vrhunsku organizaciju i vrhunski ljubazno i profesionalno osoblje koje pleše za tebe 24 sata, masaže, saune, sportska natjecanja, predstave, svirke, itd. To je sve samo u sklopu hotela, kad platiš imaš pravo sve to neograničeno koristiti, a oduzelo bi dosta vremena da pišem kako su im tek gradovi sjajni”, piše Hadžović.

‘Sadržaj je – kamen i more’

U Dalmaciji (namjerno kažem Dalmaciji, a ne Hrvatskoj jer je Istra ipak puno pristojnije mjesto), za iste te pare dobivaš kakav poluraspali hotel koji još od Tita nije okrečen u boljem, a u gorem slučaju kakav betonski pansion s bubašvabama i flekama po posteljini.

Od sadržaja imaš kamen i more, eventualno nekog lokalca na sintisajzeru koji ti zavija Magazin, a osoblje te tretira otprilike kao HVO zarobljenika Armije BiH. Doduše, nisu isključene šanse ni da će te Torcida iscipelariti ako procijene da si posjetitelj neprimjerene rasne ili etničke pozadine, a u tu su kriteriji krajnje fleksibilni u zavisnosti od količine alkohola.

MOŽEMO LI OŽIVJETI VRSTU TURIZMA KOJU JE HITLER ZABRANIO? Nekad je Hrvatska za ovo bila idealna destinacija

I tko bi normalan u takvom izboru birao Hrvatsku? Čak ni mi Bosanci nismo više toliko siromašni, a ni ludi. Osim ovih koji jesu ludi.

Hrvatska, mala zemlja za veliku dosadu”, zaključio je razočarani Hadžović.