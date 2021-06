Potpredsjednica SDP-a Biljana Borzan rekla je u utorak kako će se na današnjoj sjednici Predsjedništva stranke raspravljati o načinu suradnje s platformom Možemo! u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, a mišljenja je i da se SDP-ovi zastupnici neće utopiti u većinskom partneru.

Borzan je nakon konferencije za medije na temu zabrane prodaje energetskih pića djeci odgovarala na pitanja novinara o tome kako bi SDP u Zagrebu trebao funkcionirati - u punoj koaliciji s Možemo ili na temelju projekata.

"Vidjet ćemo danas u raspravi. Prvenstveno me zanima pozicija kolega koji su članovi zagrebačkog SDP-a, no u svakom slučaju treba uvažiti činjenicu da je platforma Možemo! dobila veliku podršku građana i to treba respektirati", rekla je.

'Građani ne gledaju je li potpisana koalicija'

Dodala je kako je potrebno razgovarati o onome što se treba napraviti i ako se s obje strane postigne dogovor, a Borzan se nada da hoće jer su stavovi blizu, nije protivnik niti koalicije niti suradnje drugog oblika.

"Građani, u kakvu god da dođete kombinaciju, ako ste zajedno, oni ne gledaju je li to potpisana koalicija ili nije. Bitno je što će se raditi u sljedeće četiri godine", ocijenila je. Upitana boji li se da bi se zastupnici SDP-a u Gradskoj skupštini mogli utopiti u velikom broju zastupnika Možemo!, konstatirala je kako se kroz povijest pokazalo da nije toliko važno imati klub vijećnika ili zastupnika koji će biti izuzetno brojan.

"Dovoljno je ako je i manji, ali je uporan i vrijedan. Ako pokazuje da radi u interesu građana, ako građani čuju što oni rade, onda dileme nema - nema šanse o bilo kakvom utopljavanju u jačem partneru u većini", poručila je.

Ne vjeruje da će danas 'pasti' SDP-ova odluka

Ne vjeruje da će SDP danas donijeti odluku, ali nije u potpunosti odbacila tu mogućnost.

"Predsjednik će nas prvo izvijestiti o tome što je bilo u razgovorima. Hoće li danas biti donesena krajnja odluka, u krajnjoj liniji to mora i Glavni odbor potvrditi. Danas je prva i najvažnija stvar zapravo priprema za Glavni odbor i sve ono što će ići od točaka", zaključila je Borzan.