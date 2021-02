BORZAN O ‘TRI MAJMUNA: ‘Ovo je tek jedan od načina skretanja pažnje Vlade sa stvari koje propuštaju napraviti; Ljudima je svega preko glave’

Borzan smatra kako je cijela situacija sa riječkim kafićem Three Monkeys HDZ-u tek jedan od načina skretanja pažnje sa stvari koje Vlada propušta napraviti

Potpredsjednica SDP-a Biljana Borzan gostovala je u Newsroomu N1 televizije gdje je govorila o temu o kojoj se već nekoliko dana govori u javnosti, riječkom kafiću Three Monkeys iz kojeg su prije desetak dana poručili kako HDZ-ovci u njemu nisu dobrodošli. Borzan je naglasila kako je taj potez HDZ-u dobro sjeo kao tema za skretanje pažnje javnosti.

“Ovo je još jedan način skretanja pažnje Vlade sa stvari koje propuštaju napraviti. Pozornost se skreće na incident koji nije baš, na HDU-ovu žalost, začudio mnoge u Hrvatskoj. Ljudi su ogorčeni, ne samo kada gledamo afere u HDZ-u, nego i kada vidimo HDZ-ovce koji godinama ne plaćaju najam državne kuće, kada vidimo da netko ima Porsche – a plaća 100 kuna stanarinu, te da su privilegirani HDZ-ovi političari gurnuli svoje bližnje da se cijepe”, rekla je Borzan za N1.

‘Hrvatske tragedije – uđeš u HDZ i ne riješiš sve svoje životne probleme’

Borzan je komentirala i izjavu premijera Plenkovića u kojoj je HDZ-ovce stavio u rang sa Židovima, što smatra krajnje pogrešnim. “Ljudima je svega preko glave. Premijer ne može izjednačavati natpis koji se odnosi na nečije političko opredjeljenje i na nešto što je netko dobio rođenjem. Nije isto HDZ-ovac i Židov, ili SDP-ovac i homoseksualac. Poruke netolerancije koje se odnose na manjine se karakteriziraju kao incidenti, remećenje javnog reda i mira. S druge strane, kada se napadne HDZ-ovce, koji su kod ljudi izazvali neizdrživi gnjev, nastane cijela gužva, tri dana pričamo o tome, plače se preko medija – “nas se gazi”.

Onaj tko je na poziciji moći ne može izazvati sažaljenje manjine koja si ne može priuštiti mnogo toga što HDZ-ovci mogu”, poručila je te dodala kako joj se nedavno požalio jedan HDZ-ovac da ima sudski proces kojeg nije uspio riješiti unatoč tome što je član DHZ-a. “Zamislite hrvatske tragedije, uđeš u HDZ, a ne riješiš sve svoje životne probleme. Zbog takvog se ponašanja uvriježio stav prema HDZ-ovcima i naravno da to izaziva i određeni gnjev”, rekla je.

Borzan je naglasila kako nije za podjele u društvu kao ni podjele oko toga da se zna tko gdje izlazi. “Ne mislim da je to najspretniji način izražavanja bunta, no onaj tko je podržavao šatoraše ili radio na rivi za vrijeme Račanove vlade silne demonstracije nema pravo sada se ponašati kao ugrožena vrsta. To su dvostruka mjerila”, istaknula je.

Ne vjeruje u priče o ‘novom HDZ-u’

Također, rekla je kako ne vjeruje u priče o “novom HDZ-u”. “Predsjednici HDZ-a se mijenjaju, ali način funkcioniranja ostaje potpuno identičan. Ne znam po čemu je ovo novi HDZ, bitno drugačiji od Sanaderovog,Tuđmanovog, Karamarkovog… Sve je to isti obrazac ponašanja, a pri svakim se izborima pokušava prikazati kao nešto novo – a vidimo sve staro. HDZ, ako gledamo kako je bilo u prošlosti, će u kampanji ili naći unutarnjeg neprijatelja ili će sa svojim prijateljima iz susjednih zemalja uspjeti dogovoriti određene akcije koje će izazvati antagonizam u Hrvatskoj. To smo viđali iz izbora u izbore. Netko bi izvana poslao izjavu kojom se diže biračko tijelo na noge, ako ne tako, onda se u zemlji nalazi netko koga se optužuje i koristi u izborne svrhe”, rekla je Borzan dodajući kako se trenutno radi o čovjeku koji ima kafić te se stvara atmosfera da su HDZ-ovci ugroženi.

“Ne vjerujem da itko u Hrvatskoj može povjerovati da su HDZ-ovci ugroženi zbog jednog natpisa na kafiću. Ne mislim da su takvi potezi dobri za hrvatsko društvo i ne potičem ih i to ne bi trebalo izazvati val sličnih akcija. To nije u redu, no mogu razumjeti da su ljudi ogorčeni i gnjevni”, rekla je.

O Filipoviću: Samo u Hrvatskoj se netko može ponositi time što nešto ne zna

Borzan se osvrnula i na Filipovića, govoreći kako HDZ ima problem s odabirom kandidata na više mjesta, a istaknula je i kako se, kada je u pitanju kandidat za gradonačelnika Zagreba, jedino u Hrvatskoj se netko može ponositi time što nešto ne zna. “Davor Filipović ako ćirilicu nije učio u školi, možda je ne zna, ali hvaliti se nečim što ne znaš nije mi prihvatljivo. Time u Eurobarometru dolazimo do mišljenja građana da za napredovanju u poslu ne treba znanje nego politička veza”, poručila je.

Joška Klisovića smatra izvrsnim kandidatom, no ističe kako su za kandidata presudne okolnosti. “Vrkić u Osijeku 2008. nije prešao prag, ali pet godina kasnije Krešimira Bubala pobjeđuje glatko. Kandidat može biti najbolji, ali ako mu okolnosti ne idu na ruku može doći do rezultata kakvom se ne nada. Povoljna okolnost u Zagrebu je ta što bi ljudima sada trebalo zaista biti dosta Milana Bandića, no to mi se činilo i na prošlim izborima. Čini mi se da je broj nezadovoljnih velik, ali ne smije se zanemariti broj onih koji po poslovnoj obvezi glasa za Bandića. Mi smo se kao stranka u Zagrebu odlučili raskrstiti s ostavštinom Milana Bandića i vjerujem u povratak naših iskonskih birača”, rekla je.

Istaknula je kako je nepovoljna okolnost rasipanje glasova zbog čega će biti teško voditi kampanju. “Prema Možemo nemamo gard da se s njima tučemo na izborima, to ni ne treba raditi jer imamo slične političke programe. SDP kada nije išao 2007. godine na izbore s HNS-om je izgubio 10-ak mjesta, a da smo išli zajedno mogli smo pobijediti. No Možemo želi ići samostalno i izvući maksimum koji mogu”, rekla je te dodala kako SDP neće izgubiti Rijeku. “Biračko tijelo u Rijeci je pokazalo da je SDP izuzetno jak, ne razmišljam o mogućnosti da ćemo izgubiti Rijeku”, zaključila je Borzan.