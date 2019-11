BORUT PAHOR GOVORIO O NAŠEM ULASKU U SCHENGEN: ‘Blokada Hrvatske može se spriječiti, ali postoji tu jedan problem’

Pahor je rekao da je problem u tome što Hrvatska zbog tumačenja da je slovenska strana kompromitirala arbitražni proces odbija provesti arbitražnu presudu koja je Sloveniji dodijelila dvije trećine Piranskog zaljeva (Savudrijske vale)

Slovenski predsjednik Borut Pahor izjavio je u razgovoru za mariborski list Večer da bi bilo moguće izbjeći slovensku blokadu ulaska Hrvatske u schengensko područje, ali da je problem u tome što Hrvatska odbija provesti arbitražnu presudu o graničnom sporu koju Slovenija smatra konačnom i obvezujućom za obje strane.

“Pozvao bih sve one koji u tome mogu dati svoj doprinos da iskoristimo vrijeme između odluke Komisije da je Hrvatska tehnički spremna za Schengen i rasprave o tom pitanju na Vijeću EU-a za intenzivan politički i diplomatski dijalog”, kazao je Pahor u intervjuu za mariborski list povodom desetogodišnjice arbitražnog sporazuma dviju država.

PLENKOVIĆ VJERUJE DA NAM SLOVENIJA NEĆE BLOKIRATI SCHENGEN: ‘Savudrijska vala ili Piranski zaljev, na kraju ćemo naći rješenje’

‘Hrvatska ugovorna strana odbija primijeniti presudu’

“Pozvao bih sve one koji u tome mogu dati svoj doprinos da iskoristimo vrijeme između odluke Komisije da je Hrvatska tehnički spremna za Schengen i rasprave o tom pitanju na Vijeću EU-a za intenzivan politički i diplomatski dijalog”, kazao je Pahor u intervjuu za mariborski list povodom desetogodišnjice arbitražnog sporazuma dviju država.

Arbitražni sporazum potpisali su u Stockholmu 4. studenoga 2009. Pahor kao predsjednik tadašnje slovenske vlade i tadašnja hrvatska premijerka Jadranka Kosor. Pahor je rekao da je problem u tome što Hrvatska zbog tumačenja da je slovenska strana kompromitirala arbitražni proces odbija provesti arbitražnu presudu koja je Sloveniji dodijelila dvije trećine Piranskog zaljeva (Savudrijske vale).

“To je problem. Hrvatska ugovorna strana odbija primijeniti presudu iako se na to obvezala po međunarodnom pravu i samom sporazumu. Granica je sada definirana i Slovenija je na miran način dužna potražiti načine da se to realizira”, kazao je Pahor.

PLENKOVIĆ OŠTRO ODGOVORIO SUSJEDIMA: ‘Slovenija ne može unedogled blokirati Hrvatsku’

Situacija ipak drukčija kada je u pitanju blokada i ulazak Hrvatske u Schengen?

Na pitanje novinara prijeti li zbog toga Hrvatskoj slovenska blokada kada je riječ o ulasku u Schengen, kakva je već bila s pristupnim pregovorima za članstvo u EU-u sve dok nije potpisan arbitražni sporazum, Pahor je odgovorio da je situacija sada drukčija.

“Sada smo u situaciji koja nam omogućava da se napravi sve, da razmišljanja o blokadi uopće ne budu relevantna. Rješenje bi bilo u uzajamnom interesu Slovenije i Hrvatske. Za to je potrebno malo političke hrabrosti, malo mudrosti i ustrajnosti, ali bi se isplatilo”, smatra slovenski predsjednik koji arbitražni sporazum dviju vlada iz 2009. i dalje smatra najvećim uspjehom svog mandata na području vanjske politike. “Sada treba biti politički mudar i prepoznati priliku koja se pruža. Umjesto da govorimo o tome je li u redu da blokiramo Hrvatsku zbog neprovedbe arbitražne presude, moramo shvatiti da je dovoljno vremena da se nešto napravi”, kazao je Pahor dodavši da je zadnjih godina uloženo premalo napora.

“Rješenja postoje, a iako prvi razgovori u tom pravcu ne bi odmah donijeli rezultate potrebno je pokazati ustrajnost i otvorenost. Čak i u slučaju moguće blokade, to bi pitanje ionako morali riješiti na jedan ili drugi način. Blokada ionako ne bi mogla trajati unedogled i zašto se onda ne upustiti u zahtjevan i pregovarački mučan položaj, te ne riješiti to pitanje. No, za to moraju biti obje strane”, kazao je slovenski predsjednik.

NIŠTA OD ULASKA HRVATSKE U SCHENGEN JOŠ BAREM DVIJE GODINE? Osim Slovenije, ‘blokiraju’ nas još tri jake EU članice