Nakon što je obustavljen 60 milijuna eura vrijedan projekt izgradnje Translacijskog centra u sklopu Dječje bolnice Srebrnjak, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je kako se intenzivno radi na pronalasku rješenja, a jedno od njih bi moglo biti odgađanje projekta za sljedeću europsku financijsku perspektivu.

No, bivši ravnatelj bolnice i sadašnji zamjenik voditeljice projekta izgradnje, doktor Boro Nogalo tvrdi da još ima vremena za spašavanje projekta. Reagirao je i na Tomaševićeve prozivke kako su dvije godine rada na projektu otišle u vjetar zbog peripetija i sukoba pokojnog gradonačelnika Milana Bandića s bivšom upravom bolnice, kojoj je na čelu bio upravo on.

"Znamo svi, a to je odlučio i sud kroz dvije presude, da je moja smjena s čela bolnice bila protuzakonita. Tomašević je mogao ispraviti nepravdu i vratiti me, a da je iskreno mislio o svemu, to bi i napravio. Ne može sadašnja privremena ravnateljica voditi projekt o kojem nema pojma. Ne mogu u Upravnom vijeću biti ljudi s Medicinskog fakulteta i Rebra, koji otvoreno lobiraju da projekt preuzme Rebro i to s ministrom znanosti Radovanom Fuchsom. Imamo dvojnu situaciju u kojoj uprava bolnice ide jednim smjerom, a mi u upravi projekta translacijskog centra Srebrnjak drugim smjerom", rekao je Nogalo za RTL.

Bolnica bez ravnatelja, ali s dugovima

Dodao je da bolnicu i dalje muče kadrovski problemi, odnosno da njome upravlja vršiteljica dužnosti. Tu su i nagomilani dugovi.

"Pitam, zašto bolnicom uprava vršiteljica dužnosti ravnatelja? Zašto bolnica nema ravnatelja? Imamo i dug bolnice od 70 milijuna kuna. Cilj je pokazati da je bolnica neodrživa i u upravi bolnice su ljudi koji otvoreno lobiraju da se projekt centra treba pripojiti Rebru. Zašto je bolnica bila održiva u moje 23 godine dok sam bio ravnatelj? Radilo se odgovorno i stručno te smo tako i dobili projekt izgradnje translacijskog centra, ali i još pet drugih projekata", podsjeća. Nogalo.

Dodao je da nije čuo da ministri znanosti ili zdravstva govore o Translacijskom centru kao velikom projektu. "Nije ih briga, ni gradonačelnik Tomašević također ne govori o njemu. Svi se prave da projekt ne postoji", kaže.

Nije mu jasno zašto uprava bolnice nije povukla jamstva iz ugovora s izvođačem radova, tvrtkom Kamgrad, nakon raskidanja ugovora o gradnji. Dodaje kako je riječ o 17,5 milijuna kuna.

"Puno je tu stvari i treba razgovarati, sastajati se jednom tjedno ili barem jednom mjesečno kako bi se problemi rješavali. Na jednom sastanku s gradonačelnikom na kojem je bio, vidio sam da je on krivo informiran što se ne čudim, on ima previše posla. Ali zato može izabrati upravu kuće koja će bolnicu uvesti u mirnije vode. Imamo ljude za to. Ne možemo si više dozvoliti da jedni zabijaju golove, a drugi autogolove", oštro je poručio Nogalo.

'EU će reći: Tko vas šiša'

Nije mu dobro sjela ni Tomaševićeva ideja odgode projekta za narednu financijsku perspektivu EU. "To je igra da se ide ponovno na natječaj i da ponovno dobijemo projekt od EU. Ali EU će reći: 'Tko vas šiša, niste uspjeli, zašto bi vam ponovno dali 60 milijuna eura?'. To je floskula. Ima dovoljno vremena da se projekt završi sada, 18 je mjeseci pred nama i zadnji je rok 31. prosinca 2023. godine. Ako ima volje, može se", rekao je i dodao da rješenje leži u odnosu gradonačelnik - ministar znanosti - ministar obrazovanja - premijer.

"Ako se od Kamgrada naplati 17,5 milijuna kuna, odnosno ako se novac od gradnje vrati, može se ponovno s njima pregovarati. Ako iz Kamgrada ne žele dalje graditi, ide se na novi natječaj i tada je potrebno dogovoriti da se projekt gradi u fazama. Ali moraju o tome razgovarati gradonačelnik i premijer. To je nivo za rješavanje problema", zaključio je doktor Nogalo.