Bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak Boro Nogalo komentirao je uhićenje predsjednice Upravnog vijeća te bolnice Ane Stavljenić-Rukavina.

"Ja sam uvijek mislio i čekao taj moment kad će se to dogoditi. Uvijek sam mislio da je to nešto što će me razveseliti. Niti sam veseo, niti likujem. Osjećam se prazno", rekao je Nogalo za N1.

'Drugačija budućnost Hrvatske'

"Drago mi je što se konačno uništio taj mit i ta fama da određena elita moćnika može raditi što hoće. Veseli me možda jedna drugačija budućnost ove Hrvatske. To je trebala biti najopremljenija i najmodernija dječja bolnica u ovom dijelu Europe. Drago mi je da se konačno shvati da u ovoj državi nije mjesto ženi od 83 godine koja radi to što radi ili specijalizant koji vodi bolnicu, a inače ne smije potpisati nalaz bez svog mentora”, kaže.

'Moralni, ljudski i znanstveni kriminal'

Za kraj je komentirao očekivanja današnjih uhićenja.

“Očekivanja su da se konačno počne cijeniti kompetencija i kreativnost i ljudi koji nešto rade u ovoj državi. Moja cijela ekipa i jako puno ljudi je radilo na ovom projektu, sve je to bačeno u vodu pričom oko moje smjene.

Cijela javnost je svjesna da se ovdje dogodio jedan veliki moralni, ljudski i znanstveni kriminal. Drago mi je što ću konačno moći sjesti s Tomaševićem i Klisovićem i oni su ljudi s kojima sigurno mogu kompetentno razgovarati”.