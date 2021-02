BORO NOGALO JE NA SREBRNJAKU ‘POLJUBIO VRATA’: ‘Specijalizant je došao na čelo ustanove i rasturio sve. To je poruka svima da šute’

Unatoč prvostupanjskoj presudi Općinskog radnog suda u Zagrebu kojom je doktor Boro Nogalo morao biti vraćen na mjesto ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, njega su dočekala zaključana vrata ordinacije

“Nakon 22 godine, nakon što smo bolnicu digli do najvećih visina u toj struci, nakon što smo dovukli najveći projekt u ovoj državi, nakon moje protuzakonite smjene, ne samo da su me suspendirali i odstranili iz bolnice već sam danas došao i poljubio vrata svoje ordinacije”, rekao je Nogalo za Index.

Sud je utvrdio da je “Nogalo kao ravnatelj bolnice sve zapošljavanje liječnika radio u dogovoru sa svjedokinjom, odnosno članicom Upravnog vijeća Stavljenić Rukavinom i dogradonačelnikom Vukičević, jer je životno i logično da u razdoblju u kojem je tužitelj višekratno imenovan ravnateljem nije bilo primjedbi na njegov rad, a Upravno vijeće je to moralo znati jer je njihova obveza pravilno funkcioniranje bolnice”. Nadalje, Upravno vijeće “nije obavljalo svoj posao redovito i da nisu analizirali financijsko poslovanje jer se nisu sastajali najmanje jednom u 30 dana”, a to je tumačenje suda proizašlo iz kontrole poslovanja koju je obavio HZZO.

“Očito se nikog ne boje i u svojoj bahatosti misle da mogu sve što žele. Za njih ne postoje institucije i zakoni. Ne žele me kao svjedoka, ne žele da ja nastavim biti pedijatar iako u Hrvatskoj nedostaje strašno puno pedijatara. Njima djeca očito nisu interesantna, njima je bitna samo administracija. Recimo, primili su samo pet pravnika i smjestili ih u apartmane za djecu i roditelje”, rekao je Nogalo.

Očekivao je otkaz, ali ne i ovo

Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak smijenilo je Nogala početkom prosinca 2019., jer ga je teretilo da je 2012. zaposlio nekoliko liječnika bez odobrenja Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba. On tvrdi da ne može doći niti do privatnih stvari koje je ostavio u bolnici.

“Očekivao sam otkaz, to nije nikakav problem, ali oni su izmislili da sam oštetio bolnicu. Sud je pokazao da sam protuzakonito smijenjen, inspekcija je pokazala da je sve u redu, ali to njih ne sprječava da mi zaključaju vrata. Ne daju mi čak ni da radim s pacijentima, a imamo puno djece s kroničnim bolestima koje treba redovito kontrolirati. Vjerojatno su sad otuđili dio moje dokumentacije koja je bila u kancelariji. Vjerojatno su uzeli i dio stvari iz vremena kad sam rukovodio bolnicom i sad će, naravno, izmišljati da sam tko zna što napravio iako je Sud rekao da je sve ono što sam radio bilo zakonito. Danas sam tražio da mi vrate moje stvari, da se to napravi kako treba. Nisu me ni pozvali kad su ulazili unutra i mijenjali ključ”, ogorčen je Nogalo.

U lipnju prošle godine, bolnica je dobila novog ravnatelja, 32-godišnjeg specijalizanta Ivu Dumića Čulu. “Specijalizant je došao na čelo ustanove, rasturio cijelu ekipu, a meni uručio otkaz i sad mi zaključao vrata. Toga nema nigdje u svijetu. Ovo što meni rade je samo poruka svima u bolnici da šute. Ja ne kukam nad svojom sudbinom i nad zaključanim vratima. Ja kukam za državom koja ovo dozvoljava, za pravosuđem i institucijama koje ovo dozvoljavaju, kukam za narodom koji bira ove ljude… Ja sam ovdje nebitan, ne tražim milost. Nastavit ću se boriti svim dozvoljenim sredstvima, protiv svega onog što uništava zdravlje ove nacije. Ako dirate djecu i pedijatre, dirnuli ste budućnost ove nacije, a sve u ime kapitala”, poručio je Nogalo.

Nemaju ni e-mail adresu

Nada se da će predstojeći lokalni izbori ipak preokrenuti situaciju u Zagrebu i Hrvatskoj u pozitivnom smjeru. “Ako smo ljudi, ako smo humani i ako brinemo o djeci, onda će se stvari popraviti. Ako brinemo samo za svoje interese i interese ortačkih elita, onda će ova moja sudbina biti sudbina mnogih koji nešto stvore. Mladi ljudi će otići, a ostat će ljudi poput ovog specijalizanta koji je preuzeo bolnicu”, zaključio je doktor Boro Nogalo.

Iz Dječje bolnice Srebrnjak je novinarima poručeno kako službena e-mail adresa ne postoji, a niti osoba koja je ovlaštena davati izjave uime bolnice nije odgovarala na pozive novinara.

