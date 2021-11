Dobro uhodanom timu istraživačkog magazina 'Potraga' pridružio se Borko Brunović. 38-godišnji Zagrepčanin diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti, a najveći dio dosadašnje karijere proveo je u javnom servisu.

Posljednjih šest godina radio je na HRT-u kao videonovinar i televizijski reporter. Iza njega su brojni intervjui, priče i javljanja uživo s terena. Kao reporter radio je na svim izborima, od predsjedničkih, parlamentarnih, europskih do onih lokalnih, a uz to kao posebno izazovan i upečatljiv trenutak u karijeri ističe javljanje uživo nakon razornog potresa na Banovini, ali i videoreportažu o tornadu koji je ljetos poharao jug Češke.

'Vjerujem da ću dobiti priliku pokazati sve što mogu i znam'

Angažman u RTL-ovu istraživačkome magazinu 'Potraga', ističe, nova je stepenica u njegovoj karijeri i izazov kojem se iznimno veseli.

„Očekujem prvenstveno da ću ovdje dobiti jednu novu dimenziju. Vjerujem da ću dobiti priliku pokazati sve što mogu i znam. Veseli me što ću raditi s kolegama koji znaju posao i od kojih ću moći naučiti nešto što dosad nisam imao prilike u dnevnom informativnom programu, koji je znatno brži, no ponekad ne dobiješ priliku dublje ući u temu. Zato očekujem da će mi 'Potraga' dati širinu, jer to je jedan dokumentarno-reportažni format. Zanimljivo će biti baviti se pojedinom pričom dulje vremena, istražiti je iz svakog kuta, čuti svaki aspekt priče i uvjeren sam da će mi to otvoriti jedan novi i drugačiji, puno dublji pogled i omogućiti bolje upoznavanje s problemom i ljudima, našim sugovornicima. Tome se veselim“, naglašava Borko.

'Volio bih jednog dana raditi reportaže s područja poput Bliskog istoka'

Najveća motivacija u poslu kojim se bavi Borku su osjećaj napretka i neprestano učenje, a kad govori o najvećim profesionalnim izazovima, jedan posebno ističe: „Volio bih jednog dana raditi dokumentarne reportaže s područja poput Bliskog istoka, onih mjesta u svijetu gdje se geopolitika isprepliće sa životima običnih ljudi. Radio sam diplomski rad o Arapskom proljeću te usponu i padu Gaddafija pa mi je to strast i izazov koji bih volio jednom ostvariti.“

Borkove priče i reportaže od danas možete pratiti u istraživačkom magazinu 'Potraga', radnim danom u 19.20 sati, u sklopu središnje informativne emisije “RTL Danas”, te vikendom od 19.45 sati u emisiji 'Potraga - pregled tjedna'.