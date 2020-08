BORIS MILOŠEVIĆ: ‘Marširanje crnokošuljaša i uzvikivanje ZDS i pjevanje ustaških pjesama nisu Hrvatska kakvu želimo’

‘Nakon što je postalo jasno da ekstremna desnica nije ostvarila rezultat kakvom se nadala i da ne može utjecati na formiranje Vlade, za nas nije bilo previše dilema’, kazao je Boris Milošević o SDSS-ovom davanju jednoglasne podrške novoj Vladi

Osvrćući se na reakcije na njegov odlazak na proslavu “Oluje” u Knin, Boris Milošević, potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava te član Predsjedništva SDSS-a kazao je kako mu je najvažnije da je “imao i osjetio podršku u namjeri da zajedno s Vladom mijenjamo društvo nabolje”.

“Sve to, moj dolazak u Knin, premijerov govor i druge geste, neće imati smisla ako se stane samo na tome, ako to ne bude jasno utvrđena politika Vlade. Prije svega građenjem dobre atmosfere u društvu u kojoj će biti moguće pomirenje i otvoren dijalog bez predrasuda i krivih pogleda zbog različite nacionalnosti”, rekao je Boris Milošević u intervjuu za Glas Slavonije.

‘Sada se čuje i uvažava iskustvo djece iz Oluje, iz kolone’

Kazao je i da je u Knin “išao s dobrom namjerom i otvorena srca” te da u ovom trenutku ne smatra da je pogriješio.

“Prava ocjena bit će moguća tek s odmakom vremena, kada budemo znali što je moj dolazak u Knin sve pratilo i je li Vlada cijeli mandat vodila politiku pomirenja i smirivanja međunacionalnih tenzija u društvu”, dodao je.

Plenkovićev govor u Kninu za njega je, kaže, bio ljekovit, posebno stoga što je premijer istaknuo kako Srbi ne doživljavaju Oluju na isti način kao i hrvatski narod te bez osude iskazao razumijevanje za to bez osude.

“Smatram sve to bitnim za Srbe u Hrvatskoj s obzirom na to da u dosadašnjem državnom službenom narativu nije bilo mjesta za priču djece Oluje, djece iz kolone, a to su danas odrasli ljudi, građani Republike Hrvatske. Sad se čuje i uvažava i njihovo iskustvo”, naglasio je.

Odluka SDSS-a o podršci Vladi bila je jednoglasna

Što se tiče odlaska predstavnika Vlade u Grubore i Varivode, Milošević kaže da nije bilo nikakvog uvjetovanja.

“I sam kao potpredsjednik Vlade i kao čovjek osuđujem i izražavam pijetet prema svim žrtvama, pa tako i hrvatskim, i osuđujem sve ratne zločine”, dodao je.

Za odluku SDSS-a o podršci HDZ-u kazao je da je bila jednoglasna.

“Nakon što je postalo jasno da ekstremna desnica nije ostvarila rezultat kakvom se nadala i da ne može utjecati na formiranje Vlade, za nas nije bilo previše dilema. Svima je bilo prirodno da nastavimo suradnju s partnerima koji su nam poznati i s kojima smo surađivali prethodne četiri godine. Nije to uvijek bila lagana suradnja, ali smatrali smo kako je to najbolje za srpsku zajednicu u Hrvatskoj i društvo u cjelini”, rekao je Milošević.

‘Pozdravu ‘Za dom spremni’ treba oduzeti pravo javnosti’

Reakcije iz Srbije – ni osude ni uvrede ni nerazumijevanje – nisu ga, kaže, iznenadile. Ipak, od Srbije očekuje podršku u ostvarivanju prava i razvijanju projekata koji su od interesa za srpsku zajednicu u Hrvatskoj.

“Bilo kakva podrška Srbije treba biti u skladu s unutarnjim propisima RH i međunarodnim pravom. To je legitimno i ne bi smjelo biti sporno”, ustvrdio je Milošević.

Na kraju se osvrnuo i na upotrebu pozdrava “Za dom spremni” kojemu, kaže, treba oduzeti pravo javnosti.

“To je pitanje osjetljivo i dijeli društvo, iako zapravo nema nikakvih dilema čiji je to pozdrav i koliko je on neprihvatljiv. Osnovno polazište za raspravu o tom pozdravu treba nam biti stav Ustavnog suda da je riječ o ustaškom pozdravu NDH te da taj pozdrav nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Stajalište Vijeća za suočavanje s prošlošću, koje je zauzelo stav da se on koristi isključivo u komemorativne svrhe, nije pravna norma na temelju koje bi sudovi i druge državne institucije mogle zauzimati svoje stavove, iako se to događa. Problem s takvim stajalištem Vijeća je što se ono u velikoj mjeri zloupotrebljava. Marširanje crnokošuljaša, uzvikivanje “Za dom spremni”, pjevanje ustaških pjesama sigurno nisu slika Hrvatske kakvu u budućnosti želimo”, rekao je Milošević u razgovoru za Glas Slavonije.

