Saborski zastupnik i bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac osvrnuo se na ogroman rast cijena namirnica i energenata. Istaknuo je da nas očekuje izazovno razdoblje, jer svi očekuju inflaciju od sedam ili osam posto.

“Ovo je jedna ludnica, da preko noći imate povećanje cijena, i to ne pet, šest ili 10, nego 20, 30 ili 50 posto. To nije tržište", komentirao je za N1.

'Cijene neće padati, jer počinje sezona'

Istaknuo je da cijena neće padati, jer uskoro počinje turistička sezona. “Kad znamo da nam dolazi 20 milijuna turista, a pogotovo ćete to vidjeti na moru, to ide gore. Ide turistička sezona gdje će cijene podivljati, toga se bojimo. Imamo brojne građane koji žive na moru, a nemaju nekretnine da žive od toga. Onda na kraju dolazi zaokruživanje za euro”, poručio je.

Najgore što nam se može dogoditi, ističe on, jest da "mjere vlade ne uspiju, da ne djeluju na stabilizaciju tržišta. To je onda opasna situacija. Ako Vlada ne uspije stabilizirati cijene na tržištu onda je to opasna situacija jer znači da nema instrumente”, naglasio je.

U očekivanju novog ministra

Uobičajene su nestabilnosti u ratnim situacijama, ali rat u Ukrajini osjeti cijeli svijet. “Kad je rat, uvijek isplivaju oni koji žele zaraditi ekstra profit. Država ih kroz poticaje i subvencije može kontrolirati, moraju postojati kontrolni mehanizmi", govori Lalovac i dodaje kako očekuje promjene u ministarskim foteljama u resorima rada i mirovina te gospodarstva.

“Očekujemo novog ministra gospodarstva koji će jasno komunicirati. On je frontman, a ne ministar financija. On mora reći što će s Državnim inspektoratom, s cijenama, ekstra profitom… On sad mora djelovati, ne u osmom mjesecu”, upozorio je Lalovac i kritizirao Vladu zbog tempiranja rekonstrukcije.

“Vrlo zanimljivo, početi aktualcem, a sa starom vladom. Malo je smiješno da ministri koji idu za koji dan odgovaraju na pitanja građana, a da ne mogu više utjecati na ta pitanja. Neozbiljno je da oni pričaju što će biti u gospodarstvu, a da za dva dana izađu iz vlade”, zaključio je SDP-ov Lalovac, dodajući da je rekonstrukciju potrebno napraviti prije aktualca.