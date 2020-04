PREMINULO JOŠ DVOJE: Muškarac (46) umro u Zagrebu; 60 novih zaraženih; Oboljeli djelatnici koprivničke bolnice; Promijenio se režim u Istri

Posljednje službene informacije kažu da je u Hrvatskoj 1282 slučaja zaraze koronavirusom, dok je u svijetu 1,2 milijuna zaraženih osoba; U našoj zemlji je broj preminulih sada 18. Očekuje se otvaranje većina tržnica do Uskrsa

U Hrvatskoj je trenutno 1282 zaraženih, 167 izliječenih i 18 preminulih osoba

osoba koja je preminula u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu nije imala drugih zdravstvenih tegoba

britanski premijer na intenzivnoj njezi zbog pogoršanja simptoma

broj mrtvih u SAD-u od virusa Covid-19 popeo se na 10.000; Kina od siječnja po prvi put ima dan bez umrlih od korone; ponedjeljak je u Francuskoj bio najgori dan od početka epidemije pa su tako tamo preminule 833 osobe u jednom danu, što je ukupno 8.911 ljudi

u Slavoniji zaražena četveromjesečna beba, u Dugoj Resi 2,5-mjesečno dojenče

vrhunac epidemije u Hrvatskoj se očekuje za dva do tri tjedna

na respiratoru se nalazi 36 ljudi

Ništa od plana za popuštanje mjera protiv koronavirusa u EU

0.00 Nakon što su Danska i Austrija najavile da će postupno popuštati mjere donesene zbog suzbijanja pandemije koronavirusa, Europska komisija je htjela u srijedu usvojiti plan za koordinirano i postupno ukidanje mjera, ali neke su se članice požalile da ih nitko nije konzultirao, pa je glasovanje odgođeno. Opširnije

Evakuira se Dom za starije i nemoćne u Splitu

21:50 U tijeku je evakuacija korisnika Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu, doznaje N1 od Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Opširnije

21:40 Institut za metriku i procjene u zdravstvu Sveučilišta Washington objavio je analizu po kojoj bi, u optimističnoj varijanti, u Hrvatskoj vrhunac pandemije trebao biti 20. travnja, a broj umrlih do početka kolovoza 166, no moguće je i više od 20 smrti dnevno. Opširnije

Plenković u intervjuu na HRT-u ponovio prioritete Vlade tijekom epidemije

21:20 Hrvatski premijer Andrej Plenković još je jednom danas u HRT-ovom Dnevniku ponovio kako je u ovom trenutku, tijekom pandemije koronavirusa, najvažnije čuvati ljudske živote te da zemlja zahvaljujući donesenim mjerama ima sporiju razinu zaraze i relativno nisku stopu mortaliteta u usporedbi s drugim zemljama. Opširnije

Johnson je stabilno, nema upalu pluća

20:30 Britanski premijer Boris Johnson u stabilnom je stanju i nema upalu pluća, izjavio je u utorak njegov zamjenik i ministar vanjskih poslova Dominic Raab.

“Uvjeren sam da će se izvući, jer ako ako nešto znam o premijeru – on je borac”, rekao je Raab.

Dodao je da Johnson dobiva standardnu terapiju kisikom i diše samostalno. Nije bilo potrebe za respiratorom, naglasio je.

Johnson je u nedjelju primljen u bolnicu St Thomas, a u ponedjeljak premješten na njezin odjel intenzivnog liječenja jer mu se naglo pogoršalo stanje.

Britanski premijer boluje od covida-19, bolesti koju izaziva koronavirus. Da je njime zaražen objavio je 27. ožujka. Od tada do nedjelje vodio je vladu iz samoizolacije u Downing Streetu, a s pogoršanjem stanja prepustio je to Raabu.

Trump oštro napao WHO

19:33 Donald Trump u utorak je oštro napao Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) i optužio je da je prebliska Kini i da loše vodi pandemiju koronavirusa. Opširnije

U Italiji umrle 604 osobe, novozaraženih je 3039

19:08 Smrtnost je najveća u Lombardiji.

Zaraženi djelatnici bolnice u Koprivnici

18:58 Virus je ušao u Opću bolnicu u Koprivnicu. U rutinskom nadzoru i testiranju otkrivene su dvije zaražene osobe, priopćio je Županijski stožer u utorak poslijepodne. Jedna zaražena osoba zadužena je za poslove koordinacije, a druga je spremačica koja je čistila izolacijsku sobu infektološkog odjela.

Ukupno su zaražene tri nove osobe. Osim dvije iz bolnice, jedna je osoba zaražena na području Križevaca, a pretpostavlja se da se zarazila kontaktom s članom uže obitelji koji se vratio iz Francuske. Dvije osobe zaražene koronavirusom iz Opće bolnice nemaju nikakvih simptoma, a slučajni testovi otkrili su zarazu, potvrdio je ravnatelj bolnice dr. Mato Devčić, javlja emedjimurje.

U Tirolu ukinuta karantena, ostaje ograničenje kretanja

18:55 U austrijskoj saveznoj pokrajini Tirolu je u utorak ukinuta karantena zbog epidemije koronavirusa koja je uvedena 19. ožujka ali i dalje ostaju na snazi mjere ograničenog kretanja koje vrijede u ostatku Austrije.

“Ukinuli smo karantenu koja je vrijedila u gradovima i općinama jer je stopa novih zaraza na dnevnoj bazi pala ispod pet posto”, rekao je premijer Tirola Guenther Platter na video-konferenciji za ovinare.

Tirol, pogotovo sportska središta u Ischglu, slove za epicentar širenja koronavirusa u Austriji.

Prvi slučajevi su otkriveni još početkom veljače ali su prve mjere uslijedile tek 9. ožujka zbog čega je pokrajinska vlada pretrpjela kritike u Austriji ali i u Njemačkoj gdje je zabilježen velik broj pacijenta zaraženih koronavirusom koji su bili na zimovanju u Tirolu.

Ukidanjem karantene Tirol slijedi ublažavanje mjera protiv širenja zaraze koje je jučer najavljeno i na saveznoj razini. Austrijski kancelar Sebastian Kurz najavio je za Uskrsa otvaranje trgovina koje ne prodaju svakodnevne potrepštine.

Vlasti u Tirolu će u sljedećim danima obavljati intenzivna testiranja u Ischglu i zimovalištima Soelden, Arlberg i St. Anton u kojima su mjere karantene i dalje na snazi.

U Viroviticu stigao tzv. bio bag, izolacijska jedinica za prijevoz pacijenata

18:35 U Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u utorak je stigao tzv. bio bag, izolacijska jedinica za prijevoz pacijenata s visokozaraznim bolestima.

Bio bag omogućuje zaštitu pacijenata i zdravstvenog osoblja te svih sudionika u prijevoza bolesnika. Pruža zaštitu od kemijskih i bioloških agenasa, a pacijenti se mogu prevoziti standardnim vozilima, zrakoplovima ili helikopterima.

„Virovitičko-podravska županija je na pola puta između Zagreba i Osijeka. Kamo god krenuli, treba nam gotovo dva sata do neke od većih zdravstvenih ustanova. S ovom izolacijskom jedinicom prevozit ćemo možebitne teže bolesnike od Covida-19 u respiratorni centar u Osijek, rekla je ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije Lahorka Weiss.. Kako je dodala, kad ne bude bilo koronavirusa, ovaj uređaj će služiti za prijevoz oboljelih od visokozaraznih bolesti ili onih koji imaju teške opekline“.

Osim Zavoda za hitnu medicinu, izolacijskom jedinicom za prijevoz pacijenata moći će koristiti i ostale zdravstvene institucije s područja Virovitičko-podravske županije.

SAD: broj preminulih bit će manji od predviđenog

18:20 Američki zdravstveni dužnosnici su nakon ranih znakova usporavanja širenja koronavirusa u New Yorku i drugim žarištima objavili kako bi pandemija mogla ubiti manje ljudi nego što je ranije predviđeno, no na vidjelo je počela izlaziti rasna nejednakost među žrtvama.

Čelnik američkih zdravstvenih službi Jerome Adams u utorak je objavio kako je s direktorom Centra za kontrolu i prevenciju bolesti zaključio kako su ranije projekcije broja mrtvih možda bile previsoke. Nijedan od njih nije dao alternativnu brojku.

ILO: Nezaposlenost uzrokovana pandemijom “najgora je kriza” od 1945.

18:19 Tržište rada zahvatila je u vrijeme pandemije koronavirusa “najteža kriza nakon Drugog svjetskog rata” jer je 1,25 milijarda radnika izloženo povećanom riziku otpuštanja ili smanjenja plaće, upozorava Međunarodna organizacija rada (ILO).

Novo istraživanje koje je ta UN-ova agencija objavila u utorak pokazuje da bi novi koronavirus mogao za 6,7 posto smanjiti broj radnih sati u svijetu samo u drugom tromjesečju 2020., što odgovara broju od 195 milijuna izgubljenih radnih mjesta s punim radnim vremenom (uz 48-satni radni tjedan).

Ti teški gubitci radnih mjesta osobito se očekuju u zemljama s dohotkom malo višim od prosjeka (100 milijuna radnih mjesta s punim radnim vremenom), što “znatno premašuje učinke financijske krize u 2008.-09.”

Arapske zemlje i Europa mogli bi biti teško pogođeni s obzirom na stanovništvo, ali u apsolutnim brojevima u to doba godine najteže će biti na području Azije i Pacifika.

Općenito gledano, ovi strašni gubitci radnih sati i radnih mjesta jesu “najgora svjetska kriza nakon Drugog svjetskog rata”, upozorava ILO.

Neutralna Švicarska angažirala vojsku u borbi protiv koronavirusa

Tisuće švicarskih vojnika angažirane su kao potpora zdravstvenim djelatnicima u borbi protiv koronavirusa, ali mobilizacija, najveća od Drugog svjetskog rata, ne prolazi bez problema.

Stotine vojnika i časnika izolirani su u vojarnama nakon potencijalne izloženosti infekciji.

I dok se gotovo 80 do 90 posto onih koji su 16. ožujka dobili zapovijedi odazvalo na pozive, više od 200 moglo bi biti pozvano pred vojni sud jer se nisu javili u svoje postrojbe, rekao je brigadir Raymond Droz.

Gotovo 5000 vojnika uključujući pripadnike medicinskih bataljuna angažirano je kao potpora civilnim djelatnicima.

Omiš uvodi redukciju javne rasvjete

18:18 Grad Omiš se, usred pandemije koronavirusa koja je za sobom povukla i pad prihoda, odlučio na drastičnu mjeru štednje. Naime, odlučili su se za redukciju javne rasvjete. Opširnije

Norveška ublažava neke od mjera protiv širenja Covida-19

17:48 Norveška će ukinuti neka od ograničenja uvedena kako bi se spriječilo širenje zaraze novim koronavirusom, najavila je norveška premijerka u utorak.

“Zajedno smo virus stavili pod nadzor stoga pomalo možemo otvarati naše društvo”, rekla je Erna Solberg na konferenciji za medije.

U ponedjeljak je njen ministar zdravstva, navodeći nisku stopu transmisije bolesti, rekao da je epidemija u Norveškoj “pod nadzorom” .

Norveška je među prvima zatvorila niz privatnih i javnih ustanova kako bi zaustavila širenje Covida-19, izazvavši pad gospodarstva i otpuštanje stotine tisuća radnika.

Trenutne restrikcije, na snazi do 13. travnja, uključuju zatvaranje dječjih vrtića i škola, odbijanje ulaska strancima koji ne žive i rade u Norveškoj te zabranu odlaska u kuće za odmor.

Dječji vrtići ponovno će se otvoriti između 20. i 27. travnja, škole od prvog do četvrtog razreda 27. travnja, a Norvežani će u svoje “vikendice” moći od 20. travnja.

Istovremeno će se morati nastaviti s radom od kuće a građani će se na “dugo vrijeme” morati naviknuti na mjere protiv zaraze, rekla je Solberg.

Od danas moguće kretanje Istrana unutar područja bivših općina

17:20 Načelnik istarskog županijskog stožera CZ Dino Kozlevac potvrdio je u utorak u Puli da je Nacionalni stožer odobrio njihov zahtjev, kao i zahtjeve Istarske županije,više gradova i općina u županiji da se bez propusnice omogući kretanje građana unutar područja bivših općina u Istri.

Odluka se odnosi na područja bivših općina Pule, Pazina, Rovinja, Poreča, Buzeta i Labina s okolnim općinama, a za gradove Buje, Umag i Novigrad te općine Brtoniglu, Grožnjan i Oprtalj primjena će početi nakon Uskrsa s obzirom na to da je to područje bilo najveće žarište infekcije, rekao je Kozlevac na popodnevnoj izvanrednoj konferenciji na novinare.

Plenković na Svjetski dan zdravlja posebno zahvalio svim zdravstvenim djelatnicima

17:10 Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u utorak je na Svjetski dan zdravlja posebno zahvalio svim zdravstvenim djelatnicima koji ulažu ogromne napore u borbi protiv širenja koronavirusa.

„Danas, na Svjetski dan zdravlja posebno zahvaljujem svim zdravstvenim djelatnicima koji ulažu ogromne napore u borbi protiv Covida-19. Zajedno nastavljamo borbu protiv širenja pandemije jer nam na prvom mjestu mora biti zaštita zdravlja i života građana”, napisao je Plenković na svojem Twitter profilu.

Svjetski dan zdravlja, 7. travnja, ove je godine posvećen vitalnoj ulozi medicinskih sestara i primalja, koje čine više od polovice zaposlenih u zdravstvenom sustavu.

U Srbiji 2.447 zaraženih koronavirusom, u 24 sata još tri žrtve

17:00 Srbija je od ponedjeljka izgubila još troje ljudi u pandemiji koronavirusa, dosad ukupno 61, a registrirano je još 247 novozaraženih, što je ukupno 2.447 oboljelih od početka epidemije 6. ožujka, priopćio je u utorak Krizni stožer vlade Srbije. Opširnije

Ovaj tjedan stižu ‘COVID-19 zajmovi’ za poduzetnike i poljoprivrednike

16:47 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u utorak je objavilo da, u suradnji s HAMAG-BICRO, od ovoga tjedna uvodi dva nova financijska instrumenta – “COVID-19 zajam” i “Mikro zajam za ruralni razvoj”, s ciljem osiguranja dodatne likvidnosti poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima. Opširnije

Španjolska želi zbog virusa ubrzati uvođenje univerzalnog dohotka

16:40 Lijeva koalicijska vlada na vlasti u Španjolskoj želi ubrzati uvođenje “univerzalnog dohotka” kako bi pomogla osobama koje su zbog pandemije Covida-19 ostale bez prihoda.

Zasad se ne zna koliko bi iznosio taj zajamčeni dohodak kojim bi se isprva koristio tek dio građana dok Španjolska, druga najteže stradala zemlja od koronavirusa nakon Italije, bilježi rekord od novih 300.000 nezaposlenih u ožujku.

Otkriveno detalji o preminulom 46-godišnjaku

16:25 Stožer Civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije objavio je detalje vezane uz jučerašnju smrt 46-godišnjaka u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu. Opširnije

Izrael naredio obavezno nošenje maski

16:20 Izraelska vlada u utorak je odlučila učiniti nošenje zaštitnih maski obaveznim kako bi se spriječilo daljnje širenje koronavirusa.

Vlada je odobrila i vremenske okvire kontrole putovanja stanovnika u vrijeme Pashe koja počinje u srijedu kada se židovske obitelji okupljaju da bi obilježile biblijski egzodus iz egipatskog ropstva.

Premijer Benjamin Netanyahu poručio je da ove godine obiteljska okupljanja moraju biti manja i ograničena na sustanare.

Epidemiolog u Mostaru usporedio smrtnost od covida-19 s Kinom

16:18 Epidemiolog iz Mostara upozorio je u utorak na konferenciji za medije na veliku smrtnost na području Hercegovine od posljedica zaraze koronavirusom usporedivši statistike s onima iz Kine.

U posljednja 24 sata umrle su još dvije osobe te se ukupan broj smrtnih ishoda povećao na devet. Dvije starije žene, od kojih je jedna časna sestra iz Međugorja, preminule su u Covid bolnici Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru. Obje su, uz COVID-19 imale i broje druge zdravstvene komplikacije.

“Naše brojke odgovaraju kineskim podacima kada je u pitanju smrtnost, što je zabrinjavajuće. Nemamo ipak talijanski scenarij jer smo uspjeli provesti brojne mjere prevencije”, rekao je na konferenciji za medije Kriznog stožera Hercegovačko-neretvanske županije epidemiolog dr. Siniša Skočibušić. Opširnije

U Sloveniji usporava rast oboljelih, razmatra se pokretanje gospodarstva

15:55 – Broj novozaraženih koronavirusom u Sloveniji povećan je tijekom ponedjeljka za 38 te je sada ukupno 1059 oboljelih od Covida-19, objavila je danas slovenska vlada, što, čini se, govori o trendu smanjivanja dnevnog rasta. Broj hospitaliziranih pacijenata povećao se u ponedjeljak za šest pa ih je sada u bolnicama 114, od čega na odjelima intenzivne skrbi 30. Broj umrlih koji su bili zaraženi koronavirusom ostao je isti i riječ je o 30 osoba. Jučer je iz bolnica otpušteno četvero pacijenata, pa se njih ukupno 102 smatra oporavljenim i zdravim. provedeno je 1067 novih testiranja.

Dvoje zaraženih ozdravilo nakon liječenja plazmom u Južnoj Koreji

15:53 – Dvoje Južnokorejaca starije dobi, oboljelo od koronavirusa, oporavilo se od teške upale pluća pošto su liječeni plazmom pacijenata koji su ozdravili od tog virusa, a koja sadrži potencijalno korisna antitijela, objavili su danas znanstvenici. Terapija plazmom mogla bi biti „alternativo liječenje za pacijente u kritičnom stanju koji ne reagiraju dobro na antivirusne lijekove”, rekao je Choi Jun-yong, liječnik u bolnici Severance u Seulu, gdje se dvoje oboljelih nalazi na liječenju.

U Švedskoj umrlo više od 100 osoba u jednom danu

15:49 – Više od sto osoba zaraženih novim koronavirusom umrlo je u zadnja 24 sata u Švedskoj, pokazuju podaci koje je danas u 14 sati objavila švedska Agencija za zdravlje. Ta zemlja s 10,3 milijuna stanovnika koja provodi blaže mjere za suzbijanje virusa, sada ima 7693 zaražena i 591 umrlog, što je puno viša stopa smrtnosti nego kod njezinih nordijskih susjeda. No agencija ističe da se od novih 114 umrlih evidentiranih u utorak dio odnosi na izmijenjene brojčane podatke za zadnje dane.

Svi koji dolaze u BiH idu u obaveznu karantenu

15:47 – Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić danas je upozorio građane te zemlje koji žive u inozemstvu da odustanu od povratka u zemlju u narednim danima jer će u protivnome morati u strogu karantenu. “Svi će morati u karantenu na 14 dana. U šatorima ili negdje drugdje, odlučit će lokalne vlasti, jer mi moramo spriječiti ulazak inficiranih osoba u BiH”, kazao je Radončić novinarima u Sarajevu. Izrijekom je potvrdio kako osobe koje ulaze u BiH više ne mogu računati na određivanje mjere samoizolacije u mjestima u kojima imaju prijavljeno prebivalište.

Studenti i gospodarstvenici zajedno proizvode zaštitne vizire

15:46 – Studentsku inicijativu proizvodnje zaštitnih vizira za bolnice podržale su brojne tvrtke i institucije, dosad je proizvedeno nekoliko tisuća vizira, a uključuje se AD Plastik koji će proizvesti i donirati 50.000 komada, priopćili su danas iz Hrvatske gospodarske komore (HGK). Ideja koja je krenula od jednog splitskog studenta u samo par tjedana izrasla je u nacionalnu akciju koja je ujedinila volontere, tvrtke i institucije diljem zemlje te na kraju završila serijskom proizvodnjom.

Milinović zbog ‘korona krize’ odvraća građane da za Uskrs dođu u Liku

15:44 – Župan Darko Milinović zamolio je sve građane u domovini i inozemstvu koji žele doći tijekom produženog uskrsnog vikenda u Ličko-senjsku županiju da to ne čine jer je velika opasnost od zaraze koronavirusom. Kako bi odvratio ljude od putovanja u Liku, Milinović je danas svima poručio s konferencije za novinare u Gospiću: “Ako želiš Liku korona free, ovog vikenda ostani doma ti.“ U županiji su dosad otkrivene samo tri oboljele osobe – u Senju i Novalji, s tim da su one dobro i u petak im istječe samoizolacija.

U Splitu s respiratora skinuta dvojica pacijenata

15:10 – U splitskom KBC-u, u Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (JIL) na Križinama, dva dana dvojica pacijenata koji su bili na respirator dišu samostalno, tj. više nisu ovisni o respiratoru. Radi se o pacijentu iz Šibenika, srednje životne dobi koji je na respiratoru proveo 14 dana, a drugi pacijent je iz Dubrovnika, starije životne dobi, koji je na respiratoru bio dan manje, doznaje Slobodna Dalmacija.

BiH: Parlament prelazi na rad online, broj oboljelih i umrlih raste

15:05 – Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je izvanredno zasjedao u Sarajevu kako bi donio odluku koja će osigurati da se sve buduće sjednice mogu održavati online dok traje pandemija izazvana koronavirusom. Za razliku od Federacije BiH rad parlamenta u Republici Srpskoj je suspendiran nakon što je tamo prije deset dana proglašeno izvanredno stanje. Broj osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 u BiH danas je, s 80 novih slučajeva, premašio 750, dok je broj smrtnih slučajeva povećan na 33, nakon što su tijekom dana preminule još tri osobe kod kojih je potvrđena zaraza.

Sisak pomaže građanima i gospodarstvu

14:59 – Najavljene uskrsnice za sve sisačke umirovljenike i nezaposlene, čija je isplata bila najavljena za sredinu ožujka, ali je zbog pandemije koronovirusa odgođena, bit će korisnicima dostavljene poštom, izvijestio je Grad Sisak predstavljajući mjere pomoći građanima i gospodarstvu. Budući da se ne mogu uskoro očekivati normalni uvjeti isplate na gradskim blagajnama, gradonačelnica Kristina Ikić Baniček odlučila je da se sve uskrsnice, koje se, ovisno o visini mirovine, kreću od 100 do 300 kuna, dostave poštom. Osim umirovljenika čija su primanja niža od 5000 kuna, pravo na uskrsnicu od 150 kuna imaju i svi nezaposleni, ukupno oko 14.000 građana.

S obzirom na smanjenu gospodarsku aktivnost i očekivani pad prihoda na svim razinama donesena je i odluka o smanjivanju plaća djelatnicima grada i ustanovama, na čelu s gradonačelnicom, za 20 posto u naredna četiri mjeseca, sve do srpnja. Za isto se razdoblje obustavljaju i sve naknade članovima upravnih vijeća, nadzornih odbora i Gradskog vijeća, koje će paket mjera usvojiti na sjednici elektroničkim putem.

Grad Split predstavio mjere za suzbijanje krize

14:57 – Splitska gradska uprava danas je predstavila paket mjera za suzbijanje gospodarske krize od korone među kojima je smanjenje plaća i financiranja stranaka, a tijekom vremena i 50 do 70 manje zaposlenih. Gradonačelniku, njegovim zamjenicima i čelnim ljudima gradskih komunalnih tvrtki plaća će se smanjiti za oko 20 posto, dok će za 15 posto nižu plaću primati pročelnici i ostali rukovoditelji. Paket mjera se odnosi, osim na gradsku upravu, i na ustanove i poduzeća u vlasništvu grada.

Formula 1 poslala na odmor 50% osoblja

14:54 – Formula 1 je poslala 50% svog osoblja na prijevremeni odmor a glavni izvršni direktor Chase Carey dobrovoljno će i značajno smanjiti plaću, što je dio mjera za smanjenje troškova tijekom krize uzrokovane koronavirusom. Osim toga, direktori i rukovoditelji Formule 1 dobrovoljno su pristali na smanjenje plaće od 20%. Osoblje će biti na odmoru do kraja svibnja, javlja CNN.

Zaraženi koronavirusom zatražili epropusnice

14:47 – Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacinalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović izvijestio je danas da je 28 osoba zaraženih koronavirusom zatražilo e-propusnicu. Više pročitajte OVDJE.

Finska počinje s nasumičnim testiranjem građana

14:44 – Finska će početi pratiti širenje novog koronavirusa među stanovništvom nasumičnim testiranjem na antitijela, objavile su danas zdravstvene vlasti te zemlje. Testirat će se svi građani neovisno o dobi i postojanje simptoma bolesti. “Glavni cilj istraživanja koje će sada početi je dobiti informacije koliki dio populacije je razvio antitijela koja ukazuju na raniji kontakt s koronavirusom”, rekao je u izjavi Finski zdravstveni institut. “Procjenom prisutnosti antitijela u populaciji možemo utvrđivati koliko se epidemija proširila u različitim dobnim skupinama i na različitim područjima”. Finska je do sada zabilježila 2176 slučajeva zaraze koronavirusom, a 27 osoba je umrlo od Covida-19.

9 zaraženih u Gradu Zagrebu

14:38 – U Gradu Zagrebu je detektirano devet novih slučajeva zaraze koronavirusom, a protiv jedne oboljele osobe je podnijeta kaznena prijava zbog širenja zaraznih bolesti jer je napuštala mjesto izolacije, izvijestio je u ponedjeljak zagrebački Stožer civilne zaštite. U Zagrebu je do jučerašnjeg dana bilo 346 oboljelih, a u proteklih 24 sata detektirano je novih devet pozitivnih. Ukupno je obavljeno je 2172 testiranja, od kojih je 274 pozitivno. U protekla 24 sata 35 osoba je u izolaciji, što znači da su ukupno 4692 osobe u mjerama izolacije te je ukupno obavljeno 3600 psiholoških savjetovanja.

U Zagorju četiri nova slučaja zaraze, ukupno 85 oboljelih

14:36 – Na području Krapinsko-zagorske županije danas su potvrđena četiri nova slučaja zaraze koronavirusom te ih je ukupno 85, a 35 slučajeva je na području grada Pregrade, priopćili su iz Županijskog stožera Civilne zaštite. U utorak je potvrđeno da su još četiri osobe pozitivne na koronavirus, po jedna iz Zaboka, Pregrade, Gornje Stubice i Desinića, a osam ljudi čeka rezultate nalaza, priopćili su iz Stožera civilne zaštite. Tako je evidentirano ukupno 85 osoba pozitivnih na koronavirus, a među njima su 83 osobe s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije te po jedna iz Zagreba i Opatije. Najviše zaraženih u Krapinsko-zagorskoj županiji je s područja Pregrade, gdje je oboljelo 35 osoba od kojih je posljednji slučaj potvrđen danas. Ukupan broj oboljelih Pregradu svrstava među gradove s najviše zaraženih uz četiri najveća hrvatska grada. S područja Krapine je 14 oboljelih, Huma na Sutli sedam, Oroslavja i Zaboka po pet, Jesenja i Petrovskog po četiri, Donje Stubice i Desinića po dvije osobe te iz Bedekovčine, Đurmanca, Krapinskih Toplica, Radoboja i Gornje Stubice po jedna osoba.

60 novih pozitivni na koronavirus u Hrvatskoj

13:55 – Nacionalni stožera civilne zaštite u 14 sati objavljuje nove podatke o koronavirusu na području Hrvatske. U Hrvatskoj je u proteklih 24 sata potvrđeno 60 novozaraženih od koronavirusa, a dvije osobe su preminule, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. “U proteklom 24-satnom razdoblju u Hrvatskoj imamo 60 novih Covid-19 pozitivnih bolesnika, što daje ukupan broj od 1282 bolesnika”, rekao je novinarima ministar zdravstva Vili Beroš.

Dodao je da je prosječna životna dob zaraženih 48,13 godina, 51 posto zaraženih su muškarci, a 49 posto su žene. “Nažalost od jučer imamo dvoje više preminulih, riječ je o bolesniku u Šibeniku,1929. godište i kronični srčani bolesnik, te bolesnik, 1974. godište, u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu”, kazao je Beroš. Na respiratoru je 35 bolesnika, od toga ih je 14 u Klinici za infektivne bolesti i dvoje u KB-u Dubrava, te pet u Osijeku, jedan u Rijeci, osam u Splitu, četiri u Zadru i jedan u Šibeniku. Beroš je naglasio da imamo 167 oporavljenih osoba, što je 37 više u odnosu na jučer te 352 bolesne osobe koje su hospitalizirane.

Povodom Dana zdravlja, zahvalio je svim zdravstvenim djelatnicima te je rekao još jednu dobru vijest, da je jučer došlo 9 novih respiratora. Capak je rekao da je ove godine dan posvećen medicinskih sestrama, tehničarima i babicama. Zaželio im je dobro zdravlje. “Oni su na prvoj liniji”. U ovom trenutku ih je 80 zaraženo, što govori o njihovoj požrtvovnosti, dodao je Capak.

Ministar Božinović je uputio apel vatrogasaca. “U ovo doba godine informativne emisije izvještavaju o požarima. Požara ima, bilo ih je nekoliko, na Koručili, u okolici Zadra… svi su posljedica neopreznog spaljivanja u trenucima jakog vjetra. Biljni otpad treba kompostirati. Vatra se ne smije paliti za vrijeme vjetrovita vremena, sušnih razdoblja i miniranih područja…”

Što se tiče ePropusnica, izdano preko 639.000. Neke su istekle, oko 50.000, a neke još uvijek nisu aktivirane. Odbijeno je nekoliko kategorija propusnica. Preko 2000 osoba koje su u samoizolaciji podnijelo je zahtjev. 394 osobe je podnijelo zahtjev iako su u karanteni a 28 osoba je bilo pozitivno na koronavirus.

Što se tiče osobe 1974. godišta, riječ je o mlađoj osobi bez značajnijih kroničnih problema, objasnila je Alemka Markotić. “Na to smo upozoravali. Nije pravilo da mlađi teško obolijevaju, ali ima dovoljan postotak izuzetaka. Svi oni koji ne moraju izlaziti bolje je da ostanu kod kuće. Nitko nije imun na teški oblik bolesti”. Nešto nakon ove vijesti, javili su se iz Županijskog stožera da je preminuli ipak bio pacijent s teškim problemima i prije zaraze koronavirusom.

Obojica mlađih muškaraca koji su umrli bili teže bolesni, desetak dana su bili na liječenju. Imali su teži oblik zatajenja plućnog rada. “Ni suvremena medicina, ni respiratori, ne mogu sve spasiti. Bili su dulje bolesni”, objasnila je Markotić.

Vezano za otvaranje tržnica, Božinović je rekao da je odluka praktički, tehnički gotova. “Ja očekujem da će svi poslati do kraja dana sve potrebne informacije i onda ćemo ići s odlukom o otvaranju tržnica uz strogo pridržavanje svih propisanih mjera jer vidimo da je naša krivulja još uvijek uzlazna, osciliramo na dnevnoj bazi, ali svako pretjerano opuštanje su svojevsrtan rizik da nam broj počne jače rasti. Zato apeliram na sve građane i svima se zahvaljujem, onima koji se pridržavaju mjera, da i dalje to čine”, rekao je Božinović.

Na pitanje hoće li do Uskrsa većina tržnica proraditi, kaže da očekuje da će se to dogoditi.

Beroš je rekao da zdravstvena inspekcija djeluje u okviru samostalnog sektora, neovisno o kabinetu stručnih službi. Kaže da redovito dobija izvješća. Dobio je izvješće iz Istre, prema kojemu nije bilo odstupanja pri postupanju s bolesnicima koji su zaraženi koronavirusom. Vezano za djevojčicu iz Velike Gorice koju Hitna nije htjela prevesti, još uvijek čeka na izvješće koje bi trebalo biti dostavljeno za tjedan ili tjedan i pol dana.

Capak kaže da je situacija u Zagrebu od potresa povoljna te da je blagi kontinuirani trend opadanja zaraženih. U Kninu je jedan zdravstveni djelatnik donio bolest u Bolnicu u Kninu gdje je zarazio tri medicinske sestre i dvoje pacijenata.

Vezano za preporuku kremiranja zaraženih tijela, Capak kaže da postoji renovirani pravilnik u kojemu stoji da oni koji umru od zaraznih osoba se mogu kremirati, ali se mogu i pokapati pod posebnim uvjetima. Kremiranje nije uvjet kod pokojnika oboljelih od koronavirusa.

“Maske su jedno kontroverzno pitanje o kojemu pričamo. Bilo bi dobro da se maske više i češće nose i kada ne bude Covida-19, i u vrijeme gripe i respiratornih infekcija”, odgovorio je Capak na pitanje hoće li se preporučiti građanima da nastave nositi maske i kada završi epidemija koronavirusa.

Važno je da nije bilo prodora u staračke domove, u najosjetljiviju populaciju, rekao je Capak. Možemo napraviti ukupno oko 10.000 testiranja dnevno na koronavirus, dodaje.

U Iranu gotovo 3900 mrtvih od koronavirusa

13:54 – Novi koronavirus odnio je gotovo 3900 života u Iranu, pokazuju službeni podaci objavljeni u utorak koji upućuju na pad broja novozaraženih sedmi dan zaredom. U zemlji su u zadnja 24 sata od koronavirusa umrle još 133 osobe, rekao je Kianouche Jahanpour, glasnogovornik ministarstva zdravstva na dnevnoj tiskovnoj konferenciji na televiziji.

Božinović o otvaranju tržnica

13:47 – Ministar unutarnjih poslova, potpredsjednik Vlade i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović odgovorio je na pitanje hoće li se uskoro otvoriti tržnice. “Svi lokalni stožeri civilne zaštite upoznati su s pravilima epidemiološke struke. Kad dobijemo informacije da se osigurala fizička distanciranost uz druge higijenske mjere, odluku ćemo objaviti. Očekujemo to tijekom današnjeg dana, interes je velik. Ono što je bitno jest da se to stvarno dobro pripremi kako nam ne bi opet neka tržnica postala žarište epidemije,” rekao je Božinović, javlja Večernji list.

Na pitanje mogu li se očekivati u sljedećim tjednima otvaranje trgovačkih centara, frizerskih salona i sličnih objekata, kaže: “Tražimo balans između popuštanja mjera kako bi život išao dalje. Preuranjeno je govoriti što i kada, no to nam je stalno u fokusu. Krivulja rasta nam treba biti linearna, a ne eksponencijalna, trebamo težiti da uđe u ravninu i počne padati. Tek tada možemo reći da su se ispunili uvjeti da se više toga otvori. No, i onda će se svi morati pridržavati epidemioloških mjera sve dok ne budemo imali medicinsko rješenje u obliku lijeka ili cjepiva”, dodao je.

Što se tiče škola i fakulteta kaže da u većem dijelu svijeta nema škole koje su otvorene kao ni fakulteta. “Djeci to sigurno teško pada, no to je ta žrtva koju svi moramo podnijeti kako bismo se što prije vratili u stanje koje je normalno. U ovom trenutku o tome se ne razmišlja”, kazao je ministar.

Pariz zabranjuje vježbanje na otvorenom

13:25 – Stanovnicima Pariza bit će zabranjeno vježbanje na otvorenom veći dio dana u sklopu jačanja mjera izolacije u borbi protiv koronavirusa, objavile su danas gradske vlasti i policija. Objava je došla u vrijeme dok najviši dužnosnici izjavljuju da u Francuskoj još nije vrhunac epidemije covida-19 koji je već odnio 8911 ljudskih života u toj zemlji. Vježbanje na otvorenom bit će zabranjeno između 10 i 19 sati, a ta mjera stupa na snagu u srijedu, rekli su u zajedničkoj izjavi gradonačelnica Anne Hidalgo i šef policije Didier Lallement.

Johnsonov ministar mora u samoizolaciju

13:20 – Britanski ministar u vladi Michael Gove odlazi u samoizolaciju zbog toga što jedan od članova njegove obitelji ima simptome covida-19, izvijestio je u utorak ITV. Gove, jedan od najvažnijih ministara u vladi Borisa Johnsona, nastavit će raditi u samoizolaciji i zasad nema nikakve simptome bolesti, navodi ITV. “On je ključan za koordinaciju i to će malo otežati stvari”, rekao je politički urednik BBC-jeve emisije Newsnight. “Hvala vam na izrazima podrške. U skladu sa smjernicama, izolirat ću se kod kuće nakon što je jedan član moje obitelji počeo pokazivati blage simptome koronavirusa u nedjelju”, napisao je Gove na Twitteru. Ministar zdravstva Matt Hancock vratio se na posao pošto je ranije bio pozitivan, a posljednjih tjedana i drugi članovi britanske vlade morali su se izolirati u svom domu.

Porast zaraženih u Rusiji za 1154 slučajeva

13:18 – Rusija je danas potvrdila 1154 novih koronavirusnih infekcija, nakon čega ukupni službeni broj slučajeva iznosi 7497. Time je zabilježeno novo rekordno jednodnevno povećanje zaraze. 58 ljudi je preminulo od virusa, od kojih je 11 umrlo u protekla 24 sata, javlja The Moscow Times.

Slovenija razmatra reaktiviranje gospodarstva nakon Uskrsa

13:08 – Slovenska vlada razmatra uvjete pod kojima bi se nakon uskrsnih blagdana ponovo mogla pokrenuti proizvodnja u nekim gospodarskim djelatnostima, kazao je danas glasnogovornik vlade za krizu prouzročenu epidemijom koronavirusa Jelko Kacin. Jedan od uvjeta za postupno oživljavanje proizvodnje je da se održi relativno povoljan trend smirivanja krivulje novooboljelih zadnjih dana i da se to ne prekine mogućim neodgovornim ponašanjem tijekom predstojećih blagdana.

94 liječnika i 26 medicinskih sestara u Italiji umrlo od koronavirusa

13:01 – Devedeset i četiri liječnika umrlo je od koronavirusa, objavila je danas talijanska udruga liječnika. Dvadeset i šest medicinskih sestara također je umrlo nakon što su se zarazile virusom, rekao je tiskovni službenik talijanske federacije medicinskih sestara, dodavši da je ukupno bilo 6549 zaraženih medicinskih sestara. Od ponedjeljka, ukupan broj zaraženih zdravstvenih radnika iznosi 12.681, prema talijanskom Institutu za zdravstvo.

Manjak zaštitne opreme: Nedostatak odgovarajuće zaštitne opreme učinio je da zaraza u zdravstvenim ustanovama doprinese velikom širenju virusa. Neke od najboljih zdravstvenih struktura u Europi nalaze se u sjevernoj Italiji, ali su gotovo dovedene do urušavanja s velikim brojem pacijenata Covid-19 kojima je potrebna hitna pomoć, piše CNN.

Dvije novozaražene osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji

12:50 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja su 24 sata od koronavirusa oboljele dvije osobe te ih je sada ukupno 26, rekao je u utorak župan Božo Galić pozivajući građane na ozbiljnost i odgovornost te pridržavanje propisanih mjera.

Blagi porast umrlih u Španjolskoj

12:46 – U Španjolskoj su danas umrle 743 osobe zaražene koronavirusom, najviše u posljednja tri dana, iako još uvijek manje od prošlotjednog prosjeka s više od 800 umrlih, a zdravstveni dužnosnici ističu da je ipak na djelu silazni trend širenja epidemije. „Razlog današnjeg dnevnog porasta je što su stigli neki podaci od vikenda, koji su kasnili, no opća tendencija je silazna“, rekla je šefica zdravstvene službe María José Sierra na konferenciji za medije. Ukupan broj preminulih je dosegnuo 13.798 te je na korak do prelaska nove psihološke granice.

Premijer Plenković: ‘Udarili smo svom silinom na virus’

12:26 – “Mi ne smijemo pogriješiti. Ono što je na stolu – to su životi naših sugrađana. Činjenica da smo izabrali strategiju borbe protiv epidemije, udarili smo svom silinom restriktivnim mjerama na taj virus i uspjeli smo usporiti širenje zaraze”, rekao je danas premijer Andrej Plenković nakon sastanka Kluba zastupnika HDZ-a te poručio da je potrebno biti strpljiv., javlja N1. “Nije ovo utakmica koja traje kratko. Vrijeme je da to svi shvatimo. Mi ne možemo reći da smo sigurni. Ovu utakmicu moramo inteligentno igrati.” Više pročitajte OVDJE.

Japan proglasio izvanredno stanje

12:20 -Japanski premijer Shinzo Abe proglasio je izvanredno stanje u borbi protiv pandemije u velikim gradskim središtima i objavio paket poticaja koje je opisao među najvećima u svijetu da se ublaži udar na gospodarstvo. Abe je objavio izvanredno stanje za glavni grad Tokio i šest ostalih prefektura – na što otpada oko 44 posto stanovništva – na razdoblje oko mjesec dana. “Odlučili smo proglasiti izvanredno stanje jer smo prosudili da će brzo širenje koronavirusa u ogromnoj mjeri utjecati na život i gospodarstvo”, rekao je jučer u parlamentu.

14 novozaraženih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

12:06 – Na području Splitsko-dalmatinske županije još je 14 osoba pozitivno na koronavirus – iz Splita 9, Sinja 2, Solina 1, Otoka 1 i Podstrane 1, izvijestili su iz županije. Svi novooboljeli uglavnom su kontakti dosad oboljelih osoba. Tri osobe su izliječene. Među novooboljelim osobama pet je zdravstvenih djelatnika, jedan liječnik KBC-a Split, jedan liječnik NZJZ-a SDŽ te tri ostala zdravstvena djelatnika. 118 zdravstvenih djelatnika se nalazi u samoizolaciji. 40 osoba je hospitalizirano. 8 osoba nalazi se na respiratoru u KBC-u Split. U karanteni hotela Zagreb trenutno je 21 osoba od čega je 7 stranih državljana. Trenutno je ukupno 206 osoba zaraženo koronavirusom na području Splitsko-dalmatinske županije.

U Istri nema novozaraženih drugi dan zaredom

12:04 – Na podučju Istre ukupno je ispitano 9 uzoraka brisa koji su negativni na koronavirus tako da u Istarskoj županiji nema novooboljelih drugi dan zaredom. Jedan pacijent je izliječen, što čini ukupno dvanaest izliječenih od koronavirusa (COVID-19), javlja Glas Istre.

Jedna osoba zaražena u Rijeci

11:58 – Drive-in testiranje na koronavirus počelo je danas i u Rijeci na prostoru ispred županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, a zaraza je potvrđena jednoj novoj osobi pa je u županiji sada ukupno 48 oboljelih, od kojih je 11 ozdravilo. Ravnatelj Zavoda Vladimir Mićović rekao je na konferenciji za novinare kako se u Rijeci povećava broj testiranja, pa će tako od danas oni građani koji od svojih obiteljskih liječnika ili epidemiologa imaju propisane indikacije na bolest moći automobilima doći ispred Zavoda na uzimanje uzorka. Mićovič je dodao kako se nastavlja i uzimanje uzoraka u ambulanti ispred zavoda, navodeći da je u županiji pod epidemiološkim nadzorom i u samoizolaciji trenutno oko 400 ljudi. Župan Zlatko Komadina kazao je kako je novozaražena osoba povezana s nedavnim povratnim letom iz Turske, na kojemu je zaraza potvrđena za više od deset hrvatskih putnika.

U Zagrebu umrla jedna osoba od Covida-19

11:40 – Na području Zagrebačke županije do ponedjeljka u 11 sati jedna je osoba umrla, jedna je nova zaražena koronavirusom, a dvije su izliječene. izvijestio je danas Ured župana. Ukupno je potvrđena 91 osoba zaražena koronavirusom. Ukupno je do sada izliječeno 11 osoba te su dvije preminule. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije objavio je i broj oboljelih prema ispostavama svoje županije.

Dvoje pozitivnih u Osijeku

11:31 – Jučer je na Zavodu i u KBC-u Osijek testirano 118 uzoraka, dva su bila pozitivna na koronavirus. Tri osobe su izliječne, 30 je hospitalizrano u Osijeku (četiri je u težem stanju) i 4 u Našicama. 421 osoba u županiji je u samoizolaciji. Sve osobe pod nadzorom i njihovi kontakti su obrađeni, javlja SiB. Sutra se otvaraju sve tržnice.

U Srbiji se više nitko neće liječiti kod kuće

11:22 – Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut” u Srbiji poslali su lokalnim samoupravama instrukcije da svi zaraženi koronavirusom moraju na liječenje u bolnice ili improvizovane bolnice u Beogradu, Nišu, Novom Sadu. Nakon ove odluke, više nije dopušteno liječenje kod kuće pacijenata koji nemaju simptome bolesti ili imaju blažu kliničku sliku, javlja Blic. Tako će odlukom Vlade svi zaraženi koronavirusom biti liječeni u bolnicama – oni bez simptoma ili s blažom kliničkom slikom u privremenim bolnicama, a s težom kliničkom slikom u “covid” bolnicama.

Ministar zdravstva na Novom Zelandu prekršio karantenu

11:17 – Novozelandski ministar zdravstva nazvao je sam sebe “idiotom” i ponudio ostavku nakon što je prekršio stroge mjere ograničenja kretanja uvedene zbog širenja koronavirusa, ali zasad je ipak ostao na dužnosti. Ministar zdravstva David Clark izjavio je da je ponudio ostavku novozelandskoj premijerki Jacindi Ardern nakon što je priznao da se s obitelji automobilom odvezao na 20 km udaljenu plažu.

Prvi smrtni slučaj u Šibensko-kninskoj županiji

11:08 – U Općoj bolnici Šibenik preminula je prva osoba oboljela od koronavirusa u Šibensko-kninskoj županiji, a riječ je o 91-godišnjaku s Murtera koji je bio kronični bolesnik te se zarazio u kontaktu s oboljelom osobom, izvijestio je u utorak županijski Stožer civilne zaštite. U toj je županiji potvrđeno novih sedam slučajeva pozitivnih na koronavirus, a svi su vezani uz kninsku bolnicu, navode u priopćenju. Više pročitajte OVDJE.

Koronavirusom zaraženo dijete iz Ogulina

10:42 – U Karlovačkoj županiji zabilježen je novi slučaj zaraze od koronavirusa, a riječ je o djetetu koje je staro samo jednu i pol godinu. Dijete je iz okolice Ogulina, a nakon što je potvrđeno da je zaraženo, s majkom je upućeno u Kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Pedijatrija u ogulinskoj Bolnici, na kojoj je dijete bilo, je zatvorena, a nekoliko njenih zaposlenika u samoizolaciji, javlja KAportal. Više pročitajte OVDJE.

Indija će opskrbiti države lijekovima nakon Trumpove prijetnje

10:35 – Indija je rekla da će ključnim lijekovima koji se testiraju kao potencijalni lijekovi protiv Covida-19 opskrbiti “države teško pogođene” pandemijom, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio “osvetu” ako New Delhi ne ukine zabranu njihova izvoza. Indija je u subotu zabranila izvoz hidroksiklorokina, jeftinog lijeka protiv malarije za koji se vjeruje da bi mogao biti prekretnica u borbi protiv pandemije. “S obzirom na humanitarne aspekte pandemije, odlučeno je da će Indija odobriti paracetamol i HCQ (hidroksiklorokin), u primjerenoj količini za sve susjedne države koje ovise o našim mogućnostima”, rekao je glasnogovornik indijskoga ministarstva vanjskih poslova Anurag Srivastava u utorak. “Osim toga opskrbit ćemo tim osnovnim lijekovima neke zemlje koje su posebno teško pogođene pandemijom”, dodao je.

I dalje dvoje oboljelih u Virovitičko-podravskoj županiji

10:29 – U Virovitičko-podravskoj županiji i dalje je dvoje zaraženih koronavirusom. Dvoje supružnika je već tjedan dana u kućnoj samoizolaciji i više nemaju nikakve simptome, stoji u priopćenju objavljenom na Faceooku.

Dvoje pozitivnih u Zadarskoj županiji

10:22 – U Zadarskoj županiji koronavirus je potvrđen kod još dvije osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima u biogradskoj Specijalnoj bolnici za ortopediju, gdje se zaraza proširila. Županijski Stožer civilne zaštite priopćio je u utorak kako se od 49 analiziranih uzoraka za spomenute dvije osobe pokazalo da su pozitivne na virus, pa je trenutno u županiji ukupno 56 oboljelih. U zadarskoj Općoj bolnici deset je osoba na Covid odjelu, četvero ih je na respiratoru, a troje pacijenata su u teškom stanju.

Svijetu nedostaje šest milijuna medicinskih sestara

9:36 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u utorak da u svijetu, koji je trenutno zahvaćen pandemijom novog koronavirusa, nedostaje gotovo šest milijuna medicinskih sestara. UN-ova agencija je zajedno s udruženjima “Nursing Now” i “International Council of Nurses” (ICN) u izvješću istaknula ključnu ulogu medicinskih sestara koje čine polovicu medicinskog osoblja u svijetu. “Medicinske sestru su kičma svakog zdravstvenog sustava”, kazao je predsjednik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus, podsjetivši da su i sada na prvoj crti bojišnice u borbi protiv covida-19. Po izvješću WHO-a, medicenskih sestara u svijetu je nešto ispod 28 milijuna, a u pet godina je njihov broj do 2018. narastao za 4,7 milijuna. “Ali, to je još uvijek 5,9 milijuna manje od potrebnog broja”, stoji u izvješću.

Američke kompanije razgovaraju o liječenju Borisa Johnsona

9:34 – Američke farmaceutske tvrtke sastaju se u Londonu kako bi razgovarali o liječenju britanskog premijera Borisa Johnsona oboljelog od koronavirusa koji je prebačen na intenzivnu njegu nakon što se tijekom vikenda njegovo stanje pogoršalo, rekao je američki predsjednik Donald Trump. “Jako smo tužni što čujemo da je Johnson danas popodne odveden na intenzivnu njegu. Amerikanci se mole za njegov oporavak “, rekao je predsjednik Trump na brifingu za novinare u ponedjeljak, dodajući da je nekoliko “genijalnih” kompanija za lijekove već stiglo u London kako bi razgovarali o terapiji za premijera. “Kontaktirali smo sve Borisove liječnike”, rekao je. Trump je napomenuo da kompanije rade na “poprilično složenim” tretmanima koji su imali “nevjerojatne” rezultate, iako nije ulazio u detalje o kojim lijekovima se radi. “To je vrlo složen tretman stvari koji su tek nedavno razvili,” rekao je Trump, dodajući: “Kad ste na intenzivnoj njezi, to je velika stvar”, te da se nada da neće biti potrebne, prenosi RT.

U Kini po prvi put bez smrtnih slučajeva

8:57 – Kina je danas izvijestila da prvi puta od 19. siječnja nema novih smrtnih slučajeva od covida-19, a Wuhan, ishodiše novog koronavirusa koji je prerastao u pandemiju, sprema se na ukidanje posljednjih mjera karantene. U pokrajini Hubei, čiji je glavni grad Wuhan, i diljem kontinentalne KIne, nema novih, lokalnih prijenosa zaraze, priopćilo je Nacionalno zdravstveno povjerenstvo. Vlasti su registirale 32 nova slučaja zaraze među građanima koji su se vratili iz inozemstva. Novih 30 asimptomatskih slučajeva je pod nadzorom, sa sveukupno 1033 asimptomatska slučaja koja se prate. Više pročitajte OVDJE.

Doktori i liječnici će treba liječenje od PTSP-a

8:55 – Liječnici i medicinske sestre trebat će liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja nakon što završe s poslom u strašnim uvjetima na odjelima tijekom koronavirusne krize, upozoravaju zdravstveni čelnici. Posljedice na njihovom mentalnom i fizičkom zdravlju već su bez presedana a virus još nije ni dostigao očekivani vrhunac, kažu. Kadrovi u britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi su na razini koja je prethodno bila nezamisliva, tako da su radnici prisiljeni provoditi sate u vrućim uvjetima, noseći punu zaštitnu opremu, te istovremeno pokušavajući izvršavati sve zahtjeve uslijed nedostatka opreme, piše The Independent.

Johnsonovo stanje bez promjena

8:48 – Britanski premijer Boris Johnson proveo je noć na odjelu intenzivnog liječenja londonske bolnice St Thomas’ i njegovo je stanje bez promjena, objavili su britanski mediji u utorak ujutro. Johnsonova osobna borba s koronavirusom uzdrmala je britansku vladu baš u vrijeme kad zemlja, po znanstvenicima, ulazi u možda i najteži tjedan pandemije. Britanski premijer je 27. ožujka objavio da je zaražen koronavirusom i bio je u samoizolaciji u Downing Streetu do nedjelje kad je prevezn u bolnicu jer simptomi nisu popuštali. U ponedjeljak navečer premješten je na odjel intenzivne njege jer mu se stanje rapidno pogoršalo. Izvor iz bolnice kazao je medijima da je Johnson dobio kisik, ali je bio svijesti i nije na respiratoru.

Za vrijeme boravka na intenzivnom liječenju mijenjat će ga ministar vanjskih poslova Dominic Raab. Kraljica Elizabeta informirana je o situaciji, objavila je Buckinghamska palača. Johnsonov glasnogovornik ranije u ponedjeljak nije želio odgovoriti na pitanje ima li premijer upalu pluća, ali njegov premještaj na intenzivnu dovoljno govori o težini situacije. Zdravstveni stručnjaci koje su kontaktirali britanski mediji kažu da nema sumnje da je Johnson jako bolestan. Svjetski čelnici, među kojima američki predsjednik Donald Trump i francuski Emmanuel Macron, poželjeli su mu brz oporavak.

Česi snimaju sitcom o životu u doba koronavirusa

8:41 – Češka javna televizija odlučila je testirati pretpostavku po kojoj je smijeh najbolji lijek, odlučivši snimiti sitcom o životu stanara jedne praške zgrade za vrijeme aktualne pandemije koronavirusa. Snimanje serije pod naslovom “Ljubav u doba korone” počinje za za tjedan dana, izvijestila je glasnogovornica televizijskog programa CT.

Vijeće sigurnosti UN-a održat će prvi sastanak o koronavirusu

8:11 – Vijeće sigurnosti UN-a održat će u četvrtak sastanak o novom koronavirusu, prvi na kojem će raspravljati o mogućim utjecajima pandemije na međunarodnu sigurnost. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres brifirat će 15 članica na virtualnom sastanku iza zatvorenih vrata, priopćila je u ponedjeljak navečer Dominikanska Republika koja trenutačno predsjeda Vijećem. Njemačka i još osam članica Vijeća zatražile su održavanje tog sastanka, prema informacijamam koje je dobila na uvid novinska agencija dpa. Diplomati su rekli kako se čini da je Kina posebice skeptična glede tog sastanka zbog bojazni da bi države mogle uperiti prst u Peking.

Jasne poruke o karanteni ključne za uspješno usporavanje pandemije

8:06 – Jasno i dosljedno slanje poruka o mjerama kojih se treba pridržavati u doba pandemije koronavirusa, objašnjenje zbog čega su one neophodno potrebne i koja je korist od socijalne distance, presudni su za suzbijanje širenja bolesti, kažu britanski znanstvenici.

Sabor danas glasa o Vladinom paketu mjera

7:55 – Hrvatski sabor glasovat će danas o Vladinom travanjskom paketu mjera pomoći gospodarstvu pogođenom pandemijom koronavirusa, nakon što raspravi SDP-ov paket pomoći gospodarstvu završit će zasjedanje, a rad će nastaviti 15. travnja. Sabor, koji je od potresa koji mu je oštetio zgradu na Trgu sv. Marka, zasjedao u staroj Ininoj zgradi, zasjedat će u hotelu Westin kako bi svi zastupnici mogli glasovati i poštovati mjere zaštite od zaraze koronavirusom. Plan je da se ujutro krene s izjašnjavanjem o amandmanima, u podne će se glasovati, slijedit će slobodni govori, pa SDP-ov paket zakona za pomoć gospodarstvu i završetak zasjedanja.

Čak 3,5 milijuna testova koje je Velika Britanija dobila zapravo ne valjaju?

7:42 – Velika Britanija naručila je 3,5 testova za Covid-19 iz Kine, no oni po svemu sudeći ne valjaju. Kako piše Independent, profesor John Newton, kojeg je Matt Hancock imenovao za tajnika koji nadgleda testiranje, navodno je izjavio da testovi mogu identificirati samo imunitet kod ljudi koji su teško oboljeli od koronavirusa.

Međutim, testovi nisu prošli fazu evaluacije. Newtona je citirao i The Times kada je rekao da testovi “nisu dovoljno dobri da bi ih se isplatilo uvesti u jako velikim razmjerima”.

U Napulju znaju kako pomoći najsiromašnijima: Košare s hranom spuštaju se s balkona

7:40 – Stanovnici Napulja osmislili su način kako da pomognu svojim siromašnim sugrađanima tako ne ugroze svoje ili njihovo zdravlje – spuštanjem košara s namirnicama s balkona. Angelo Picone konopom spušta pletenu košaru s hranom, naslanjajući se na ogradu balkona prepunog biljaka.

7:37 – “Ako možete, dodajte nešto. Ako ne možete, uzmite nešto”, uzvikuje prolaznicima Picone, napuljski ulični umjetnik. Njegova jednostavna poruka pada na plodno tlo u državi koja usred strašne pandemije pokušava nahraniti najsiromašnije.

U Napulju je covid-19 odnio više od 200 života, dok je u Italiji ta brojka u samo mjesec dana prešla 16 tisuća. Virus je dotukao gospodarstvo mediteranske zemlje, a milijuni ljudi ostali su bez posla. Zbog toga se vješanje “košara solidarnosti” i postavljanje sklopivih stolova s hranom – od kruha i banana do mlijeka, konzerva sardina i toplih obroka – čini još važnijim.

“Ovo je poseban znak solidarnosti”, objašnjava Picone i dodaje kako košare “jamče anonimnost”.

U SAD-u više od 10.000 umrlih od koronavirusa

7:36 – Broj smrtnih slučajeva od zaraze koronavirusom u SAD-u tijekom ponedjeljka je premašio brojku od 10.000, objavilo je sveučilište Johns Hopkins.

Prema podacima Johns Hopkinsa, koji svakodnevno objavljuje podatke o broju zaraženih i umrlih, dosada je u SAD-u umrlo 10.524 osoba. Više umrlih dosada je zabilježeno samo u Italiji (16.523) i Španjolskoj (13.055). No, dok u Italiji broj umrlih posljednjih dana pada, u SAD-u je od sredine prošloga tjedna svakoga dana umrlo više od 1,000 osoba.

Broj zaraženih koronavirusom u najmoćnijoj zemlji svijeta premašio je brojku od 350.000, a New York je i dalje najveće žarište sa 4.750 umrlih i 130.000 zaraženih.

Član gradskog vijeća New Yorka Mark Levine je zbog velikog broja smrtnih slučajeva izjavio kako će grad uskoro morati preminule sahranjivati u gradskom parku zbog nedostatka mjesta u mrtvačnici ukoliko se situacija ne popravi u sljedećih nekoliko dana.

Johnson dobio kisik, ali nije na respiratoru

7:34 – Britanski premijer Boris Johnson, koji je u ponedjeljak navečer zbog pogoršanja simptoma Covida-19 premješten na odjel intenzivne njege u londonskoj bolnici, dobio je terapiju kisikom, ali nije priključen na respirator, objavili su britanski mediji.