BORIS JOHNSON NA INTENZIVNOJ: U SAD-u 10.524 preminulih, u Francuskoj najcrnji dan; Testovi na COVID-19 u V. Britaniji ne valjaju?

Posljednje službene informacije kažu da je u Hrvatskoj 1222 slučaja zaraze koronavirusom, dok je u svijetu 1,2 milijuna zaraženih osoba; zabilježen je novi smrtni slučaj u našoj zemlji, pa je broj preminulih sada 16

U Hrvatskoj je trenutno 1222 zaraženih, 130 izliječenih i 16 preminulih osoba

osoba koja je preminula u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu nije imala drugih zdravstvenih tegoba

britanski premijer na intenzivnoj njezi zbog pogoršanja simptoma

broj mrtvih u SAD-u od virusa Covid-19 popeo se na 10.000; Kina od siječnja po prvi put ima dan bez umrlih od korone; ponedjeljak je u Francuskoj bio najgori dan od početka epidemije pa su tako tamo preminule 833 osobe u jednom danu, što je ukupno 8.911 ljudi

u Slavoniji zaražena četveromjesečna beba, u Dugoj Resi 2,5-mjesečno dojenče

vrhunac epidemije u Hrvatskoj se očekuje za dva do tri tjedna

na respiratoru se nalazi 36 ljudi

Pratite tijek događaja:

Svijetu nedostaje šest milijuna medicinskih sestara

9:36 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u utorak da u svijetu, koji je trenutno zahvaćen pandemijom novog koronavirusa, nedostaje gotovo šest milijuna medicinskih sestara. UN-ova agencija je zajedno s udruženjima “Nursing Now” i “International Council of Nurses” (ICN) u izvješću istaknula ključnu ulogu medicinskih sestara koje čine polovicu medicinskog osoblja u svijetu. “Medicinske sestru su kičma svakog zdravstvenog sustava”, kazao je predsjednik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus, podsjetivši da su i sada na prvoj crti bojišnice u borbi protiv covida-19. Po izvješću WHO-a, medicenskih sestara u svijetu je nešto ispod 28 milijuna, a u pet godina je njihov broj do 2018. narastao za 4,7 milijuna. “Ali, to je još uvijek 5,9 milijuna manje od potrebnog broja”, stoji u izvješću.

Američke kompanije razgovaraju o liječenju Borisa Johnsona

9:34 – Američke farmaceutske tvrtke sastaju se u Londonu kako bi razgovarali o liječenju britanskog premijera Borisa Johnsona oboljelog od koronavirusa koji je prebačen na intenzivnu njegu nakon što se tijekom vikenda njegovo stanje pogoršalo, rekao je američki predsjednik Donald Trump. “Jako smo tužni što čujemo da je Johnson danas popodne odveden na intenzivnu njegu. Amerikanci se mole za njegov oporavak “, rekao je predsjednik Trump na brifingu za novinare u ponedjeljak, dodajući da je nekoliko “genijalnih” kompanija za lijekove već stiglo u London kako bi razgovarali o terapiji za premijera. “Kontaktirali smo sve Borisove liječnike”, rekao je. Trump je napomenuo da kompanije rade na “poprilično složenim” tretmanima koji su imali “nevjerojatne” rezultate, iako nije ulazio u detalje o kojim lijekovima se radi. “To je vrlo složen tretman stvari koji su tek nedavno razvili,” rekao je Trump, dodajući: “Kad ste na intenzivnoj njezi, to je velika stvar”, te da se nada da neće biti potrebne, prenosi RT.

U Kini po prvi put bez smrtnih slučajeva

8:57 – Kina je danas izvijestila da prvi puta od 19. siječnja nema novih smrtnih slučajeva od covida-19, a Wuhan, ishodiše novog koronavirusa koji je prerastao u pandemiju, sprema se na ukidanje posljednjih mjera karantene. U pokrajini Hubei, čiji je glavni grad Wuhan, i diljem kontinentalne KIne, nema novih, lokalnih prijenosa zaraze, priopćilo je Nacionalno zdravstveno povjerenstvo. Vlasti su registirale 32 nova slučaja zaraze među građanima koji su se vratili iz inozemstva. Novih 30 asimptomatskih slučajeva je pod nadzorom, sa sveukupno 1033 asimptomatska slučaja koja se prate. Više pročitajte OVDJE.

Doktori i liječnici će treba liječenje od PTSP-a

8:55 – Liječnici i medicinske sestre trebat će liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja nakon što završe s poslom u strašnim uvjetima na odjelima tijekom koronavirusne krize, upozoravaju zdravstveni čelnici. Posljedice na njihovom mentalnom i fizičkom zdravlju već su bez presedana a virus još nije ni dostigao očekivani vrhunac, kažu. Kadrovi u britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi su na razini koja je prethodno bila nezamisliva, tako da su radnici prisiljeni provoditi sate u vrućim uvjetima, noseći punu zaštitnu opremu, te istovremeno pokušavajući izvršavati sve zahtjeve uslijed nedostatka opreme, piše The Independent.

Johnsonovo stanje bez promjena

8:48 – Britanski premijer Boris Johnson proveo je noć na odjelu intenzivnog liječenja londonske bolnice St Thomas’ i njegovo je stanje bez promjena, objavili su britanski mediji u utorak ujutro. Johnsonova osobna borba s koronavirusom uzdrmala je britansku vladu baš u vrijeme kad zemlja, po znanstvenicima, ulazi u možda i najteži tjedan pandemije. Britanski premijer je 27. ožujka objavio da je zaražen koronavirusom i bio je u samoizolaciji u Downing Streetu do nedjelje kad je prevezn u bolnicu jer simptomi nisu popuštali. U ponedjeljak navečer premješten je na odjel intenzivne njege jer mu se stanje rapidno pogoršalo. Izvor iz bolnice kazao je medijima da je Johnson dobio kisik, ali je bio svijesti i nije na respiratoru.

Za vrijeme boravka na intenzivnom liječenju mijenjat će ga ministar vanjskih poslova Dominic Raab. Kraljica Elizabeta informirana je o situaciji, objavila je Buckinghamska palača. Johnsonov glasnogovornik ranije u ponedjeljak nije želio odgovoriti na pitanje ima li premijer upalu pluća, ali njegov premještaj na intenzivnu dovoljno govori o težini situacije. Zdravstveni stručnjaci koje su kontaktirali britanski mediji kažu da nema sumnje da je Johnson jako bolestan. Svjetski čelnici, među kojima američki predsjednik Donald Trump i francuski Emmanuel Macron, poželjeli su mu brz oporavak.

Česi snimaju sitcom o životu u doba koronavirusa

8:41 – Češka javna televizija odlučila je testirati pretpostavku po kojoj je smijeh najbolji lijek, odlučivši snimiti sitcom o životu stanara jedne praške zgrade za vrijeme aktualne pandemije koronavirusa. Snimanje serije pod naslovom “Ljubav u doba korone” počinje za za tjedan dana, izvijestila je glasnogovornica televizijskog programa CT.

Vijeće sigurnosti UN-a održat će prvi sastanak o koronavirusu

8:11 – Vijeće sigurnosti UN-a održat će u četvrtak sastanak o novom koronavirusu, prvi na kojem će raspravljati o mogućim utjecajima pandemije na međunarodnu sigurnost. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres brifirat će 15 članica na virtualnom sastanku iza zatvorenih vrata, priopćila je u ponedjeljak navečer Dominikanska Republika koja trenutačno predsjeda Vijećem. Njemačka i još osam članica Vijeća zatražile su održavanje tog sastanka, prema informacijamam koje je dobila na uvid novinska agencija dpa. Diplomati su rekli kako se čini da je Kina posebice skeptična glede tog sastanka zbog bojazni da bi države mogle uperiti prst u Peking.

Jasne poruke o karanteni ključne za uspješno usporavanje pandemije

8:06 – Jasno i dosljedno slanje poruka o mjerama kojih se treba pridržavati u doba pandemije koronavirusa, objašnjenje zbog čega su one neophodno potrebne i koja je korist od socijalne distance, presudni su za suzbijanje širenja bolesti, kažu britanski znanstvenici.

Sabor danas glasa o Vladinom paketu mjera

7:55 – Hrvatski sabor glasovat će danas o Vladinom travanjskom paketu mjera pomoći gospodarstvu pogođenom pandemijom koronavirusa, nakon što raspravi SDP-ov paket pomoći gospodarstvu završit će zasjedanje, a rad će nastaviti 15. travnja. Sabor, koji je od potresa koji mu je oštetio zgradu na Trgu sv. Marka, zasjedao u staroj Ininoj zgradi, zasjedat će u hotelu Westin kako bi svi zastupnici mogli glasovati i poštovati mjere zaštite od zaraze koronavirusom. Plan je da se ujutro krene s izjašnjavanjem o amandmanima, u podne će se glasovati, slijedit će slobodni govori, pa SDP-ov paket zakona za pomoć gospodarstvu i završetak zasjedanja.

Čak 3,5 milijuna testova koje je Velika Britanija dobila zapravo ne valjaju?

7:42 – Velika Britanija naručila je 3,5 testova za Covid-19 iz Kine, no oni po svemu sudeći ne valjaju. Kako piše Independent, profesor John Newton, kojeg je Matt Hancock imenovao za tajnika koji nadgleda testiranje, navodno je izjavio da testovi mogu identificirati samo imunitet kod ljudi koji su teško oboljeli od koronavirusa.

Međutim, testovi nisu prošli fazu evaluacije. Newtona je citirao i The Times kada je rekao da testovi “nisu dovoljno dobri da bi ih se isplatilo uvesti u jako velikim razmjerima”.

U Napulju znaju kako pomoći najsiromašnijima: Košare s hranom spuštaju se s balkona

7:40 – Stanovnici Napulja osmislili su način kako da pomognu svojim siromašnim sugrađanima tako ne ugroze svoje ili njihovo zdravlje – spuštanjem košara s namirnicama s balkona. Angelo Picone konopom spušta pletenu košaru s hranom, naslanjajući se na ogradu balkona prepunog biljaka.

7:37 – “Ako možete, dodajte nešto. Ako ne možete, uzmite nešto”, uzvikuje prolaznicima Picone, napuljski ulični umjetnik. Njegova jednostavna poruka pada na plodno tlo u državi koja usred strašne pandemije pokušava nahraniti najsiromašnije.

U Napulju je covid-19 odnio više od 200 života, dok je u Italiji ta brojka u samo mjesec dana prešla 16 tisuća. Virus je dotukao gospodarstvo mediteranske zemlje, a milijuni ljudi ostali su bez posla. Zbog toga se vješanje “košara solidarnosti” i postavljanje sklopivih stolova s hranom – od kruha i banana do mlijeka, konzerva sardina i toplih obroka – čini još važnijim.

“Ovo je poseban znak solidarnosti”, objašnjava Picone i dodaje kako košare “jamče anonimnost”.

U SAD-u više od 10.000 umrlih od koronavirusa

7:36 – Broj smrtnih slučajeva od zaraze koronavirusom u SAD-u tijekom ponedjeljka je premašio brojku od 10.000, objavilo je sveučilište Johns Hopkins.

Prema podacima Johns Hopkinsa, koji svakodnevno objavljuje podatke o broju zaraženih i umrlih, dosada je u SAD-u umrlo 10.524 osoba. Više umrlih dosada je zabilježeno samo u Italiji (16.523) i Španjolskoj (13.055). No, dok u Italiji broj umrlih posljednjih dana pada, u SAD-u je od sredine prošloga tjedna svakoga dana umrlo više od 1,000 osoba.

Broj zaraženih koronavirusom u najmoćnijoj zemlji svijeta premašio je brojku od 350.000, a New York je i dalje najveće žarište sa 4.750 umrlih i 130.000 zaraženih.

Član gradskog vijeća New Yorka Mark Levine je zbog velikog broja smrtnih slučajeva izjavio kako će grad uskoro morati preminule sahranjivati u gradskom parku zbog nedostatka mjesta u mrtvačnici ukoliko se situacija ne popravi u sljedećih nekoliko dana.

Johnson dobio kisik, ali nije na respiratoru

7:34 – Britanski premijer Boris Johnson, koji je u ponedjeljak navečer zbog pogoršanja simptoma Covida-19 premješten na odjel intenzivne njege u londonskoj bolnici, dobio je terapiju kisikom, ali nije priključen na respirator, objavili su britanski mediji.