BORILI SU SE, ALI IPAK SU I NJIH ZATVORILI: Ova mjesta trebala su biti izuzeta iz novih mjera, ali…: ‘Kad se smanje brojke, njih ćemo prve otvoriti’

Najviše prijepora pri donošenju novih epidemioloških mjera bilo je oko restorana i teretana, a potonje će se prve otvoriti s popuštanjem mjera

Hrvatska u subotu kreće s nešto blažom verzijom zatvaranja od onog proljetnog. Sve bi trebalo trajati do 21. prosinca. Novo zatvaranje neće obuhvatiti trgovine, tržnice i obrte, crkve će ostati otvorene uz nešto strože mjere, a škole nastavljaju raditi kao i dosad. No, sve ostalo se zatvara, što je izazvalo konsternaciju dijela javnosti, pogotovo zato jer se ranije najavljivalo kako se neće ići u stroge mjere prema svima.

Vlada se odlučila za strože mjere u ugostiteljstvu, prometu, sportu i rekreaciji, a najavljeno je i kažnjavanje građana koji se ne budu pridržavali mjera. No, donošenje tih odluka nije bilo nimalo lako.

Prijepori oko restorana i teretana

Jutarnji doznaje kako je u Vladi i među županima bilo onih koji su se zalagali za regionalno zatvaranje ugostiteljskih objekata u onim županijama, gradovima i općinama koji imaju veliku dvotjednu incidenciju zaraze, dok bi ostali imali otvorene kafiće i restorane ili barem njihove terase. No, prevladao je tvrđi stav. Oko restorana su se vodili posebni pregovori do četvrtka ujutro, zbog čega je vjerojatno bilo i prolongirano predstavljanje mjera koje se prvotno trebalo dogoditi u srijedu. I tu je prevladao tvrđi stav.

Zanimljivo, još se u srijedu navečer od Vladinih dužnosnika moglo čuti da će teretane, sportski i rekreativni centri raditi uz odredbu o 10 četvornih metara po korisniku. No, na kraju je i to zatvoreno, čemu su se, navodno, usprotivili neki ministri. No, dogovoreno je kako će fitness centri i teretane biti prvi na redu za otvaranje kad se bude popuštalo s mjerama. Naime, u Vladi su utvrdili kako je zdravlje nacije važno, a teretane jesu mjesta gdje se čovjek može zaraziti, doduše u rijetkim slučajevima.

“Oko toga je bilo prijepora otpočetka”, otkrio je Jutarnjem izvor iz Vlade. Da prijepor oko sporta i rekreacije bude još veći, bazeni i saune su ostali otvoreni. Obustavljena su i sportska natjecanja i treninzi, osim za sportaše I., II. i III. kategorije u pojedinačnim sportovima i za seniorske ekipe koje nastupaju u najvišem rangu natjecanja.

Mjere za gospodarstvo u ponedjeljak

Očekivalo se i da će Vlada s novim epidemiološkim donijeti i nove mjere za gospodarstvo. Uostalom, to je već i najavio ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi Josip Aladrović. No, to će se dogoditi tek u ponedjeljak, iako zatvaranje počinje u subotu.

“Cilj nam je osigurati održivost zdravstvenog sustava, paralelno s tim, pojačat će se kapacitet testiranja, Hrvatska je poduzela i sve što je potrebno da se osigura dovoljna količina cjepiva čim bude dostupno, a u ponedjeljak ćemo predstaviti i dodatne mjere za pomoć gospodarstvu i svim pogođenim djelatnostima”, najavio je premijer Andrej Plenković, a dotad će održati nekoliko sastanaka s poduzetnicima kako bi pronašli najpovoljnije rješenje.

