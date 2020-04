Iako su ovih dana neki iznajmljivači na Jadranu govorili kako neće spuštati cijene smještaja, resorni ministar siguran je kako će cijene ipak pasti

Zračni koridor za Čehe, popusti za domaće, ili opća propast turističke sezone tema je koja ovih dana zaokuplja domaći medijski prostor, što ni ne čudi za zemlju koja većinu prihoda generira upravo iz smještaja.

Pa hoće li nas Česi spasiti?

“Česi kažu da je Jadran češko more, toliko ga vole, a prošle godine ih je u Hrvatskoj bilo 800.000, a njihova prosječna potrošnja je blizu potrošnje gostiju iz drugih zemalja Bio sam 1994. direktor našeg štanda u Pragu i mogu reći da ono tada i ovo danas nemaju veze jedno s drugim. To su etablirani gosti u Hrvatskoj”, rekao je Cappelli za RTL Direkt.

On je ujedno najavio i sastanak ministara turizma zemalja Europske unije 27. ovog mjeseca.

“Razgovarat ćemo o svim ovim temama, a sutra ću ja pričati s Česima i vidjeti je li njihova ponuda ozbiljna, no njima je Hrvatska na prvom mjestu, nakon nas Grčka i Italija. Nemoguće je nešto konkretno reći, puno je tu problema, ali razgovarat ćemo, dogovarati se”, rekao je.

Projekcije pada

Ministarstvo turizma napravilo je analize za pad od 60, 75 i 90 posto pada.

“Razmatramo analitičku situaciju s 25 posto prihoda i od njema prema dolje. Prioritetno će biti domaće stanovništvo. Kroz ‘Cro kartice’ i druge naše programe koje ćemo pokrenuti. Što će biti sa stranim gostima, to će ovisiti o zdravstvenom stanju, a ne našim željama”, rekao je Cappelli.

A kada bismo mogli vidjeti neko ublažavanje mjera koje bi nam pomoglo u sektoru turizma?

“Idu na Vladu određeni naši prijedlozi, o njima će se raspravljati, imamo set svega što ćemo ponuditi epidemiološkoj službi. Čini mi se da je realnije da se približimo nautičkom turizmu, kampovima, nešto što je u prirodi, na osami. Imamo prijedloga za otvaranje restorana u nekom zadnjem setu, pod nekim određenim uvjetima, je li to svaki drugi, treći stol, samo terase… U svakom slučaju nisam realan da bi to moglo biti u sljedeća tri, četiri tjedna, znam da to može biti u drugom dijelu petog mjeseca”, kazao je Cappelli.

Cijena smještaja

A hoće li cijena smještaja u turizmu pasti? Ministar Capelli misli da hoće.

“Bitka će biti jaka, bit će jaka konkurencija i u svakom slučaju će tržište odrediti je li cijena realna ili ne. Siguran sam da će se cijena spustiti, i u hotelima i u drugim smještajnim kapacitetima”, kazao je.