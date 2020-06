‘BORBA TITANA’ OD DUBRAVE DO KOPRIVNICE: Evo zašto su se u jednoj izbornoj jedinici našli Škoro, Ostojić, Bandić, Jandroković i Raspudić

Na posljednjim trima parlamentarnim izborima pobjeda u drugoj izbornoj jedinici značila je sastavljanje vlade, zbog čega su sve relevantnije političke opcije u Hrvatskoj odlučile onamo poslati svoje najjače adute

Nadolazeći parlamentarni izbori bi, sudeći po anketama, trebali biti jako gusti; do te mjere da bi o tome hoće li novu vladu sastavljati Andrej Plenković ili Davor Bernardić mogao odlučivati samo jedan saborski mandat. U takvoj situaciji, svi će politički tabori računati na drugu izbornu jedinicu. Naime, ona obuhvaća dio Hrvatske od zagrebačke Dubrave, pa sve do mađarske granice kod Koprivnice, zbog čega je demografski i socioekonomski vrlo različita, ali bez obzira na to, donosi pobjedu na izborima. Jutarnji je izvukao podatke s prošlih parlamentarnih izbora, iz kojih je vidljivo da su pobjednici u drugoj izbornoj jedinici 2011., 2015. i 2016. sastavljali vladu, a gubitnici sjedili u oporbi. Zna to i Miroslav Škoro koji će u direktnu konfrontaciju s HDZ-om, odnosno Gordanom Jandrokovićem, upravo ondje.

“Nije Škoro slučajno izabrao nositi listu svoje koalicije baš u drugoj izbornoj jedinici. On je tamo osvojio više od 30 posto glasova, rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora sugeriraju da baš tu treba ići Škoro osobno. On je pobijedio u Dubravi, Sesvetama, Bjelovarsko-bilogorskoj županiji… Drugi razlog zbog kojeg smo odlučili sa Škorom ići u drugu jedinicu jest to što HDZ-ovu listu tu nosi Gordan Jandroković, jako slaba HDZ-ova karika. Nije popularan u narodu i nema političku snagu na terenu. Da Jandroković i HDZ tamo ne stoje dobro dokazuje i potez da Jandrokoviću u drugoj izbornoj pomaže Ante Deur. Ali, HDZ je i tu promašio, pa su Deur i njegovi udarci ispod pojasa tijekom predsjedničke kampanje bili jedan od razloga Kolindina poraza. A što se Nine Raspudića tiče, on prema našim podacima ne prelazi prag. U drugoj jedinici cilj nam je osvojiti četiri mandata”, poručuju iz Domovinskog pokreta.

‘Raspudić je potpuno nebitan’

Uz Škoru će na listi u drugoj izbornoj jedinici biti psihijatar Herman Vukušić, bivši Tuđmanov savjetnik Bosiljko Mišetić i Zorica Gregurić iz Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara. I u Mostu su svjesni važnosti druge izborne jedinice u koju su poslali svoje novopridošlo zvučno pojačanje, filozofa, profesora i publicista Ninu Raspudića.

“Želim prije svega potaknuti na izlazak onu polovicu biračkog tijela koja inače apstinira, jer nema za koga. Ciljamo na to da se posebno animiraju mladi, obrazovani ljudi od centra prema desnici, srednji sloj, ljudi koje žive od svog rada, vole svoju zemlju i žele bolju budućnost svojoj djeci. Računamo i na dio bivših glasača HDZ-a koji su se nakon posljednjih izbora iznenadili kad su saznali da su svoj glas na kraju dali Pupovcu, HNS-u, Sauchi i ostalim žetončićima. O Škorinim prednostima u odnosu na mene će govoriti on. Moja prednost je to što sam nov u politici, čist, slobodan i čvrst. I pomnije biram društvo”, rekao je Raspudić.

Iz Jandrokovićevih krugova bliskih HDZ-u smatraju da je “Raspudić potpuno nebitan” te svoj fokus usmjeravaju prema SDP-u, odnosno Restart koaliciji. U tome bi im trebao pomoći i “lovac” na braniteljske glasove Ante Deur, koji je upao u kombinacije nakon što je iz njih, po svemu sudeći, ispao general Mladen Markač. Iz HDZ-a smatraju kako će, bez obzira na konkurenciju, pobijediti u drugoj izbornoj jedinici.

“Na zadnjim izborima Most je dobio preko osam, a Bandić preko devet posto. Unatoč tome, HDZ je osvojio više od 35 posto glasova. Znači, novi faktor na ovim izborima je samo Škoro, o Mostu se više ne može govoriti kao o novom faktoru, bez obzira na Raspudića. Naša poruka oko Škore je potpuno jasna – glas koji će od desnih birača otići njemu sutra može dovesti do toga da premijer bude Bernardić. Zato što se ljevica udružila u dugu, kobasičarsku koaliciju i oni žele pod svaku cijenu dobiti više od HDZ-a. A Škoro ili dio Škorinih bi sutra mogao pripomoći Bernardiću da postane premijer. Dakle, to je neupitna i na predsjedničkim izborima dokazana logika. Da se spriječi dolazak ljevice na vlasti jedini siguran glas birača od centra nadesno je glas za HDZ”, govore u HDZ-u i dodaju da u drugoj izbornoj jedinici očekuju šest mandata.

Ne udaraju na konkurenciju slijeva

I Restart koalicija je shvatila važnost osvajanja te izborne jedinice, pa je na prvo mjesto liste postavila potpredsjednika SDP-a Rajka Ostojića. Čak štoviše, smatraju da bi njihova pobjeda ondje donijela mandat za sastavljanje vlade.

“Prema svim našim analizama i istraživanjima, mi imamo šest mandata, a borit ćemo se i za sedmi. HDZ je na četiri, borit će se za peti sa Škorom koji je na dva i Raspudićem koji zasad ima jedan mandat. Zasad su ispod praga i Bandić i lijevo-zelena koalicija okupljena oko ekipe iz Možemo!. Tijekom kampanje ćemo udarati u glavu, a to je prije svega HDZ, jer Plenkovićeva Vlada u toj izbornoj jedinici u četiri godine nije napravila ništa. Koprivničko-križevačka županija i dalje čeka brzu cestu, a HDZ-ova Vlada je zaustavila projekt bolnice u Bjelovaru. Naravno, udarat ćemo i po Bandiću i po Mostu, jer bez njih HDZ ne bi bio na vlasti ni u ovom ni u prošlom mandatu”, tvrde u SDP-u.

No, za njihovu će koaliciju ovo biti neizvjesna bitka. Iako su dosad profitirali na posrnućima HDZ-a u drugoj izbornoj jedinici, sada bi se svaki glas na desnici mogao preliti Škori i Raspudiću. Osim toga, njihovim tradicionalnim glasačima se nudi i lijevo zelena koalicija (Možemo!, Nova ljevica, Radnička fronta, ORaH, Zagreb je naš! i Za grad), koju ipak neće “udarati u glavu”.

“Mi ćemo u odnosu na njih voditi afirmativnu kampanju i svoje birače ćemo zadržati našim kvalitetnim rješenjima, a program SDP-om predvođene crveno-zelene koalicije jest takav. Štoviše, nama bi u SDP-u bilo jako drago da lijevo-zelena koalicija osvoji nekoliko mandata na izborima jer bismo rado s njima surađivali nakon izbora”, poručuju iz SDP-a.

Čak se i lijevo-zelena koalicija odlučila za poznato ime na listi. Naime, u drugoj izbornoj jedinici njihov je nositelj glumac Vilim Matula. Iako najavljuje žestoku borbu za svaki glas, neće se fiksirati na Restart, iako im mogu uzeti dio glasova.

“Mi smo u tom smislu jasno profilirani. Mi smo zeleni i mi smo lijevi. SDP je u prošlosti napravio puno pogrešaka zbog kojih se teško može nazivati lijevom strankom. Primjerice, njihove izmjene Zakona o radu za vrijeme Milanovićeve Vlade kojima su bitno narušili položaj radnika. No, u kampanji nećemo pljuvati po SDP-u, gazit ćemo svojim, lijevim putem. Nadam se da će zbog svega SDP ubuduće imati hrabrosti i snage biti ljeviji. Što se tiče gradonačelnika Milana Bandića, ni njega u kampanji nećemo posebno rastavljati jer je već rastavljen. HDZ ga se odriče i bježi od njega. Svakako ćemo govoriti o sramotnoj sprezi Bandića i HDZ-a, pa i reakciji na potres. Dopustili su raspuštanje Sabora prije donošenja Zakona o obnovi. E, na obnovi ćemo inzistirati. Sve u svemu, očekujemo jako dobar rezultat”, rekao je Matula.

Bandićev politički kraj?

Upravo je Bandić nekada osvajao mandate u drugoj izbornoj jedinici. No, čak i u njegovoj stranci nisu optimistični oko rezultata i poručuju kako će “jako teško do mandata”. Usprkos tome, Bandić će biti nositelj u toj jedinici, a na njegovoj će se listi naći i bivši HSS-ovac Mladen Madjer i general Jozo Miličević. Za razliku od prošlih izbora Stranka rada i solidarnosti će na ovima nastupiti u svega četiri izborne jedinice.

“Druga izborna jedinica je njegova jedinica. On ipak ima tamo svoje ljude i do sada je uvijek tamo osvajao mandat, osim 2011., kad je izbačen iz SDP-a i kad nije imao stranku. No, sada je ondje situacija sasvim drugačija. Imao je HDZ protiv sebe i SDP, ali sada su tamo i Raspudić i Škoro. Međutim, koliko god će nastradati Bandić, više će nastradati HDZ”, zaključuju sugovornici.