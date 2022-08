Za izazivanje ovog požara policija sumnjiči 36-godišnjaka kojeg je i pritvorila. U požaru je izgorjelo 100-tinjak hektara borove šume, ali to neće biti kraj štete jer vatrogasci i dalje dežuraju u slučaju opasnosti od širenja.

Roštilj, žar, vjetar, suša - dovoljno

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 36-godišnjak u utorak, 16. kolovoza, u popodnevnim satima u Vrpolju, krajnjom nepažnjom iza kuće odložio žar odakle se razvila vatra koja je nošena jakim vjetrom prerasla u požar većih razmjera.

"Otvoreni žar, najvjerojatnije su oni unutra nekako pekli i onda da im ne bi te gradele, to. Valjda su metnuli na neke čist, a to je vrag, vitar je odnia. I na zemlji je svugdje poneka travka, gdje nije asfalt. Uhvatilo jednu slamku i to samo ide dalje, ide dalje", objašnjava Marko Grizelj iz Vrpolja za RTL.hr.

Vatrogasci su i dalje na terenu

"Mi možemo i ovdje očekivati, danas je najavljeno jugo u nastajanju, da se opet aktivira na nekom dijelu", poručuje Volimir Milošević, zapovjednik JVP Šibenik.

"Kada pogledamo danas, temperatura 37, 38 stupnjeva, dosta jako, na mjestima i orkansko jugo. Priroda, suha vegetacija, doslovce džungla, jedna mala nepažnja i milijunska šteta", tvrdi Darko Dukić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije.

Cifre za ovakva gašenja kreću se u milijunima

Osude li kojim slučajem privedenog 36-godišnjaka, Zakon o vatrogastvu predviđa i naplatu nastale štete. Cifre za ovakva gašenja kreću se u milijunima, piše RTL.

"Ako imamo jednu određenu kaznu za izazivanje požara i ako ga sudac kazni, onda sukladno Zakonu o vatrogastvu se naplaćuju kompletni troškovi. Sami ti troškovi požara 13.7 na području Zatona, samo gašenja su 4 milijuna kuna", poručuje Dukić.

"Obišli su teren, nemaju kuda proliti vodu onda su je prolili ovdje, gdje je najgušća borovina. Tako su na kraju sva 4 napravila, ja kažem: sritno vam bilo! .I hvala vam. "Upravo tako i velika vam hvala", kaže Grizelj.