EVAKUIRAJU SE ŠTIĆENICI DOMA U SPLITU: U Zagreb stiže 60 tona opreme iz Kine; Prva žena EU: ‘Nadam se da ćemo cjepivo razviti do kraja godine’

U Hrvatskoj je prema posljednjim službenim podacima 1534 osobe zaraženo virusom Covid-19. Brojka preminulih od koronavirusa u Hrvatskoj popela se na 21. U svijetu je 1,69 milijuna ljudi oboljelo od koronavirusa, dok broj umrlih iznosi 102.782

Hrvatska se nalazi u kritičnoj fazi borbe protiv koronavirus

Nacionalni stožer civilne zaštite pozvao je ljude da se ne druže na Uskrs i poručuju da se zaražene ne stigmatizira

Covid-19 prodro je u domove za starije u Hrvatskoj, najveći problemi su u Domu u Pločama i Splitu

Štićenici splitskog Doma sele se u hotel Zagreb u Duilovu te će ih u ustanovi ostati tek 86

U Udbini proglašena karantena

SAD broji više od 20.506 mrtvih

U Kini je 99 novooboljelih, ali nema mrtvih; u Japanu broj zaraženih raste (714) dok u Njemačkoj pada (2.821)

Sjeverna Koreja traži strože mjere u borbi protiv Covid-19

Udbina u Karanteni

9.50 – Lička općina Udbina nalazi se u karanteni dok je u tijeku epidemiološka obrada kontakata troje novozaraženih iz te općine. Kako javlja KAportal, rezultati pet uzoraka stigli su negativni, no očekuju se rezultati ostalih. Iz županijskog Stožera poručili su da su svi zaraženi kontakti već zaraženih osoba.

Trenutno je na području Ličko-senjske županije ukupno šest pozitivnih osoba, dok je jedna osoba izliječena. Provedeno je testiranje nad prvooboljelom osobom s područja grada Senja te su potvrđeni negativni rezultati testiranja.

Stićenici Doma u Splitu evakuiraju se u hotel

9.30 – Na uskršnje jutro krenula je selidba štićenika Doma za starije u Splitu pa će njihov novi privremeni dom biti hotel Zagreb u Dulinovu. Kako doznaje 24sata, svatko od korisnika će tamo imati vlastitu sobu i sanitarni čvor. Kako se zaraza ne bi širila, donesene su te preventivne mjere.

Što se tiče selidbe, ona će trajati cijeli dan te se vjerojatno nastaviti i sutra. U splitskom Domu ostat će 86 štićenika te je najavljeno da će se provesti testiranje svih korisnika doma. U samoizolaciji će biti svi štićenici, i oni koji ostaju u Domu i oni koji će biti evakuirani u hotel.

Podsjetimo, osam djelatnika nalazi se u samoizolaciji te se domu ne može prići, a dolasci osobama izvan doma su zabranjeni.

Von der Leyen nada se cjepivu do kraja ove godine

9.17 – Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je kako se nada da će se cjepivo protiv novog koronavirusa moći razviti do kraja ove godine. Po njezinu mišljenju, dva istraživačka tima s najviše izgleda smještena su u Europi, rekla je za njemački list Bild am Sonntag.

“Nadam se da će se cjepivo razviti do kraja godine”, kazala je te dodala da se uskoro planira kliničko ispitivanje. Pojedinosti nisu objavljene.

Prije no što se cjepivo odobri te počne masovna proizvodnja, mora se obaviti niz koraka. Što se tiče ubrzane kampanje cijepljenja, EU je već razgovarao s tvrtkama o mogućnostima globalne proizvodnje, dodala je Von der Leyen. Prema listu, ona predviđa da će ograničenja posjeta domovima starih ljudi morati ostati na snazi zbog koronavirusa.

“Bez cjepiva, kontakti sa starijim sugrađanima moraju ostati ograničeni dok god je to moguće. Znam da je teško i da samoća tišti. Ali to je pitanje života. Moramo ostati disciplinirani i vrlo strpljivi”, rekla je Von der Leyen za Bild am Sonntag.

Predsjednica Europske komisije vjeruje da će se škole i dječji vrtići moći otvoriti prije: “Djeca i adolescenti prije će se moći slobodnije kretati od starih ljudi i onih s prijašnjim bolestima”. Očekuje se da će EU objaviti planove izlazne strategije o postupnom ublažavanju ograničenja zbog koronavirusa ovaj tjedan.

Papa će misu za Uskrs voditi putem interneta

9.14 – Kako bi omogućio 1,3 milijardi ljudi katolika u svijetu da za Uskrs usprkos koronavirusu čuju njegove riječi, papa Franjo prekinut će stoljeća tradicije i misu povodom tog blagdana održati putem videoveze.

Strah i neizvjesnost zbog bolesti koja je prema službenim brojkama već odnijela više od 100 tisuća života, no čije se najteže posljedice tek očekuju, mijenjaju društva i transformiraju načine na koje se vjera prakticira.

Civilna zaštita: Pokažimo empatiju svaki dan, a posebno danas

8.57 -“Pokažimo empatiju svaki dan, a posebno danas. Sretan uskrs svima!”, poruka je Ravnateljstva civilne zaštite objavljena na Twitter stranici koronavirus.hr. Uz to je priložen i video u kojem Krunoslav Capak govori kako nitko nije kriv što je bolestan

Hrvatskoj stiže 60 tona opreme iz Kine

8.54 – Danas ujutro izravnim letom iz Kine u Hrvatsku stiže gotovo 60 tona zaštitne opreme – maska, štitnika za lice, zaštitnih odjela, naočala, rukavica, beskontaktnih toplomjera…, piše Večernji list.

Hrvatska je već ranije od Kine nabavila 12,5 tona opreme, no današnje slijetanje Boeinga 747 s 300 kubičnih metara tereta označava početak uspostavljanja zračnog mosta između dvije države. Cijela je stvar dogovorena u telefonskom razgovora premijera Andreja Plenkovića i s njegovim kineskim kolegom Lijom Kegiangom, navodi Večernji. Opširnije

Britanski premijer bolničkom osoblju: Dugujem vam svoj život

8.09 – Britanski premijer Boris Johnson zahvalio je osoblju londonske bolnice na brizi za njegovo zdravlje dok se oporavlja od covida-19, respiratorne bolesti uzrokovane novim koronavirusom.

“Ne mogu im dovoljno zahvaliti. Dugujem im život”, napisao je Johnson (55) u kratkom priopćenju objavljenom u subotu kasno navečer. Konzervativni političar hospitaliziran je u nedjelju zbog povišene temperature i simptoma covida-19 koji su trajali desetak dana.

U bolnici je proveo tri dana na intenzivnom odjelu nakon što mu je stanje po prijemu u bolnicu St. Thomas pogoršalo te je primao kisik. U četvrtak je prebačen na obični odjel, a nije poznato kad će se vratiti na posao.

U Japanu broj novozaraženih u porastu, u Njemačkoj pada

7.00 – Japansko ministarstvo zdravstva objavilo je da je u subotu zabilježeno 714 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a četiri su osobe preminule, što je nastavak negativnog trenda već četvrti dan zaredom, dok je u Njemačkoj broj novozaraženih u padu.

Novim “crnim” rekordom ukupan broj zaraženih u Japanu došao je do 7.460. Umrlih od posljedica bolesti COVID-19 je 109. Institut Robert Koch je u nedjelju objavio da je u Njemačkoj zabilježen 2.821 novi slučaj zaraze koronavirusom pa je ukupan broj zaraženih narastao na 120.479. Samo dan prije broj novih slučajeva bio je 4.133.

U subotu je u Njemačkoj preminulo 129 ljudi od posljedica bolesti COVID-19, a ukupan broj umrlih u toj zemlji od posljedica zaraze koronavirusom je 2.673.

Sjeverna Koreja traži strože mjere u borbi protiv koronavirusa

6.15 – Iako je Sjeverna Koreja jedna od rijetkih država koja nema prijavljen nijedan slučaj zaraze koronavirusom, državni vođa Kim Jong Un je na sastanku političkog biroa vladajuće Radničke partije zatražio strože mjere u borbi protiv pandemije izazvane koronavirusom, izvijestila je državna agencija KCNA u nedjelju.

Sjeverna Koreja za svoj uspjeh u borbi protiv pandemije može zahvaliti “striktnim, vrhunskim i nužnim anti-epidemijskim mjerama koje su poduzete”, javila je KCNA. Na subotnjem sastanku raspravljalo se o rapidnom širenju novog koronavirusa cijelim svijetom “bez obzira na granice i kontinente”.

Kina potvrdila 99 novozaraženih koronavirusom, bez ijedne smrti

6.01 – U Kini je u subotu bilo 99 novozaraženih osoba koronavirusom, dok nije bilo smrtnih slučajeva povezanih s COVID-19, objavila je Nacionalna zdravstvena komisija.

Od 99 novih slučajeva njih 97 došlo je izvan područja Kine. Ukupan broj zaraženih novim koronavirusom popeo se na 82.052, a umrlih je 3.339. Izliječenih pacijenata koji su otpušteni iz bolnica ima 77.575.

U SAD više od 20.500 umrlih od koronavirusa

6.00 – Sjedinjene Američke Države prva su država na svijetu u kojoj je više od 20.000 ljudi umrlo od posljedica zaraze novim koronavirusom, a prema podacima sveučilišta Johns Hopkins objavljenim u subotu poslijepodne po lokalnom vremenu preminulo je 20.506 osoba.

Na području SAD-a je najmanje 527.111 zaraženo koronavirusom, što uključuje i 31.424 izliječene osobe.