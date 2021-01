BORBA S CRVENIM NALJEPNICAMA U GLINI: ‘Zid opasno krcka pri svakom novom potresu, ali Stožer nas ignorira; Zar i za rušenje treba veza?’

Statičari su zaključili da hitno treba ukloniti nestabilne elemente sa zgrade, ali lokalni stožer Grada Gline kaže da je to privatni problem vlasnika

Natalija Mijaljević, gospođa iz Gine koja se volonterski bavi zbrinjavanjem životinja, odahnula je kada su 31. prosinca statičari obišli njezino skladište na adresi Kralja Tomislava 6 i stavili zelenu naljepnicu – doduše uz napomenu “postoji ugroza od pada žbuke i cigle sa susjednog objekta”. Susjedna kuća je u tom istom pregledu dobila crvenu naljepnicu i napomenu “hitno treba ukloniti nestabilne elemente na zabatnom zidu i dvorišnom pročelju”, te “ugroza za susjedni objekt”. Bili su to dani kada se prije svega mislilo na ljude koji su posve izgubili domove, koji su bili životno ugroženi, gospođa Natalija se angažirala odmah oko pomoći unesrećenima te ljudima i životinjama, uvjerena da će – ugrožena imovina doći na red jednog dana, po redu, kad se riješe oni kojima je ugrožen život.

No, isto tako, svakog je dana viđala vatrogasce kako ruše komade zidova i krovova koji su bili prijetnja za građane.

“U objektu smo držali hranu i donacije, dolazili su i boravili volonteri, ali sa svakim novim dodatnim potresom bilo je sve gore i gore, bojali smo se da će komadi sa susjedne kuće ozlijediti nekog. I na kraju smo sve izmjestili”, govori Natalija Mijaljević, vlasnica prostora. Nakon potresa ulazna vrata su se pomaknula, spustila za nekoliko centimetara i može ih zaključavati samo uz pomoć metalne šipke. Nakon novih potresa, vrata tonu još dublje – i sada ih ne može otključati bez lupanja i tiskanja. Golim okom je vidljiv pritisak susjedne kuće, a kod novih drmanja – doslovno se čuje krckanje na krovu.

‘Nema kome se nisam obratila’

Otišla je potom uživo u Stožer i prijavila opasnost s kuće do svoje, koja je, uostalom, i službeno unesena – ako su statičari unijeli ono što su napisali i na naljepnici. No, nitko nije reagirao. “Nema koga nisam zvala. Sve po redu koga znam da je uključen u rad Stožera, i vatrogasce – zvala sam ih i doslovno potezala za rukav kada bih ih zatekla u intervenciji na ulicama Gline. Ali nitko nije dolazio”, opisuje svoj slučaj za Net.hr gospođa Mijaljević. Kuća do njezine je, naime, jedna od onih napuštenih kakvih još uvijek ima mnogo u Glini, i nitko nije vodio računa o njoj, pa i na toj adresi ne živi osoba kojoj bi se mogla obratiti i dogovoriti zajednički pritisak prema Stožeru. Također, u njezinoj kući je i iznajmljen prostor za autoškolu, i vlasnica autoškole bi htjela što prije početi s radom – jer vozačka dozvola je na području bez ozbiljnog javnog prijevoza nasušna potreba, sada nakon potresa, možda još i više nego prije.

Kada je gospođa Mijaljević po tko zna koji put pitala vatrogasce za svoj slučaj, pogledali su u sustav i vidjeli oznaku da je – riješen. “Kako? Tko je to odlučio? Na temelju kakvih pregleda?”, ostala je zapanjena naša sugovornica.

Obratili smo se i članu Stožera Grada Gline, predstavniku DVD-a Glina, Mladenu Bobeti, s pitanjem tko je nadležan za ovakve slučajeve – jer nesumnjivo ih još ima u Glini. On je potvrdio da je to pitanje za lokalni Stožer, odnosno vatrogasce, no za razliku od prve procjene statičara, za Bobetu taj slučaj uopće nije u njihovoj nadležnosti. “To nije hitna vatrogasna intervencija, nije slučaj za vatrogasce. Nema ugroze za osobe. Objekt na broju 8 je već prije bio napušten i ruševan. Taj slučaj je slučaj za građevinske firme i neka se gospođa dogovori s vlasnikom do…”, rezolutan je bio Mladen Bobeta.

Tko je i kako poništio ocjenu statičara?

No, ostaje nejasno kako je Stožer zaključio da statičari nisu dobro ocijenili opasnost između dviju kuća u Ulici kralja Tomislava, između broja 6 i 8? Kakvi su stručnjaci i kada obišli teren i donijeli zaključak suprotan prvoj ocjeni statičara?

“Zapanjena sam i zgrožena! Što ako netko nastrada? U mojem objektu, ili na ulici? Kako je moguće da za ovu situaciju vatrogasci ne mogu izaći na teren? Kako je moguće da je ovu situaciju netko proglasio – nevažnom? Je li moguće da i za to treba tražiti vezu? Reći ću vam otvoreno – do sada su mi već dva puta nudili i sređivanje crvene naljepnice za moju kuću, jer bi se tako onda sve riješilo, ali ne dolazi u obzir. “, ogorčeno govori Natalija Mijaljević.

Statičari koji pregledavaju objekte na području Banije već su mnogo puta naglasili da to nije konačna procjena štete, da slijede drugi pregledi u nadležnosti lokalne uprave. Na žalost, ostaje otvoreno pitanje kako će to provoditi lokalna uprava, koje će stručnjake koristiti i prijeti li opasnost da se i tu pojave elementi “dogovaranja” – kome će se i kako obnavljati, a za čiji će se slučaj zaključiti da je to sasvim u redu, ili privatna briga vlasnika. U gradu Glini obnova i saniranje još nije niti počelo, a među stanovnike se već uvlači sumnja – da će onima koji su bliži vlasti i to ići lakše nego onima koji nisu dovoljno blizu.