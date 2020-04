BORBA PROTIV KORONAVIRUSA: U SAD-u umrlo 46.000 ljudi; kruzeri i dalje predstavljaju opasnost, na jednom je sada 90 zaraženih

Dok se svijet i dalje bori s pandemijom koronavirus u Hrvatskoj je jučer Vlada usuglasila plan za ublažavanje mjera te će uskoro krenuti normalizacija života. Plan se sastoji od tri faze, od kojih prva kreće 27. travnja. Premijer Andrej Plenković je na objavio kako će se odvijati postupno buđenje gospodarstva

U Hrvatskoj 1981 slučajeva zaraze koronavirusom, izliječeno je 883, a umrlo 50 bolesnika

Vlada je usuglasila trofazni plan za ublažavanje mjera te će u Hrvatskoj uskoro krenuti normalizacija života

U svijetu je od koronavirusa zasad zaraženo 2.656.671, umrlo je 185.192 bolesnika dok je brojka izliječenih 729.878

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA

Epidemiolog Kaić objasnio zašto nije rizično otvoriti vrtiće i škole

9:05 – Epidemiolog dr. Bernard Kaić jutros je gostovao u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog” gdje je rekao da bi bilo dobro nositi ili platnenu ili kiruršku masku jer smanjuju izlučivanje sekreta tijekom govora ili kašljanja. Osvrnuo se i na mjeru otvaranja škola. “Na temelju postojećih podataka kod djece je bolest puno blaža i bez simptoma i zbog toga se ne smatraju, u ovoj epidemiji, tako bitnim izvorom i prijenosnikom infekcije na ostalo stanovništvo. Zato se smatra da nije rizično otvoriti dječje vrtiće i niže razrede osnove škole”, rekao je te dodao da će biti napisano tko ne bi smio ići u škole i vrtiće. “Koliko god prijenos bio nizak za djecu koja imaju teške kronične bolesti ili oštećenje ili su roditelji s kroničnim bolestima ili imaju starije ukućane, za njih neće biti preporučljivo da idu u vrtić ili školu”, rekao je Kaić, javlja HRT.

Preminula žena u BiH od komplikacija s Covidom-19

8:59 – U proteklih 24 sata u Klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske preminula je žena kod koje je bilo potvrđeno prisustvo koronavirusa. Imala je 96 godina i bila je iz Banje Luke. Imala je više dodatnih kroničnih oboljenja te se u Klinici za infektivne bolesti liječila od 21. travnja 2020. godine. To je od početka širenja epidemije koronavirusa u BiH 55. smrtni slučaj u toj zemlji, javlja Klix.

Brisanje pakiranja i paketa ne treba dodatno brisati

8:52 -Je li brisanje pakiranja iz prodavaonica ili dostavljenih paketa postala vaša rutina u eri koronavirusa? Možda je vrijeme da to preispitate, kažu stručnjaci, posebice ako vam to donosi dodatni svakodnevni stres. Američka državna agencija za hranu i lijekove (FDA) ističe da nema stvarnog rizika zaraze koronavirusom koji izaziva bolest covid-19 tim putem, piše CNN. “Želimo vas uvjeriti da nema dokaza da su ljudska ili životinjska hrana i pakiranja hrane povezana s prijenosom covida-19”, napisala je agencija na Twitteru. Jamie Lloyd-Smith jedan je od znanstvenika koji su sudjelovali u analizi koliko virus SARS-CoV-2, koji izaziva covid-19, ostaje na raznim površinama. Unatoč tome što je istraživanjem utvrđeno da se virus zadržava na kartonskim površinama do 24 sata te na metalu i plastici do dva do tri dana Lloyd-Smith ne pere pakiranja namirnica iz prodavaonica ili dostave.

Denga groznica plus koronavirus – tempirana bomba za bolnice u Srednjoj Americi

8:49 – Zdravstvenim sustavima u zemljama Srednje Amerike koje se već bore s epidemijom novog koronavirusa, s dolaskom kišnog razdoblja prijeti i širenje denga groznice. Više od 23.000 zaraženih denga groznicom, od kojih je 22 umrlo, zabilježeno je od početka godine u zemljama na srednjoameričkoj prevlaci. Lani je 255 ljudi umrlo od 192.000 oboljelih od te bolesti koju prenosi tigrasti komarac (Aedes aegypti) koji se brzo širi u tropskim zemljama u vrijeme kiše. U šest zemalja Srednje Amerike zabilježeno je više od 6000 slučajeva zaraze covidom-19, od kojih je 200 umrlo.

U Južnoj Koreji nema smrtnih slučajeva

8:24 – U posljednja 24 sata nije zabilježeno smrtnih slučajeva od Covida-19 u Južnoj Koreji, što je prvi put u jednom mjesecu. Centar za kontrolu bolesti (KCDC) također je izvijestio o samo šest novih slučajeva infekcije – najniži zabilježeni dnevni broj od 18. veljače. To je izvanredan zaokret u zemlji koja se u veljači borila protiv velikog broja slučajeva. Zemlja je koristila agresivne mjere traženja i ispitivanja kako bi pronašla zaražene pacijente, izolirala ih i liječila. Do sada je 240 ljudi nažalost umrlo, ali to je još uvijek niska stopa smrtnosti u odnosu na druge zemlje. Sve je to postignuto bez zaključavanja i većih ograničavanja kretanja. Ali zdravstveni dužnosnici kažu da je sada vrijeme za budnost. U posljednjih nekoliko dana nastavili su upozoravati javnost da je neizbježno da će se ova zemlja suočiti s novim epidemijama sve dok se ne pronađe cjepivo, javlja BBC.

Nakon izolacije, svi na bicikle?

8:13 – Više gradova u Francuskoj želi nakon ukidanja izolacije poticati vožnju biciklom gradskim ulicama kako bi se izbjeglo masovni prijevoz automobilima i veliko zagađivanje zraka, za koje se sumnja da bi moglo povećati rizike od obolijevanja od novog koronavirusa. Promet u gradovima jako se smanjio zbog izolacije. Bogota, Berlin, Oakland, New York i drugi gradovi iskoristili su priliku da urede privremene biciklističke staze, zabranili su prometovanje nekim prometnicama osim za stanare i potiču građane da koriste bicikle kako bi poštivali socijalnu distancu. Nekoliko francuskih gradova želi nakon izolacije slijediti njihov primjer. “Ljudima će biti psihološki teško gurati se u tramvajima, autobusima ili podzemnoj željeznici” zbog straha da će se zaraziti virusom, kazao je Pierre Serne, predsjednik Kluba gradova s biciklističkim stazama, udruženja koje promiče korištenje bicikla u gradovima.

Sunce, vrućina i vlaga oslabljuju koronavirus?

7:45 – Koronavirus brže gubi snagu kad je izložen suncu, vrućini i vlazi, izjavio je u četvrtak jedan dužnosnik američke vlade, signalizirajući da bi bolest poznata kao covid-19 mogla postati manje zaraznom u nadolazećim ljetnim mjesecima. Američki su znanstvenici utvrdili da virus najbolje preživljava u zatvorenim i suhim prostorima, te da gubi snagu kad dođe do rasta temperature i vlage, osobito ako je izložen sunčevom svjetlu, kazao je vršitelj dužnosti čelnika Ureda za znanost i tehnologiju američkog Ministarstva domovinske sigurnosti William Bryan na briefingu novinara u Bijeloj kući. “Virus najbrže umire u prisustvu izravnog sunčevog svjetla”, istaknuo je Bryan.

Švicarska vlada zbog pandemije očekuje snažan pad BDP-a

7:43 – Švicarsko gospodarstvo ove će godine snažno pasti uslijed mjera suzbijanja pandemije koronavirusa, a potom sporo oporavljati u idućoj godini, pokazuju projekcije tamošnjeg ministarstva gospodarstva (SECO). Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi stagnirali jer je ulagače razočaralo izvješće da je eksperimentalni lijek protiv koronavirusa podbacio u prvom kliničkom ispitivanju, dok je podršku tržištu pružio podatak o usporavanju rasta nezaposlenosti u SAD-u.

Blago usporavanje zaraze u Njemačkoj

7:39 – Broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u Njemačkoj porastao je za 2337, na 150.383, pokazuju najnoviji u petak objavljeni podaci Instituta Robert Koch (RKI) za infektivne bolesti. Nakon tri dana za redom ubrzanog rasta broja novih slučajeva covida-19, ti podaci ukazuju na blago usporavanje širenja zaraze u toj zemlji. U četvrtak je broj zaraženih uvećan za 2.352. U petak objavljeni podaci pokazuju da je broj umrlih u Njemačkoj porastao za 227, na ukupno 5,321.

J&J i Emergent BioSolutions dogovorili proizvodnju cjepiva za koronavirus

7:04 – Tvrtka Johnson & Johnson priopćila je u četvrtak da je postigla sporazum s biofarmaceutskom kompanijom Emergent BioSolutions Inc o korištenju njezinog proizvodnog pogona za proizvodnju više od milijarde doza cjepiva protiv koronavirusa čije je testiranje u tijeku. Američki zdravstveni konglomerat kazao je kako je riječ o prvome u nizu potencijalnih globalnih partnerstava kako bi se ubrzala proizvodnja eksperimentalnog kandidata za cjepivo na covid-19 čak i prije konačne potvrde da je djelotvorno.

90 zaraženih koronavirusom na talijanskom cruiseru u Japanu

7:02 – Na talijanskom cruiseru usidrenom u Nagasakiju u Japanu došlo je do izbijanja epidemije koronavirusa, te je do sada ukupno 90 članova posade testirano pozitivno na covid-19, objavila je u petak japanska medijska korporacija NHK. Japanski dužnosnici istražuju izbijanje epidemije koronavirusa na brodu, koji se već gotovo tri mjeseca radi popravaka nalazi na suhom doku u brodogradilištu u Nagasakiju, gradu s relativno niskom razinom oboljelih, prenosi NHK. Bolest je na cruiseru Costa Atlantica primijećena u četvrtak, nakon što su dužnosnici iz Nagasakija i tvrtke Mitsubishi Heavy Industry zadužene za popravke i održavanje, objavili da jedan od članova posade ima temperaturu i kašlje. Brod ima ukupno 623 člana posade 36 različitih nacionalnosti, uključujući i japanskog prevoditelja, ali na njemu nema putnika, budući da je na remontu. U karanteni je na brodu odmah izolirano 47 članova posade, dok je jedan hospitaliziran i stavljen na respirator. Novo testiranje u petak pokazalo je da je pozitivnih na covid-19 još njih 40-ak. Testiranje ostalih je u tijeku i trebalo bi biti gotovo uskoro, priopćili su dužnosnici.

Duterte produžio strogu karantenu u Manili do sredine svibnja

7:01 – Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte produžio je mjere stroge karantene u glavnom gradu Manili za dodatnih mjesec dana, do 15. svibnja, dok će u regijama nižeg rizika doći do popuštanja ograničenja, rekao je u petak njegov glasnogovornik. Intenzivna karantena s ciljem obuzdavanja širenja koronavirusa bit će proširena na dijelove Filipina s velikim brojem zaraženih, no ograničenja će u drugim dijelovima zemlje biti prilagođena, uz postupno pokretanje gospodarskih i trgovinskih aktivnosti. Duterte je u četvrtak kasno navečer prihvatio preporuke kriznog stožera, prenio je predsjednikov glasnogovornik Harry Roque u tekstualnoj poruci novinarima. Ta odluka znači ukupno dva mjeseca stroge karantene za Manilu, gdje je zabilježeno oko 70 posto od ukupno 6,981 zaraženih koronavirusom u toj otočnoj državi u Jugoistočnoj Aziji.

SAD odobrio zakon o pomoći gospodarstvu vrijedan 484 milijarde dolara

7:00 – Predstavnički dom američkog Kongresa odobrio je u četvrtak zakon vrijedan 484 milijarde dolara federalne pomoći malim i srednjim tvrtkama pogođenim koronakrizom, te bolnicama kako bi se mogle nositi s velikim brojem teško oboljelih u pandemiji koronavirusa. Predstavnički dom je s 388 prema pet glasova usvojio mjeru koju je u utorak jednoglasno prihvatio Senat. Zakon sada treba potpisati američki predsjednik Donald Trump kako bi stupio na snagu. Zastupnici, mnogi s maskama na licu, zakon su odobrili nakon produljenog razdoblja glasovanja kako bi im bilo omogućena međusobna distanca u skladu s preporukama o zaštiti javnog zdravlja. Zakon uključuje paket pomoći vrijedan više od 320 milijarda dolara namijenjen malim i srednjim poduzećima koja su se našla na udaru krize uzrokovane covidom-19, zatim 75 milijarda pomoći za bolnice, 25 milijarda za testiranje na koronavirus te više od 60 milijarda zajmova namijenjenih drugim stradalim sektorima, napose poljodjelstvu. Zakon, koji je rezultat teških pregovora demokrata i republikanaca, četvrti je po redu paket pomoći američkom gospodarstvu tijekom pandemije. Te četiri mjere zajedno čine oko 3 bilijuna dolara pomoći.

Boris Johnson se u ponedjeljak vraća na posao

6:54 – Britanski premijer Boris Johnson planira se idući ponedjeljak vratiti na posao, nakon što je prebolio koronavirus, prenosi britanski The Telegraph. Johnson je 12. travnja pušten kući iz bolnice St Thomas’ Hospital u Londonu, u koju je primljen 5. travnja nakon što je utvrđeno da je zaražen covidom-19. Britanski premijer u početku je imao lakše simptome bolesti, ali mu se u bolnici stanje pogoršalo, te je proveo tri dana na intenzivnoj njezi. Prema pisanju The Telegrapha, Johnson se u Downing Street namjerava vratiti već idućeg ponedjeljka kako bi ponovo preuzeo kontrolu nad krizom uslijed zabrinutosti njegova kabineta da je situacija s karantenom otišla predaleko. Od svojih je pomoćnika zatražio da mu u idućem tjednu dogovore sastanke s ministrima kako bi pohvatao konce i uhvatio korak. Premijer se na čelo vlade vraća u kritičnome trenutku kada ministri, nakon više od mjesec dana od uvođenja kriznih mjera, od njega očekuju nove smjernice glede planova za izlaznu strategiju, piše Telegraph. Prema najnovijim podacima, u Velikoj Britaniji od koronavirusa je dosad umrlo 18.791 ljudi.

U SAD-u ukupno 828.441 zaraženih, umrlih 46.379

6:53 – Američki Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) u četvrtak je izvijestio o ukupno 828.441 zaraženih koronavirusom u Sjedinjenim Državama, što je 25.858 više u odnosu na dan ranije. Broj umrlih od covida-19 u SAD-u uvećan je za 1804, na 46.379. CDC podatke o zaraženima i umrlima od bolesti poznate kao covid-19 koju izaziva novi koronavirus objavljuje na dnevnoj bazi. Prema najnovijim podacima bolnice Johns Hopkins, u SAD-u je ukupan broj potvrđenih slučajeva zaraze covidom-19 856.209, a umrlih je 47.272.