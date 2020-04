CRNI REKORD U SAD-U: Umrlo više od 2200 ljudi od koronavirusa u samo 24 sata; U svijetu zaraženo više od 2 milijuna ljudi

Globalna pandemija koronavirusa širi se svijetom, a zahvatila je i zemlje Južne Amerike od kojih se, za sada, najbolji nosi Paragvaj koji ima najmanje zaraženih i najmanje preminulih. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako će SAD privremeno prestati financirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) zbog njezinog ‘lošeg upravljanja’ epidemijom koronavirusa

Dosad je u svijetu 1.938.786 zaraženih, 120.851 preminulih, a ozdravilo je 459.131 ljudi

U Hrvatskoj je 1704 oboljelih, 415 izlijčenih i 31 preminulih od koronavirusa

Na respiratoru se nalazi 34 bolesnika, hospitaliziranih osoba imamo 357, a kod kuće se liječi 932 bolesnika

Mjere socijalne distance do 2022. godine?

8:44 – U slučaju da cjepivo protiv koronavirusa ne postane brzo dostupno, SAD će se možda morati naviknuti na mjere socijalne distance, poput boravka kod kuće i zatvaranja škola, čak do 2022. godine, predvidjeli su jučer znanstvenici, javlja CNN.

Preko dva milijuna zaraženih u svijetu

8:36 – Broj zaraženih koronavirusom u svijetu prešao je 2 milijuna, prema portalu Worldometers. Umrlo je 126,758, a izliječeno je 484,751 oboljelih.

Poplava lažnih lijekova usred pandemije koronavirusa

8:26 – Ljudi širom svijeta u doba pandemije covida-19 gomilaju zalihe osnovnih lijekova, no dok su dva najveća proizvođača lijekova na svijetu, Kina i Indija u izolaciji, potražnja je postala puno veća od ponude, zbog čega na tržištu cvate distribucija opasnih lažnih lijekova namijenjenih ‘liječenju’ koronavirusa, upozorava WHO. Svjetska zdravstvena organizacija skreće pozornost na to da korištenje ovakvih lijekova može imati ozbiljne i teške nuspojave, a jedan znanstvenik kaže da bismo “zbog lažnih lijekova na tržištu mogli imati paralelnu pandemiju”, piše BBC

Više od 2200 umrlih u SAD-u u 24 sata

8:21 – Nakon dva dana opadanja brojki, Sjedinjene Države zabilježile su u utorak crni rekord s više od 2200 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa u 24 sata, najviši dnevni broj umrlih od bilo koje druge zemlje. Po sveučilištu John Hopkins, SAD u utorak bilježi novih 2228 smrtnih slučajeva, nakon što su brojke u nedjelju i ponedjeljak padale i kretale se oko 1500. Sada SAD ima ukupno 25.757 mrtvih i gotovo 610.000 zaraženih koronavirusom. Sjedinjene Države tijekom vikenda pretekle su Italiju (oko 21.000 mrtvih), Španjolsku (18.000) i Francusku (15.700) po broju mrtvih. U zemlji je testirano oko 3 milijuna ljudi.

Epicentar epidemije i dalje je u New Yorku koji je u utorak prešao granicu od 10.000 mrtvih, nakon što je u tu broju uključeno 3700 smrtnih slučajeva za koje se pretpostavlja da su zbog koronavirusa iako pacijenti nisu bili testirani, piše Reuters. Brojka od 10.000 uključuje sve preminule od koronavirusa od 11. ožujka. Prognoze o broju mrtvih u SAD-u, po najcitiranijem modelu (IHME) koji se temelji na načinu na koji se epidemija razvijala u Kini i Europi, iznose u prvom valu oko 70.000 ljudi.

‘Virusno opterećenje’ je opasno za zdravstvene radnike

8:16 – U borbi protiv covida-19 medicinsko osoblje diljem svijeta plaća vrlo visoku cijenu. Tisuće zdravstvenih radnika zarazile su se virusom, a broj smrtno stradalih liječnika raste. Unatoč zaštitnim odijelima i maskama, liječnici, medicinske sestre i ostali zdravstveni radnici skloniji su, čini se, zarazi od ostalih, a nerijetko obole od vrlo teškog oblika bolesti. Stručnjaci kažu da bi razlog tomu mogla biti koncentracija virusa kojoj su bili izloženi u izravnom kontaktu s pacijentom te pojašnjavaju da se količina virusa u tijelu naziva virusnim opterećenjem, piše BBC.

U Njemačkoj umrlo više od 3000 ljudi

7:43 – Broj umrlih od koronavirusa u Njemačkoj porastao je na preko 3000. Državni institut za infektivne bolesti Robert Koch rekao je da je 285 smrtnih slučajeva tijekom proteklog dana bilo povezano s Covid-19, a ukupan je broj žrtava 3254. Ukupni broj pozitivnih testova sada je 127.584, a više od polovice ljudi već se oporavilo. Kasnije danas kancelarka Angela Merkel razgovarat će s regionalnim čelnicima o tome hoće li ukinuti neke od mjera koje su donesene radi zaustavljanja širenja virusa. Nekoliko europskih zemalja poput Austrije i Danske proteklih je dana dozvolilo otvaranje nekih škola i manjih trgovina, javlja BBC.

Američki Hrvati prikupili 160.000 dolara za borbu protiv Covid-19

6:58 – Udruga hrvatsko-američkih stručnjaka (ACAP) prikupila je više od 160.000 dolara kako bi hrvatskim bolnicama pomogla u nabavi medicinske opreme i zaliha nakon razornog potresa koji je 22. ožujka pogodio Zagrebu i pandemije COVID-19. Prva sredstva već su prebačena u dobrotvorni fond “Hrvatska protiv koronavirusa”, koji je osnovala hrvatska Vlada. “Shvaćamo da je pomoć odmah potrebna, posebno novorođenčadi i onima koji su najranjiviji. Ovo su teška i nesigurna ekonomska vremena za sve, uključujući i naše članove. Međutim, pokazivanje jedinstva i podrške u svim dijelovima Sjedinjenih Država bilo je izvanredno,” kazao je dopredsjednik ACAP-a dr. Steven Pavletić dodavši kako je prikupljeno više od 400 donacija. Najveći iznos od 125.000 američkih dolara donirali su naš bivši tenisač Mario Ančić, bivši veslački olimpijac Ante Kušurin i njihovi partneri Dick Cashin i Steve Lunau iz tvrtke One Equity Partners u kojoj Ančić i Kušurin rade.

Trump obustavio financiranje WHO i najavio pokretanje gospodarstva

6:54 – Američki predsjednik Donald Trump u utorak je objavio kako će SAD privremeno prestati financirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) zbog njezinog “lošeg upravljanja” epidemijom koronavirusa. Istaknuo je i kako je blizu dovršetka plana za zaustavljanje koronavirusa i ponovno otvaranje izmučenog američkog gospodarstva u nekim dijelovima zemlje koji bi vjerojatno trebali biti spremni prije 1. svibnja. Trump je prije sedam dana zaprijetio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a sada je otišao i korak dalje. “Danas sam naredio obustavu financiranja Svjetske zdravstvene organizacije dok se provodi studija koja će ispitati ulogu WHO-a u pogrešnom upravljanju i prikrivanju širenja koronavirusa”, rekao je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući.

Američki predsjednik je kazao kako WHO nije ispunila svoju osnovnu dužnost i da za to mora odgovarati. “Da je WHO obavio svoj posao i poslao medicinske stručnjake u Kinu kako bi objektivno proučili situaciju na terenu, epidemija je mogla biti zadržana u njezinom izvoru s vrlo malo preminulih,” dodao je. Već danima Trumpova administracija oštro kritizira stav ženevske agencije UN-a, posebno stajališta koja Washington smatra previše povoljnim za Peking. Washington se posebno žali što su američke mjere zaštite u krizi, poput postupnog zatvaranja granica, naišle na snažni otpor WHO-a, koji je “nastavio pozdravljati kineske čelnike zbog njihove spremnosti na dijeljenje informacija”.

Američki ministar vanjskih poslova Mike Pompeo rekao je u utorak da Sjedinjene Države žele “radikalno promijeniti” način rada organizacije. “U prošlosti je WHO napravio dobar posao. Nažalost, ovaj put nije dao sve od sebe i moramo se potruditi da potaknemo radikalnu promjenu”, rekao je. Govoreći o ponovnom pokretanju američkog gospodarstva, Trump je kazao kako je blizu dovršetka plana o pokretanju gospodarskih aktivnosti, dodavši kako bi neke savezne države mogle biti spremne i prije 1. svibnja na temelju niske stope zaraze. Trump želi pokrenuti ekonomiju što je prije moguće, nakon što je uslijed zaraze koronavirusom umrlo 22.000 Amerikanaca, a nekoliko milijuna je ostalo bez posla

Guterres: ‘Ovo nije trenutak za smanjenje resursa WHO-a’

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izjavio je da “nije vrijeme” za smanjivanje resursa za Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) nakon što je predsjednik Donald Trump zaustavio američko financiranje tog tijela. “Sada nije vrijeme za smanjenje resursa za operacije Svjetske zdravstvene organizacije ili bilo koje druge humanitarne organizacije u borbi protiv virusa,” kazao je Guterres. “Sada je vrijeme za jedinstvo i međunarodnu zajednicu koja će solidarno raditi na zaustavljanju ovog virusa i njegovih potresnih posljedica”, rekao je glavni tajnik UN-a. Američki predsjednik Donald Trump u utorak je objavio kako će SAD privremeno prestati financirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) zbog njezinog “lošeg upravljanja” epidemijom koronavirusa.

Talijanski par obilježio ‘zlatni pir’ na intenzivnoj njezi

6:51 – Stariji talijanski par koji boluje od koronavirusa obilježio je 50-godišnjicu braka u bolnici na odjelu intenzivne njege nakon što su im liječnici organizirali da budu zajedno. Sandra (71) i suprug Giancarlo (73) držali su se za ruke preko svojih kreveta s maskama za kisik preko lica u bolnici Murri koja se nalazi u općini Fermo, u istočnoj regiji Marche. Zahvaljujući medicinskoj sestri Roberti Ferretti, koja je saznala za 50. godišnjicu braka, Sandra i Giancarlo imali su priliku obilježiti poseban dan.

Paragvaj se najbolje nosi s koronavirusom u regiji

6:50 – Globalna pandemija koronavirusa širi se svijetom. Zahvatila je i zemlje Južne Amerike od kojih se, za sada, najbolji nosi Paragvaj koji ima najmanje zaraženih i najmanje preminulih. U zemlji sa sedam milijuna stanovnika do sada ima samo 159 potvrđenih slučajeva i sedam smrtnih slučajeva. Samo su tri zaražene osobe hospitalizirane, a jedna osoba je na intenzivnoj njezi, pokazuju podaci ministarstva zdravstva.

Za usporedbu Brazil ima 25.000 zaraženih, Peru 10.000, Čile gotovo 8.000, a Argentina više od 2.000 zaraženih. Urugvaj ima gotovo 500 potvrđenih slučajeva, a Bolivija 354. Predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije u Paragvaju Luis Alberto Escoto rekao je za Reuters da je uspjeh zemlje posljedica agresivnih mjera socijalne distancije. “Njihov najbolji rezultat može se pripisati usvajanju mjera socijalne distancije i stavu koji stanovništvo ima unatoč tome što živi u teškom uvjetima, nejednakosti i siromaštva”, rekao je.

Paragvajska Vlada zatvorila je škole i obustavila velike događaje u drugom tjednu ožujka. Nedugo zatim zatvorene su granice, zračne luke i naređena je potpuna karantena stanovništva s vrlo malo izuzetaka. Policija i vojska paze na ulice i trgovine, a kažnjeno je više od tisuću ljudi zbog kršenja ograničenja. Međutim, Paragvaj ima i jednu od najnižih stopa testiranja na virus, sa 26,2 ispitivanja na 100.000 stanovnika, prema WHO i Pan American Health Organisation. “Postoji izvjesno podcjenjivanje ovih izvještaja. Međutim, nepostojanje velike smrtnosti ili ozbiljnih slučajeva koji zasićuju sustav pokazuju da još nije došlo do eksponencijalnog širenja oboljelih,” rekla je senatorica i bivša ministrica zdravlja Esperanza Martínez.