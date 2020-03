BORBA PROTIV KORONAVIRUSA: Tri smrti povezane s antivirusnim lijekovima; Uhićen pastor koji ne vjeruje da je virus opasan

Svijet i dalje bori s pandemijom koronavirusa, a francuska agencija za lijekove upozorila je na moguće loše i neželjeno djelovanje lijekova za Covid-19 koji se ispituju, uputivši poziv da ih se ‘ni u kojem slučaju’ ne koristi na svoju ruku nakon što su prijavljena tri smrtna slučaja koja mogu biti povezana s tim lijekovima

U Hrvatskoj je prema najnovijim podacima 790 oboljelih, 64 izliječenih i 6 umrlih od koronavirusa

Na respiratoru je 27 osoba

U svijetu je 735.336 osoba zaraženo, 156.137 je izliječeno, a preminulo je 34.818

Pratite događanja:

Njemačka izabrala južnokorejsku strategiju protiv koronavirusa

7:26 – Kako bi spriječila preopterećenje bolnica, Njemačka u borbi protiv koronavirusa uvodi strategiju koju je izabrala Južna Koreja, temeljenu na većem testiranju građana i smještanju oboljelih u karantene. Često isticana kao primjer u Europi zbog svojeg pristupa epidemiji, Njemačka već provodi između 300 i 500 tisuća testiranja na koronavirus na tjedan, više nego njezini europski susjedi, posebice Francuska koja testira samo teško oboljele.

Radnici Amazona i Instacarta štrajkaju za bolju zaštitu

7:08 – Zaposlenici američkih platforma za internetsku prodaju Amazon i Instacart u ponedjeljak su stupili u štrajk dok je u New Yorku i u San Franciscu na snazi mjera zabrane većih skupova, optuživši poslodavce da ih dovoljno ne štite od novog koronavirusa. Više desetaka radnika u Amazonovu skladištu na Staten Islandu, na jugu Manhattana, u New Yorku, prekinulo je posao u ponedjeljak u podne. Nosili su transparente na kojima je pisalo: “Naše zdravlje je doista važno” i “Postupajte s radnicima kao s kupcima”. Po stanju u ponedjeljak, u SAD-u je od Covida-19 oboljelo gotovo 157.000 ljudi a više od 2.880 je umrlo, navodi sveučilište Johnsa Hopkinsa.

Moguće su teške nuspojave lijekova za Covid-19

7:05 – Francuska agencija za lijekove upozorila je danas na moguće loše i neželjeno djelovanje lijekova za Covid-19 koji se ispituju, uputivši poziv da ih se “ni u kojem slučaju” ne koristi na svoju ruku pošto su prijavljena tri smrtna slučaja koja mogu biti povezana s tim lijekovima. “Tridesetak” teških nuspojava i “tri smrti” prijavljeni su dosad kod pacijenata oboljelih od koronavirusa koji su liječeni Plaquenilom (hidroksiklorokin) ali i drugim lijekovima kao što su Kaletra (antivirusni, kombinacija lopinavira i ritonavira), rekao je za France Presse Dominique Martin, glavni direktor ANSM-a. Te su neželjene posljedice prijavljene uglavnom u bolnicama i još se provode analize kako bi se utvrdilo mogu li se one pripisati lijekovima što su ih uzimali pacijenti, istaknuo je, izrazivši nadu da će se prvi zaključci donijeti “do kraja tjedna”.

Na Floridi uhićen pastor koji je okupljao vjernike na molitvu

Poznati evangelički pastor uhićen je u ponedjeljak na Floridi zbog toga što je “opetovano” okupljao na molitvu stotine vjernika, ne mareći za zabranu okupljanja proglašenu radi suzbijanja širenja koronavirusa. Ronald Howard-Browne (58) uhićen je zbog “protuzakonitog okupljanja” i “kršenja odluke o izolaciji” pošto je u nedjelju održao dva molitvena skupa u gradu Tampi, pokazuju sudski dokumenti. Taj oduševljeni pristaša Donalda Trumpa ne vjeruje da je Covid-19 tako opasan iako je već odnio više od 35.000 života diljem svijeta. Optužio je medije za poticanje “mržnje i vjerske nesnošljivosti” i misli da je njegova crkva “važna” služba koja mora raditi u vrijeme zdravstvene krize.

SAD šalje Italiji medicinsku opremu vrijednu 100 milijuna dolara

7:03 – Sjedinjene Države će poslati Italiji pomoć u medicinskoj opremi vrijednu 100 milijuna dolara pošto je koronavirus u toj zemlji dosad odnio najveći broj žrtava u svijetu, rekao je u ponedjeljak Donald Trump. Američki predsjednik je rekao da je razgovarao telefonom s talijanskim premijerom Giuseppeom Conteom. “Imamo viška proizvoda koji nam ne trebaju, poslat ćemo Italiji oko 100 milijuna dolara kirurške, medicinske i bolničke opreme”, dodao je na dnevnoj tiskovnoj konferenciji o pandemiji održane u vrtu Bijele kuće. Predsjednik Trump je ujedno ocijenio da će se proizvodnja respiratora povećati zahvaljujući sudjelovanju desetak poduzeća u SAD-u.

UN prihvatio četiri rezolucije u pisanoj proceduri kakva još nije viđena

7:00 – Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u ponedjeljak je odobrilo četiri rezolucije, prve od 12. ožujka kada je zbog Covida-19 počelo raditi na daljinu i to u pisanoj proceduri kakva još nije viđena i o kojoj se dugo pregovaralo, rekli su diplomati. Tako je mandat UN-ovih stručnjaka zaduženih za kontrolu sankcija Sjevernoj Koreji koji istječe produljen do kraja travnja 2021. UN-ova mirovna misija u Somaliji je produljena do kraja lipnja a misija u Darfuru do kraja svibnja, što su kratki rokovi zbog nesigurnosti koja vlada zbog širenja virusa. Četvrta rezolucija odnosi se na bolju zaštitu plavih kaciga. Zbog pandemije koja je teško pogodila New York i preporuke o izolaciji i radu na daljinu rad Vijeća sigurnosti je otežan jer su donesena “pravila ni iz čega” i ono “možda više neće ništa raditi”, rekao je jedan diplomat. Nakon desetak dana rada članice Vijeća su se dogovorile da će 24 sata nakon tajnih pregovora o nacrtima rezolucija poslati glasove UN-ovu tajništvu elektroničkom poštom. Objavljeni su nakon prikupljanja rezultata.

Trump razgovarao s Putinom o cijeni nafte i pandemiji koronavirusa

6:58 – Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u ponedjeljak telefonom s ruskim kolegom Vladimirom Putinom o cijeni nafte i o pandemiji koronavirusa. Dvojica čelnika su se usuglasila u vezi s “važnosti stabilnosti na međunarodnom tržištu energenata”, piše u priopćenju Bijele kuće. Trump i Putin su se ujedno “dogovorili u prigodi G20 da će čvrsto surađivati” u borbi s koronavirusom i s gospodarskom krizom uzrokovanom mjerama ograničenog kretanja, zatvaranja granica i društvenog distanciranja, navodi se u odvojenim priopćenjima Bijele kuće i Kremlja.