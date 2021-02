BORAS I NJEGOVA SUPRUGA CIJEPILI SE IAKO SU NEDAVNO PREBOLJELI KORONU: Zvali su ih da cjepivo ne bi propalo?

Rektor Zagrebačkog sveučilišta Damir Boras i njegova supruga cijepili su se protiv koronavirusa prije reda na Zavodu za dječju preventivnu stomatologiju KBC-a Zagreb, jer je šefu Zavoda Željku Verzaku navodno ostao višak doza

Rektor Zagrebačkog sveučilišta Damir Boras i njegova supruga cijepili su se protiv koronavirusa 25. siječnja na Zavodu za dječju preventivnu stomatologiju KBC-a Zagreb, čiji je pročelnik profesor Stomatološkog fakulteta, Željko Verzak, doznaje N1. Boras se time navodno pohvalio i dijelu svojih znanaca, piše Jutarnji.

No, u ovom slučaju postoji nekolicina važnih, ali još uvijek neodgovorenih pitanja. Naime, nije poznato kako je on došao na red za cijepljenje, kada su prioritetne skupine korisnici i djelatnici domova za starije te zdravstveni radnici. On je na red trebao doći kad i svi ostali stariji od 65 godina te se trebao cijepiti kod svoje liječnice obiteljske medicine. Nadalje, on i njegova supruga su preboljeli zarazu koronavirusom te su stoga razvili imunitet i bez cjepiva. U trenutku njihova cijepljenja, još nije započelo procjepljivanje starije populacije, niti je dovršena prva faza.

Iz KBC-a Zagreb su poručili da je svaki šef zavoda ili klinike naručio onoliko cjepiva koliko je dobio prijava svojih zaposlenika. Pročelnik Verzak je, doznaje se, naručio 36 doza, ali se troje njegovih zaposlenika nije odazvalo. Navodno ih je telefonski pozvao, no odazvao se samo jedan zaposlenik, pa su se Boras i njegova supruga cijepili da “cjepivo ne propadne”. Boras i Verzak zasad nisu komentirali te navode.