BORAC PROTIV BANDIĆA OTVORENO: ‘Kažu mi da se pripazim jer sam nagazio teška imena… Zagreb ne može biti bombonjera za kumove’

S Renatom Petekom, jednim od boraca protiv Bandićevog modela vladavine Zagrebom, razgovaramo o njegovoj kandidaturi za mjesto gradonačelnika i o najvećim gradskim problemima

Renato Petek, nezavisni zastupnik u Skupštini Grada Zagreba, ubraja se u najaktivnije gradske zastupnike. Često je na terenu: slijedi noću kamione „Čistoće“ i objavljuje video dokaze kako se zarađuje na smeću, obilazi trasu žičare, objavljuje fotografije ćelavih guma autobusa ZET-a…a nedavno je objavio i kandidaturu za gradonačelnika Zagreba, u vozilu koje je predstavljeno kao vozilo Hitne pomoći za spašavanje grada.

S obzirom da je Petek oporbeni zastupnik iz redova lijevo-liberalnog bloka, odmah je krenulo i propitivanje zašto se zapravo kandidira za gradonačelnika i hoće li tako štetiti kandidaturi Tomislava Tomaševića, kojeg se smatra najizglednijim oponentom Milanu Bandiću na predstojećim lokalnim izborima.

NET.HR: Zašto ste se odlučili kandidirati za gradonačelnika? Što je bilo presudno kod donošenja odluke?

PETEK: Kandidirao sam se jer znam kako Zagreb izvući iz teške krize u koju je upao pod sadašnjom upravom i što treba poduzeti kako bi se Zagreb razvio u grad koji svojim građanima može osigurati efikasan servis i značajno kvalitetniji život. Danas kaskamo iza Ljubljane i Budimpešte po svim parametrima.

Nezavisan sam zastupnik u Gradskoj skupštini, detaljno sam upoznao funkcioniranje grada i gradskih tvrtki, konstantno sam dostupan građanima i prisutan po pojedinim problemima direktno na terenu. Slušam što mi građani govore, razumijem probleme koji ih muče. Upravo zato okupljam suradnike i stručnjake različitih profila s kojima sam razvijao plan koji strateški i sveobuhvatno može ponuditi ono što Zagrebu treba, a to je prije svega odgovorno upravljanje gradskim resursima.

Dio suradnika i stručnjaka iz mog tima zaziru od suradnje s postojećim političkim strankama jer one ponekad brane svoje osobne ili interese skupina koji ih podupiru. Suradnici su me često pitali bih li se kandidirao jer ljudi žele nezavisnog kandidata odnosno jaku nezavisnu platformu koja Zagrebu može dati pravu injekciju za razvoj grada i komunalne usluge koje trebaju biti jednostavan servis za kvalitetniji život građana.

Cijeli tim i našu formulu za kvalitetnije upravljanje gradom predstavit ćemo tijekom kampanje. Naravno, puno toga ovisi i o epidemiji. Planirali smo krenuti s tribinama, ali morat ćemo ići online. Ovi lokalni izbori bit će i zbog toga specifični, no trudit ćemo se naći put do građana.

NET.HR: Spominjete da okupljate one koji imaju zazor od političkih stranaka. No, na parlamentarnim izborima ste nastupili zajedno s Demokratima Miranda Mrsića…

PETEK: Da, pružio sam im podršku na parlamentarnim izborima, ali ovo sada je druga priča. Osobno ne zazirem od suradnje s političkim strankama. Razgovaram i sa strankama koje upravljanje i razvoj Zagreba vide na sličan način kao ja i moj tim, no činjenica je da brojni stručnjaci s kojima surađujem ne vole „vezivanje“ uz stranke.

NET.HR: Jeste li se već suočili s primjedbom da ćete svojom kandidaturom prouzročiti rasipanje glasova, odnosno osujetiti najave da se cijela lijevo-liberalna opozicija okupi oko jednog kandidata ili kandidatkinje?

PETEK: Naravno da me često to pitaju. U javnom su prostoru etablirane neke postavke, moglo bi se reći dogme, koje ne prolaze uvijek na izbornom testu. Sjetite se, primjerice, Josipovića protiv Kolinde u pokušaju osvajanja drugog mandata. Nije imao niti jednog protukandidata na lijevoj sceni, a svejedno je izgubio. Ili primjer Bandića protiv lijevo-liberalnih kandidata na izborima u Zagrebu – uvijek je pobjeđivao. Ukratko, krenuo sam u ovo sa svim srcem, imam viziju, znam da bih mogao voditi grad, ali otvoren sam za razgovor i dogovor oko osobe i tima koji mogu pobijediti Bandića i preuzeti kormilo grada.

NET.HR: Tomislav Tomašević iz Možemo slovi za favorita lijevog bloka u predizbornim analizama. U kakvim ste odnosima? On je uoči parlamentarnih izbora u intervjuu za Net.hr rekao da mu je žao da ne idete zajedno, a vi sada opet idete – kontra njega?

PETEK: Tomašević i ja smo na istoj, pravoj strani, ali imamo različite prioritete i podosta drugačije pristupe i rješenja gradskih problema. Uvijek smo dobro surađivali, a vjerujem da će se suradnja i intenzivirati u vremenu pred nama. Hoćemo li surađivati, prije ili poslije izbora…Razgovarat ćemo o tome, to je sigurno.

NET.HR: SDP izjavljuje da je i dalje najjača oporba, i u državi i u gradu, da će svakako imati svog kandidata, ali nikako da izgovore – ime?

PETEK: Definitivno jesu najjača oporbena stranka i u Zagrebu, i ta njihova najava jest legitimna. Imaju najveću organizaciju, a to nosi obaveze i odgovornost. No, oni su također suodgovorni i za postojanje, dugovječnost Bandića, iznikao je iz njihove stranke, pa se moraju nositi i s tim naslijeđem. Vjerujem da će dati kvalitetnog kandidata, ali i od njih čujemo da su spremni svrstati se iza kandidata s lijeve strane političkog spektra koji će biti najjači izbor kontra Bandiću i HDZ-u u drugom krugu.

NET.HR: Gordan Maras želi biti taj kandidat ali vrh stranke kao da oklijeva?

PETEK: To je njihova unutarstranačka stvar. Osobno sam surađivao s Gordanom Marasom, znam da je dobro detektirao neke probleme u gradu, ali SDP mora odlučiti je li on taj kandidat ili nije.

NET.HR: Što vi mislite, hoće li se ponovno kandidirati Milan Bandić?

PETEK: Smatram da to nije upitno. Gura ga sustav koji je izgradio, koji stoji iza njega, i na kojem temelji svoj opstanak. To su svi ti građevinari i poduzetnici svih vrsta, osobe s kojima je krojio gradske parcele i dogovarao poslove. Oni trebaju njega i on treba njih. On ne može funkcionirati i opstati bez te moći koji je gradio godinama. Jedino s te pozicije može eskivirati raščišćavanje brojnih postojećih sudskih procesa i afera koje ga prate.

NET.HR: Koliko je jaka veza Bandić-HDZ i mogu li naredni lokalni izbori donijeti prekid te veze ili smatrate da je veza – neraskidiva?

PETEK: HDZ je Bandiću dignu rampu i pustio ga da pojuri po novi mandat. Toliko su se isprepleli u kojekakvim poslovima da je Andrej Plenković očigledno zaključio da će mu i dalje držati ljestve. Sada smo tome svjedočili kod glasanja za Blok Badel, novi zagrebački projekt koji alarmantno podsjeća na Manhattan. Grad Zagreb bi u tvrtku Blok Kvatrić uložio vrijednosti od 155 milijuna kuna. Radi se o zemljištu i nekretninama kod Kvaternikovog trga, a onda bi bio raspisan natječaj za povećanje kapitala kroz privatnog partnera. Frapantno je da bi taj privatni partner na kraju gospodario cijelim projektom i dobio bi 51 posto upravljačkih prava. Vidljivo je iz aviona da je to zapakirano za nekog privatnog investitora, a HDZ je na zadnjoj sjednici Skupštine digao ruke i za tu novu političko-poduzetničku Bandićevu akciju. Dakle, HDZ i Bandić su još uvijek bliski suradnici i očito u tom stanju i ulaze u lokalne izbore u Zagrebu.

NET.HR: Jeste li razotkrili za koga je „spakiran“ Blok Kvatrić?

PETEK: Još ne, bio sam gromoglasno protiv tog projekta. Sada istražujemo. Sigurno će se uskoro pokazati s kim je Bandić i u ovom slučaju bio u talu.

NET.HR: U kakvom je stanju grad Zagreb danas? Koje najveće probleme grada vi vidite u ovom trenutku?

PETEK: Grad Zagreb je u kolapsu na mnogim razinama. Zaduženost, projekti kao nova žičara revno ocrtavaju neodgovornost u upravljanju financijama Grada. Svjedočimo prometnim gužvama iz dana u dan, u Novom Zagrebu svako malo nema tople vode, borba je oko grijanja, po gradu niču hrpe otpada koje nitko ne odvozi, postavlja se pitanje kamo se odvozi otpad koji ste revno sortirali doma, a za koje će građanke i građani plaćati EU penale… Zagreb više ne funkcionira, osim za kumove i prijatelje koji se iz njega i dalje časte kao iz kakve fine bombonijere.

NET.HR: Kako vi ocjenjujete Zakon o obnovi?

PETEK: Zakon je kasnio, zapravo zakasnio jer i dalje brojni građani nemaju niti plin za grijanje, a podosta njih niti ne živi u svom domu i pitanje je kada će obnova započeti. A ovakav kakav je na kraju izglasan – otvara mogućnost manipulacije i više se ide prema konzerviranju postojećeg stanja. Zakon zapravo samo omogućava točkastu, a ne sveobuhvatnu obnovu grada. Propustili smo priliku urediti centar Grada, obnoviti svu infrastrukturu, osuvremeniti ga i pripremiti za budućnost.

NET.HR: Jedan ste od rijetkih oporbenih političara koji je otvoreno govorio o utjecaju moćnog poduzetnika Petra Pripuza na gradsku vlast.

PETEK: Nemam problem s gospodinom Pripuzom osobno, ali mi svi skupa imamo problem s načinom na koji se troše naši novci i koriste gradski resursi. A tu se onda neobično često i dosta netransparentno pojavljuje njegova tvrtka. Moj posao kao gradskog zastupnika je da to propitujem i neće me zastrašiti ničija veličina. Borben sam i ne želim zaobilaziti niti teške teme i „teška“ imena. Prijatelji me čak savjetuju da malo pripazim. No to ne smijemo dopustiti. Ne smiju nas zastrašiti jer će sve ostati isto. A ne smije, to nikako. Nije mi teško ukazivati na te interesne kombinatorike, kao što je to bilo u slučaju kada sam ukazao na činjenicu da sestra ministra zdravstva Vilija Beroša radi u tvrtki Petra Pripuza koji posluje s Gradom. Da, uslijedile su tužbe, ali ne zbog toga jer sam nešto pogrešno napisao, nego zato jer tvrde da im – narušavam ugled. Meni je to dokaz da sam kao gradski zastupnik na pravom putu. Da, oduzimaju mi dragocjeno vrijeme, ali ne odustajem i neće me zastrašiti.

NET.HR: Jeste li uspjeli istražiti na što odlazi oko 30 do 40 milijuna kuna koje Grad izdvaja za gospodarenje otpadom?

PETEK: Da, jasni su putevi novca. Sustav je postavljen tako da Čistoća mukom skuplja otpad, i predaje ih oporabiteljima, tvrtkama koje vode oni koje zovemo „kraljevima smeća“, a oni onda profitiraju na tom gradskom smeću. Čistoća je morala uložiti u kamione, opremu itd. a izuzeta je, ne svojom krivnjom, već odlukom šefova iz Direkcije Holdinga, i nadležnih u upravi Grada – od prihoda koji se od otpada mogu ostvariti. Sada kažemo da je Zagreb trenutno – grad kanti, a uskoro bi opet mogao postati grad smeća.

NET.HR: U Skupštini propitujete što se događa s projektom žičara? Što vas tu posebno zabrinjava?

PETEK: Preskupa je i predimenzionirana. Negativan utjecaj na okoliš je vidljiv golim okom. Obišao sam je ovih dana, vidio svega nekoliko radnika. Prema informacijama kojima raspolažem upravo se forsira uvođenje wi fi usluge u sve gondole – no, još se ne zna koliki je trošak tog pothvata. Žičara postaje nešto kao grandiozni spomenik Bandićeve vladavine, financiran našim novcem i kreditima, koji je, po svemu sudeći opet pomogao da se još malo dodatno obogate prijatelji i kumovi. Ne znam koliko će uopće biti dostupna građanima, osobito u ovo vrijeme štednje i besparice, ako će karta za jednu vožnju biti od 50 do 100 kuna.

NET.HR: Kada biste postali gradonačelnik, ili bili u prilici sudjelovati u novoj gradskoj vlasti – što biste napravili s Holdingom?

PETEK: Rasformirati ga. Nema šanse da građani dobiju račune od ovakvog Holdinga kad postanem gradonačelnik. Razdvojio bi ga na pojedinačna društva jer gradska megatvrtka nije dala rezultate koji su nam se obećavali. Javne usluge u Zagrebu su lošije i skuplje nego prije. Potreban nam je novi model u kojem se poslovi neće prenositi na vanjske dobavljače koji beru provizije. Nisam protiv suradnje s privatnim sektorom i outsourcing usluga, ali ovo kako se radi danas u Holdingu je najčešće pogodovanje odabranima, netransparentno i bez jasnih kriterija.

NET.HR: Jedna od ključnih karakteristika modela vladanja Milana Bandića i njegove stranke u kombinaciji s HDZ-om jest zapošljavanje „njihovih“ ljudi u gradske službe i institucije. Hoće li nova vlast to uspjeti razgraditi? Ili prijeti opasnost da oni na vlasti imaju pod sobom aparat u kojem gazduju i dalje Bandićevi i HDZ-ovi kadrovi?

PETEK: Bandićev način upravljanja Gradom Zagrebom nije izgrađen preko noći, ne može se transformacija dogoditi od danas do sutra. Nema instant rješenja, i čarobnog štapića. Gradske službe, kao i Zagrebački holding trebaju prestati biti sami sebi svrhom. Njihov jedini smisao je bolja kvaliteta života naših sugrađana. S pravim ljudima, uz pomno promišljen plan i otvorenu komunikaciju s javnostima, imamo šanse za popravljanje lošeg što se taložilo godinama. Postavit ćemo jasne kriterije i očekivanja za svako radno mjesto, uz očekivanja da ih zaposlenici ispune. Ključna promjena u gradu treba biti efikasnost u radu, rješavanje gradskih problema te pružanje kvalitetnih usluga građanima.

NET.HR: Zvuči ipak kao – dobra teorija. Ali što biste učiniti s direktorima i rukovoditeljima koji su mahom članovi Bandićeve stranke ili HDZ-a, često upitnih kompetencija, mini „šerifi“…

PETEK: Prvi korak je dubinska snimka stanja, drugi korak je plan optimizacije, a treći korak je reorganizacija, s mjerljivim kriterijima i rokovima, uz maksimalnu transparentnost procesa. Jasno da će morati otići oni koji zapravo ne znaju raditi ili su postavljeni samo po stranačkom ključu, često na posebno izmišljena radna mjesta samo za njih.

NET.HR: Jednom kad završi vladavina Milana Bandića, po čemu ćemo ga pamtiti?

PETEK: Ne znam koliko će generacije iza nas pamtiti nepotizam i pogodovanje kumovima i frendovima… U materijalnom smislu, ostat će proboj Branimirove, produžetak Radničke i pročistač otpadnih voda, Bundek, fontane, žičara… No, kad se podvuče crta i pogleda s koliko je novca Bandić raspolagao, koliko je u to sve uloženo – radi se o 150 milijardi kuna – pokaže se da je napravio malo s obzirom na to s koliko je raspolagao. To je ono što jasno pokazuje da je on loš i neefikasan gradonačelnik. Efikasan je jedino za sebe i svoje kumove na štetu građana. Već sada je jasno da se trebamo zapitati jesmo li sve što je Bandić radio morali platiti koliko smo platili i tko se sve na tome obogatio. Ostat će sigurno u sjećanju i taj neobičan odnos pravosuđa i Milana Bandića. Činjenica da je uspio izgraditi model opstanka na vlasti koji mu ujedno i gradi štit na sudskim procesima. Uvjeren sam da su ovi lokalni izbori točka u kojoj bi se mogla završiti ta Bandićeva era vladavine, jer građani već sada jasno pokazuju da im je – dosta.