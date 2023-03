Prošle noći, oko 1 sat, u zagrebačkoj Dubravi opet je eksplozija prenula građane iz mirnog sna.. Srećom, nitko nije stradao, a bomba bačena u dvorište obitelji Tenodi oštetila je automobile i pročelje kuće.

"Automobil je bio tu ispred mene, stradao je. Noć je, ništa ne vidiš, policija je rasvijetlila, stavila te kružiće", kazao je za RTL Danas Radivoj Tenodi, vlasnik kuće i umrovljenik koji je 30 godina radio u Čistoći. U kući živi sa suprugom, sinom, snahom i unukom.

'Susjedu je netko stavio na ogradu svinjsku glavu'

"Uznemirena sam jako. Kada je grunulo, prva pomisao je bila - potres. Onda čekam da se počne tresti, međutim ništa i shvatim da je to bila eksplozija", kazala je Biserka Agić.

Krhotine su letjele na sve strane i u susjedne kuće.

"Slušajte, ništa se ne dešava slučajno, može biti neka osobna osveta. Ali, što bi vam mi mogli drugo reći u vezi toga? Za sve što se dogodi ima uzrok", kazao je za RTL Ivica Franić.

Stanari kažu da su u ulici imali i jednu neobičnu situaciju.

"Susjedu je netko stavio na ogradu svinjsku glavu. Koliko znam iz filmova, to je neko upozorenje. Je li to to - ne bih dušu griješio", kaže Radivoj Tenodi koji kaže da njegova obitelj ni s kim nije u sukobu.

Pokojni brat imao je problema sa zakonom

"Pretpostavljam da je promašena adresa, tko je bacio, zašto je bacio, da li se netko rješavao eksplozivnog sredstva… Ali onda bi, valjda, bacio na livadu. Ništa ne znam", dodaje on.

No, problema sa zakonom zbog raspačavanja droge imao je njegov pokojni brat koji je živio u susjednoj kući, prije nego što ju je prodao.

"Ne mislim da je to nama namijenjeno. U stvari, ne znam što da mislim niti mogu uprijeti prstom. Tko se tako ružno zeza - ne znam", kaže Biserka Agić, suvlasnica kuće.

Više će se znati kad završi kriminalističko istraživanje.