BOLNIČKI SUSTAV GUŠI SE ZBOG COVIDA: ‘Medicinske sestre su na rubu plača, imaju po 15 teških bolesnika u covid jedinici…’

Grburić kaže kako je baš medicinska sestra ta koja je 24 sata uz bolesnika, ona je ta koja prva uoči promjene na bolesniku…

Brankica Grburić, medicinska sestra iz Kliničke bolnice Sveti Duh i iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara, za N1 je opisala s čime se medicinske sestre i tehničari suočavaju u vrijeme naglog rasta broja najteže oboljelih od covida.

“Jučer sam razgovarala s kolegicom koja je kući trebala doći u 4, a došla je u 7, ali svejedno zadovoljna zato što je bolesniku bilo bolje”, kazala je medicinska sestra Brankica Grburić. Riječ je o četiri sata rada u zaštitnom odijelu, o tome da nekim sestrama i pozli, o pitanju uvjeta u kojima bi se ona mogla odmoriti, istuširati ili naprosto pronaći nekoliko minuta mira da dođe k sebi.

Problemi se pojavljuju na nekoliko razina.

“Kad pošaljete sestru koja nije nikada radila u intenzivnoj jedinici, u covid jedinicu u Dubravu, vrlo joj je teško, toj sestri je grozno, jer ta sestra ne zna. Ne da neće, nego ne zna, nikada nije radila s aparatima, s monitoringom, da ne govorimo o davanju terapije, koje je ipak specifično u intenzivnoj jedinici kako bi se postigao najbolji učinak liječenja”, kazala je.

Isto tako upozorava na probleme s mladim sestrama i tehničarima: “Upozoravali smo kakav je problem s edukacijom mladih medicinskih sestara, gdje nije dovoljno reći: ‘Nauči online preko interneta’, jer online se ne može naučiti vještina i postupak. To mora biti intenzivno u intenzivnoj jedinici, najmanje šest mjeseci, kako bi bila spretna i sposobna u vještinama i sukladno svemu raditi s kolegicama koje tamo rade već dulje vrijeme.”

Problemi od ranije

Gomilaju se i problemi od ranije: “Nama treba standard koji je postavljen, koji nikad nije poštivan… Kad smo dobili Pravilnik o minimalnim uvjetima, tada se škrtarilo, gledalo se da što jeftinije prođe… Te medicinske sestre žele raditi, vrijedne su, same su se prijavile u covid bolnicu. Međutim, vrlo često nazovu: ‘Ali ja to ne znam raditi, ja to ne mogu raditi, ja sam opterećenje tamo!’

Naše medicinske sestre imaju po 15 bolesnika u covid jedinici, 15 teških, zahtjevnih bolesnika gdje su sestre na rubu plača, jer ne mogu pružiti kompletnu skrb i sve što bi trebalo. A da ne kažem kad se radi intervencija okretanja bolesnika na trbuh, da treba najmanje šest medicinskih sestara.”

Kaže kako je baš medicinska sestra ta koja je 24 sata uz bolesnika, ona je ta koja prva uoči promjene na njemu… “Kad uđe u bolnicu, doslovce kao da je ušla u rudnik. Svakom bolesniku moraš doći, aspirirati, davati infuzije, terapije, katetere…”, opisivala je.

Grburić kaže kako je u takvoj situaciji zadnje što treba zdravstvenim radnicima da budu opterećeni i egzistencijalnim problemima.

Istaknula je da, još otkako je Vrhovni sud prije točno godinu dana donio pravorijek o tome da se zdravstvenim radnicima moraju plaćati prekovremeni i dežurstva kako spada, da se još uvijek čeka na izračun koliki je dug prema njima.