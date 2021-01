ISTRAŽIVANJE OTKRILO KOLIKO SE HRVATA PLANIRA CIJEPITI – STVARI SE IPAK MIJENJAJU: U Češkoj velika panika, angažirali su se čak i studente

Jučer je zabilježen je 1.401 novi slučaj pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5.798.

2.084 pacijenta su na bolničkom liječenju,

Od toga je na respiratoru 191 pacijent.

Tijekom jučerašnjeg dana oporavilo se 1.359 osoba,

Testirano je njih 8.609.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Češke bolnice prepune, javljaju se studenti medicine

7:00 Stotine studenata medicine dobrovoljno pomažu u češkim bolnicama koje su prepune oboljelih od covida. Ondje se medicinsko osoblje bori s jednom od najviših stopa zaraze koronavirusom u svijetu. Skrivena iza zaštitne opreme, s vizirom i dva para gumenih rukavica studentica Tereza Zalešakova (22) mjeri razinu šećera u krvi pacijentici pozitivnoj na koronavirus i priključenoj na aparat za disanje. Potom kreće prema drugom krevetu na odjelu intenzivne njege praške sveučilišne bolnice kako bi pomogla hraniti starijeg zaraženog muškarca s jakim kašljem.

“Počela sam ovdje raditi početkom studenoga jer nisu imali dovoljno pomoćnog osoblja”, izjavila je Zalešakova, studentica medicine na Karlovom sveučilištu. “A kad me sestre ne trebaju, liječnici me često pozovu da obavljam različite medicinske zahvate, što inače kao studentica ne bih radila”, rekla je za AFP dodajući da takve prilike smatra neprocjenjivim iskustvom. “To je neprocjenjivo iskustvo”, kazala je Zalešakova koja se nada da će postati kiruginja.

Bolnice u Češkoj na granici su maksimalnog kapaciteta još od jeseni kad je u državi došlo do naglog porasta zaraženih. Češka je tijekom listopada i studenoga imala najveću dnevnu stopu smrtnosti po stanovniku u Europi, a posljednjih je dana stopa zaraze premašila onu u SAD-u. Neki dan je oboren rekord od 17.000 zaraženih u danu. “Bolnice su pred kolapsom, a glavni razlog takvog stanja jest manjak medicinskog osoblja jer i sami bivaju zaraženi”, objasnio je u petak zamjenik ministra zdravstva Vladimir Černy.

Pacijenti uživo

Vlada je zbog krize u sustavu pozvala studente i vojnike da pomažu u bolničkim centrima i domovima za starije. Plaćeni su kao zaposlenici na skraćenom radnom vremenu. “Sudjeluju u procesu obrade pacijenata, brinu o njihovoj jutarnjoj higijeni, šalju uzorke u laboratorije i dezinficiraju sobe. Rade gomilu posla i jako smo im zahvalni”, istaknula je Petra Havrlikova, glavna sestrna na ‘internoj’ u sveučilišnoj bolnici. “Mnogima od njih to je vjerojatno bio prvi put da vide pacijenta uživo i izbliza”, dodaje Havrlikova za AFP.

Odmarajući se nakon trosatne rotacije na intenzivnom odjelu, studentica medicine Karolina Nekolova (22) dijeli bombonjeru sa sestrama. Nakon što malo predahne čekaju je još tri sata. “Najteže se nositi sa smrću pacijenta, na to nas nitko nije pripremio”, rekla je.

Nekolova i Zalešakova, studentice treće godine medicine Karlova sveučilišta, mjesečno odrade do deset smjena po 12 sati. Svaka se smjena sastoji od šest sati na intenzivnoj i šest sati drugog posla. “Na ovaj način stječem veliku količinu iskustva – prvo, pomažem ljudima i drugo, pripremam se za svoju budućnost liječnice”, napominje Nekolova koja želi specijalizirati pedijatriju. Objema budućim liječnicama nije problem uskladiti fakultetske i poslovne obaveze i svjesne su da imaju sreće što su dobile priliku profesionalno se usavršavati u bolnici, suprotno od drugih studenata koji nastavu pohađaju na daljinu zbog restrikcija uvedenih u borbi s virusom.

Koliko se Hrvata planira cijepiti?

00:00 Cjepivo protiv covida-19 bit će učinkovito samo ako se dovoljan broj građana bude cijepio, a stručnjaci kažu da bi taj broj trebao biti veći od 70 posto stanovništva. Prva istraživanja o tome koliko se građana namjerava cijepiti pokazivala su relativnu skeptičnost prema novom cjepivu, no najnovije istraživanje agencije Promocije plus za RTL, provedeno na 1300 građana, pokazuje da interes za cijepljenje raste. Kada im cjepivo bude dostupno, cijepiti se planira ukupno više od polovine hrvatskih građana. Njih 43,5 posto kaže da će se cijepiti čim to bude moguće. 14,2 posto su nešto oprezniji i dodaju – cijepit ću se, ali prvo da vidim kakve će biti posljedice na druge.

Pročitajte više

CJEPIVO ĆE BITI UČINKOVITO SAMO AKO GA DOVOLJNO LJUDI PRIMI: Veliko istraživanje otkrilo koliko Hrvata želi svoju dozu