BOLNICE SU SPREMNE, A LIJEČNICI? U Italiji je zbog koronavirusa zavladao kaos – hoće li manjak doktora u Hrvatskoj postati problem?

Postavlja se pitanje kako Hrvatska stoji s bolničkim osobljem, osobito s liječnicima, kojih ima malo?

Od svih europskih zemalja, Italija je najviše osjetila kako je to kada epidemija koronavirusa pogodi državu. U samo šest tjedana epidemija je eksplodirala, no srećom, Talijani su uspjeli izračunati koliko im je potrebno liječnika za borbu s koronavirusom, piše Slobodna Dalmacija. Liječnički kadar morao se “podebljati” u sjeveru Italije pa je s tog dijela države odaslan apel vladi u Rimu sa zahtjevom od 400 do 500 dodatnih specijalista te od 1.200 do 1.300 medicinskih sestara. Sjever Italije trebao je pojačanje bolničke ekipe na intenzivnoj njezi u najugroženijim područjima Lombardije.

Ono što su izračunali jest: stanje će se staviti pod kontrolu ako na osam pacijenata bude bio raspoređen jedan liječnik, a jedna medicinska sestra na tri pacijenta. Adekvatan odgovor Lombardije na izazov koronavirusa pronašla je u novoj improviziranoj bolnici u centru Milana na lokaciji gradskog sajma, ali u novoj pošiljci raspiratora. Postojeće bolnice, skladišta, starački domovi te rehabilitacijske ustanove jednostavno ne bi bile dovoljne za skoro 4.000 hospitaliziranih pacijenata.

Ima li Hrvatska dovoljno bolničkog osoblja za borbu s koronavirusom?

Medicinske sestre i liječnici iz Italije su u medijima rekli da padaju s nogu i umiru od posla jer je pacijenata puno. Postavlja se pitanje kako Hrvatska stoji s bolničkim osobljem, osobito s liječnicima, kojih iovako ima malo? Čeka li nas zbog odljeva mozgova totalni kolaps zdravstvenog sustava sada za vrijeme epidemije koronavirusa?

Za sada na tu temu se može optimistično gledati jer u Hrvatskoj 31 zaraženi koronavirusom, dok je nekoliko tisuća građana pod liječničkim nadzorom. Vrhunski posao odrađuje Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, dok iz bolnica diljem Lijepe naše stižu vijesti da je sve spremno za prihvat teže zaraženih osoba.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, u Hrvatskoj je 13.000 liječnika, dok je brojka medicinskih sestara 27, a infektologa i specijalizanata infektologije je 185. Također, u hrvatskim bolnicama radi 1.359 internista i specijalizanta interne medicine dok je anesteziologa i specijalizanata anesteziologije 817.

Kakvo je stanje u bolnicama?

Zbog toga što je ministar zdravstva Vili Beroš proglasio prije tjedan dana opasnost od epidemije, omogućeno je da se unutar zdravstvenog sustava liječnici premještaju po potrebi. U slučaju da u nekom dijelu Hrvatske situacija s koronavirusom eskalira, očekuje se da će se tamo premjestiti liječnici za rad na jedinicama za intenzivnu njegu iz drugih krajeva zemlje.

Dakle, to je model iz ratnih godina te se onda pokazao vrlo efikasnim. Za prihvat teže oboljelih od “korone” u prvom koraku spremno je 588 kreveta, a spremne su i karantene pa ih je u Hrvatskoj uspostavljeno njih pet, piše Slobodna Dalmacija. Spreman je i 711 ventilator, kao i 36 skupih ECMO uređaja koji se još nazivaju “umjetnim plućima” te spašavaju najteže oboljele pacijente.

Kaos iz Italije bio bi teško podnošljiv za zdravstveni sustav bilo koje zemlje, a kada je u pitanju Hrvatska – ne smijemo dopustiti da uopće dođe do tog scenarija.

