BOLNICE SU PUNE, OPSADNO STANJE JE TAMO SVAKODNEVNICA: ‘Imamo mlade ljude, ozbiljno bolesne, kojima se pogoršava nama pred očima…’

U bolnicama smo korak do tri tisuće pacijenata, njih čak 10 posto je na respiratorima. Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, koja je prva crta obrane još od veljače, puna je danima. Slobodnih kreveta nema, 21 pacijent je na respiratoru, javlja RTL.

Klinika za infektivne bolesti stalno je puna. Kako se krevet isprazni, tako se i napuni. U posljednja dva tjedna primili su 200 ljudi. Bilo je i djece, ali s blažom kliničkom slikom. Najmlađa osoba na respiratoru ima 42 godine.

“Najveći šok za mene je izvješće o broju umrlih prošlih dana. Onda gledamo je li to 0 ili 1 ili je to dva. Onda to analiziramo. Svaki dan je šok”, kazao je Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Rade bez prekida

Od početka epidemije od korone je umrlo ljudi koliko primjerice živi u Stubičkim Toplicama ili Zaboku. Umiru i mlađi. U pomoć su stigle medicinske sestre iz drugih bolnica. Glavna sestra Klinike zahvalna je baš svakoj.

“Radimo zaista bez prekida od ožujka ove godine, sestre su umorne, ali rade vrijedno i odgovorno svoj posao. Imamo pomoć iz zagrebačkog KBC-a, rade na intenzivnoj kod nas. I došle su nam sestre u pomoć iz Klinike Vrapče koje rade na običnim odjelima”, kazala je Danijela Miše, glavna sestra Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.

Prosjek godina ovdje je 55. Zabrinjava ih što su mnogi bez drugih bolesti. “Svaki dan je borba, svaki dan je stres. Svaki dan je napor. U prosjeku pregledavamo između 100 do 150 ljudi dnevno. Imamo mlade ljude koji su ozbiljno bolesni, kojima se situacija pogoršava nama pred očima”, kazao je Puljiz.

U bolnicama u Hrvatskoj je oko tri tisuće pacijenata. U Splitu je 206 pacijenata, 16 na respiratoru. U Rijeci ih je s koronom u bolnici 144, 21 na respiratoru. Sisak je ispod 100, na respiratoru 10. U KBC-u Osijek u bolnici je gotovo 200 pacijenata, 41 treba respirator. Ovako izgleda sjever Hrvatske: Čakovec, pa Varaždin s više od 250 pacijenata. Najveća COVID bolnica blizu je 500, 71 pacijent na respiratoru i Klinika za infektivne bolesti njih 116. Opterećenje stacionarnih kapaciteta je 76 posto, a respiratora iskorišteno više od pola.

Opterećenje sustava

“Riječ je o iznimno velikim brojevima koji jako opterećuju naš sustav. Za razliku od proljetos izneseni su neki optimistični i dobri pokazatelji, a to je da je program u KBC-u Sestre milosrdnice smanjen za 27 posto u odnosu na isti period lani”, kazao je Vili Beroš (HDZ) ministar zdravstva.

Vlada je danas odobrila nabavu dodatnih 169 respiratora vrijednih 38 milijuna kuna i 15 tisuća doza remdesivira za “Fran Mihaljević” gdje se liječe najteži pacijenti.

