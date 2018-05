Psihijatrijska bolnica Lopača u Rijeci jedina je bolnička ustanova u Hrvatskoj čiji je osnivač lokalna samouprava, pa stoga ta bolnica nije potpisnik kolektivnog ugovora u zdravstvu i visina plaća ondje se određuje ovisno o novčanim sredstvima kojima raspolaže

Nastavak rada Psihijatrijske bolnice Lopača pored Rijeke ozbiljno je ugrožen nakon što je dvadesetak medicinskih sestara i tehničara najavilo odlazak iz te ustanove zbog otežanih uvjeta rada i malih plaća. U manje od godinu dana desetak medicinskih sestara otišlo je iz bolnice Lopača u KBC Rijeka, a isto namjerava i dvadesetak zaposlenika koji sada najavljuju odlazak, piše Novi list.

Inače, Psihijatrijska bolnica Lopača jedina je bolnička ustanova u Hrvatskoj čiji je osnivač lokalna samouprava, odnosno Grad Rijeka. Iz tog razloga ta bolnica nije potpisnik kolektivnog ugovora u zdravstvu, pa se visina plaća određuje ovisno o novčanim sredstvima kojima bolnica raspolaže.

U deset godina četiri puta smanjivane plaće

U zadnjih deset godina plaće u Lopači bile su smanjivane četiri puta. U odnosu na KBC Rijeka, prosječna mjesečna plaća medicinske sestre u Lopači manja je za oko tisuću kuna. Ipak, predstavnici Grada Rijeke i uprave bolnice sastali su se sa zaposlenicima. Grad je osigurao sredstva za povećanje plaća, pa bolnica ne bi trebala biti zatvorena.

“Situacija je ozbiljna. No danas smo održali sastanak sa zaposlenima i Grad Rijeka je novac osigurao kako bi se plaće uskladile s kolektivnim ugovorom u zdravstvu koji ćemo uvesti u naš pravilnik. Također, preselit ćemo jedan odjel u glavnu zgradu, s obzirom na to da sada radimo na četiri lokacije, te bi to preseljenje trebalo olakšati uvjete rada. Vjerujem da će nakon ovih intervencija biti medicinskih sestara koje su zainteresirane za povratak u našu ustanovu”, kazao je za Novi list ravnatelj PB Lopača Neven Ivanović.

Bolnica Lopača ima ekonomsku opravdanost

U Gradu Rijeci kažu da se o zatvaranju bolnice nikada nije ni razmišljalo. No, Ministarstvo zdravstva je 1990-tih namjeravalo zatvoriti Lopaču, a tada je Grad Rijeka preuzeo osnivačka prava. Primorsko-goranska županija daje, pak, financijska sredstva samo onim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač. U Gradu Rijeci ističu kako je umjesto pola milijuna kuna mjesečno, koliko je potrebno za kapacitete Lopače, ugovoreni limit 351.000 kuna što dovodi do problema u financijskom funkcioniranju bolnice.

Novi list piše kako Psihijatrijska bolnica Lopača, s kapacitetom od 165 kreveta, zbog blizine gradu i lake dostupnosti predstavlja dobar izbor u izmještanju bolesnika iz KBC-a Rijeka. Stoga ta bolnica ima svoju ekonomsku opravdanost, a laka dostupnost smanjuje marginalizaciju i stigmatizaciju bolesnika. Također, zbog blizine veća je i mogućnost odgovarajućeg prihvata bolesnika iz KBC-a Rijeka, što znači i uštedu stredstava HZZO-a jer bi se izbjegao prijvoz pacjenata iz KBC-a Rijeka u Psihijatrijsku bolnicu na Rabu.

