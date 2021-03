SIN ČOVJEKA KOJEG SU POKRALE DJELATNICE KB DUBRAVA: ‘Ravnatelj mi je rekao da bacam ljagu na njih i da ne idem s tim u medije’

Goran kaže da dva mjeseca nije mogao mirno spavati jer nije znao tko je osoba koja je pokrala njegova pokojnog oca dok je u teškom stanju ležao u KB Dubrava

U Kliničkoj bolnici Dubrava, zagrebačkoj Covid bolnici, događale su se krađe iza kojih stoje dvije djelatnice bolnice. One su od teško bolesnih pacijenata krale novčanike, nakit i mobitele pa to kasnije trošile na razne stvari, poput ženskih čizama. Prve informacije govore da je riječ o petero pokradenih pacijenata koji su se u bolnici borili za život.

Zaposlenice bolnice oštetile su pacijente za gotovo 38.000 kuna. Goran Mrđa ostao je bez oca u Covid bolnici te je njegov pokojni otac žrtva kradljivica. On je još sredinom siječnja prijavio da mu je otac pokraden.

“Danas su me zvali iz policije da mi kažu da su otkrili osobu koja je mom ocu ukrala novčanik u bolnici, baš sam sretan. Već dva mjeseca ne mogu mirno spavati”, rekao je Mrđa za Dnevnik.hr.

DJELATNICE KB DUBRAVA POKRALE PACIJENTE: Uzele novčanike, kartice i mobitele – dizale novac pa otišle u šoping

‘Ravnatelj mi je rekao da s ovim ne idem u medije’

U siječnju je Dnevnik.hr objavio priču o krađi u “Dubravi”, no tada su iz vrha KB-a tvrdili da su pokrenute procedure predviđene za takve slučajeve. Kazali su još da novčanika nije bilo među stvarima pokojnika. Mrđa je tada pokušao razgovarati s ravnateljem bolnice Ivicom Lukšićem.

Nakon sat i pol čekanja pred bolnicom, rečeno mu je da ravnatelju pošalje mail jer on neće doći. Mrđa veli da se s ravnateljem čuo dan kasnije te da razgovor nije bio niti malo ugodan.

“Lukšić me zvao u ponedjeljak i rekao da je to što govorim bacanje ljage na bolnicu i da slučajno ne idem s tim u medije. Meni je to bilo strašno. Znate kakav je osjećaj kad svi misle da ste vi krivi, da ste vi okrali vlastitog oca. Čak me i policija u jednom trenutku optužila. Užas”, govori Mrđa za Dnevnik.hr. Sin žrtve ozbiljno razmišlja o tome da tuži tu bolnicu.

RAVNATELJ KB DUBRAVA ISPRIČAO SE ZBOG TULUMA; Oglasio se i Srića: ‘Bojim se da u pozadini ove priče stoje i neke druge stvari’

Reagirao i Beroš

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je slučaj krađe pacijenata u Covid bolnici te je rekao da je u kontaktu s Lukšićem i da po službenoj dužnosti obavijestili institucije kada su saznali “za taj ružni događaj”.

“Danas dolaze djelatnici policije k ravnatelju Lukšiću na razgovor. Apsolutno će biti daljnjeg postupanja, ali ne samo u sferi medicinskog djelovanja nego i poštovanja zakona općenito. Riječ je o izuzetno teškom moralnom, ali i kaznenom djelu i postupat će se u skladu s propisanom procedurom”, komentirao je Beroš.

Sin ogorčen i na banku

Dva mjeseca od krađe, Mrđa je danas donekle zadovoljan time što je lopov pronađen, ali je svjestan da je još bitki ispred njega. Jedna od njih je i ona za povratom ukradenog novca.

“Ne znam još što da radim, u banci su mi rekli da oni tu ne mogu ništa. Ne znam ni detalje krađe jer koliko znam, otac nije imao pin sa sobom. Je li on možda iznuđen od njega, ne znam. Samo znam da ću dalje ići s odvjetnikom”, kaže Mrđa za Dnevnik.hr.

Ožalošćeni sin je ogorčen na banku, ne zato što peru ruke od svega, nego i zato što su, tvrdi on, policiji tek prije dva tjedna ustupili snimke nadzornih kamera bankomata. Policiji je to očito bilo presudno u pronalasku osobe koja je ukrala novčanik njegovom pokojnom ocu.