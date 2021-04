BOLI JU TO ŠTO NETKO IMA DIJETE: Susjedi iz pakla smetaju trudnice i majke: ‘Sve što ima veze s djecom i obitelji. Tada počinje napadati!’

Mještani Bunjana tvrde kako ih njihova susjeda maltretira i prijeti im da će ozlijediti njihovu djecu, reagirala je i policija, a ona ‘ne zna zašto se oko toga digla tolika prašina’

Deseci roditelja iz Bunjana pokraj Ivanić Grada ne mogu spavati i ne ostavljaju djecu vani, jer ih žena iz njihova susjedstva vrijeđa i prijeti da će nauditi njihovoj djeci. Boje se da bi svoje prijetnje mogla i ostvariti, jer im često dolazi ispred kuća, a i policija je često znala dolaziti.

Kristina Žan mnoge od onih kojima prijeti ni ne poznaje, a zajedničko im je samo to da imaju malu djecu ili da su žene trudne. “Krenulo je prošle godine kada mi je ponudila da mi kupi dijete preko društvene mreže. Na to sam ju ja samo blokirala i muž i ja smo drugi dan otišli na policiju i to prijavili. Tamo su nam rekli da će oni s njom obaviti razgovor i sve što treba. Nakon tjedan dva su nas nazvali i rekli da je obećala da više neće i na tome je uglavnom ostalo. Nakon toga mi je ponovno počela slati prijetnje. Vrijeđala mi je dijete, da je isprdak, da samo znam širiti noge, da mi je dijete kopile, da si pazim na malu da bi mi mogla nestati. Nakon toga smo ponovno otišli na policiju i rekli su nam da ju ignoriramo. I jesam, ignorirala sam ju. Ali poslije ona napravi novi profil na Facebooku i opet mi se počne javljati”, govori reporterima RTL Potrage Josipa Franc iz Bunjana.

Stotinjak žrtava

“Smetaju joj trudnice, žene, majke. Sve što ima veze s djecom i obitelji njoj smeta i napast će tu osobu. Samo verbalno, za sada. Boli ju ta činjenica da netko drugi ima dijete. Jednom je napisala da je imati dijete prljanje svoje duhovne čistoće. Što to znači u njezinoj glavi ja ne znam. No tada počinje napadati”, dodaje sumještanka Anja Vrbaslija i pritom iznosi frapantan podatak: “Ja ih za sada znam stotinjak. Ukupno ih može biti i 200, bar u Hrvatskoj. Ima ih i vani. Po Makedoniji, Njemačkoj, svuda. Bira ljude nasumice i negdje će vidjeti sliku koja joj smeta i onda će napraviti kaos”, kaže Vrbaslija.

Traumatična životna situacija

Novinari su pronašli Kristinu Žan. Ona je radno sposobna, završila je srednju školu i službeno se ne vodi kao psihički bolesna osoba. “2018. imala sam jednu traumatičnu životnu situaciju i dosta mi se život zakomplicirao i to mi je dosta udarilo na moje svjetonazore i stavove. S vremenom sam ja to sve sredila i to se više ne događa. Trebalo mi je dosta vremena da to sve prevaziđem”, rekla je Žan.

Tvrdi da ljudi mogu biti sigurni da neće nauditi ni njima, a ni njihovoj djeci. “Kao što sam vam već rekla, ljudi u ljutnji kažu svašta i ‘zaklat ću te’, ‘ubit ću te’ i svašta. Toga ima i uživo i ne znam zašto se oko toga digla tolika prašina”, poručuje ona.

Cijelu priču mještana Bunjana, njene motive i što je poduzela policija pogledajte u prilogu: