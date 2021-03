‘BOLEST JE TEŽA’: Covid pogađa sve mlađe osobe, organiziraju se novi intenzivni odjeli; Capak otkrio koje nove mjere razmatraju

Hrvatska je, kako se čini, ušla u treći val epidemije koronavirusa, a za razliku od onog jesensko-zimskog u ovom su pogođene sve mlađe osobe, pri čemu virus uzrokuje težu kliničku sliku

Sve više županija ima oko 300 novozaraženih, a time i sve više Covid pozitivnih u bolnicama. Pacijenti su sve mlađi, a u Splitu je i drastično više onih na respiratoru. U Infektivnoj klinici Fran Mihaljević u Zagrebu mjesta je sve manje pa organiziraju i nove intenzivne odjele, javlja RTL.

Sve upućuje na to da je Hrvatska ušla u treći val epidemije. Za razliku od onog jesensko-zimskog ovim su pogođene sve mlađe osobe, a virus uzrokuje i sve težu kliničku sliku. Dokazuje to i slučaj 44 godišnjeg muškarca koji je helikopterom hitno prebačen iz Dubrovnika u Zagreb.

“Imao je potrebu za ECMO-m. Zahvaljujemo MUP-u na helikopteru koji je našem vrijednom timu, docentu Kutleši i glavnoj sestri Anđi što su otišli po pacijenta. Pacijent je sad tu, zbrinut je i nadamo se da će sve ići u dobrom smjeru”, kazala je ravnateljica Klinike dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Infektivna klinika Fran Mihaljević u jedinici intenzivnog liječenja ima slobodno svega još nekoliko kreveta. “Sad ćemo morati proširiti još jedan odjel za bolesnike za liječenje na intenzivnoj što znači da ćemo, na jedan način, još jedan covid odjel koji ima mogućnost izolacije i boljeg pristupa morati osloboditi”, kazala je Markotić.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA POOŠTRAVA MJERE: Maske na otvorenom, kraće radno vrijeme kafića, zabrana točenja alkohola…

Ivić: ‘Bolest je teža’

Najviše hospitaliziranih je iz skupine radno-aktivnog stanovništva starih između 40 i 50 godina. Slično stanje je i u splitskoj bolnici. No, jedna stvar posebno brine. “Kad usporedimo ovu brojku s brojevima koje smo imali u onom jesenskom odnosno zimskom valu onda negdje za 50 posto imamo više ljudi na respiratoru nego što je to bilo. U odnosu na broj hospitaliziranih. Znači, to je značajno, bolest je teža”, rekao je Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split.

U nekim zemljama poput Češke, Portugala ili Španjolske rast pozitivnih i oboljelih dogodio se u hladnije vrijeme. Liječnici objašnjavaju, ove više temperature Hrvatskoj idu na ruku i mogle bi pomoći suzbijanju trećeg vala. Ali samo ako građani budu odgovorni.

“Pozivam sve građane da za ove blagdane se suzdrže od druženja, da ostanu u najbližem obiteljskom krugu, da se klone procesija. To će biti samo jedan dodatni razlog da se bolest proširi. Nemojmo sebe lagati da se pridržavamo mjera nego ih se pridržavajmo uistinu”, kazao je Ivić. One su jednostavne i odavno svima poznate.

U ČETVRTAK STIŽU NOVE MJERE: Moguće je postrožavanje u Gradu Zagrebu i još tri županije; kafiće neće zatvoriti, ali…

Nove mjere od 1. travnja

Nacionalni stožer intenzivno radi na mjerama od prvog travnja, a kako brojke bukte, popuštanja neće biti. Mnoge će se mjere nastaviti, neke dodatno postrožiti posebno u dalmatinskim županijama, a slične bi se mogle donijeti i za grad Zagreb. No, već je najavljeno da zatvaranja terasa ni crkvi za Uskrs neće biti. Ugostiteljima bi se moglo pak skratiti radno vrijeme.

“Mi nemamo one najstrože mjere, policijski sat i totalni lockdown kao neke zemlje, ali mislimo da sada ne bi ni sprječavali prelazak iz županije u županiju, to je mjera o kojoj možemo razgovarati kada će trebati spriječiti prelazak iz županije u županiju, a u ovom trenutku ne mislimo da bi to bilo nešto učinkovito”, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

“Kod nas postoji ta tradicija da se ljudi druže u kafićima i ta mjera je trajno na stolu, ali sada nismo razmatrali da ih skroz zatvorimo. Po mojoj procjeni, terase će ostati otvorene kao i dosad”, dodao je Capak.

PRODUŽENE SU MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA: Evo tko ima pravo na naknadu i koji su rokovi za prijavu

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.