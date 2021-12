Protekla nedjelja mogla je biti prokleta za obitelj jednoipolgodišnjeg djeteta iz Supetra na Braču. Dijete je trebalo hitno biti prebačeno u splitsku bolnicu, no prvo se zapalio gliser, u vlasništvu privatnog županijskog koncesionara, koji je predviđen za hitne slučajeve, a na kraju ni pilot helikoptera nije imao gdje sletjeti, jer je najbliži aerodrom udaljen 35 kilometara i zatvoren zimi.

"Imamo neadekvatan gliser za hitan transport pacijenata. Prvo su nas uvjeravali da je bio na popravku. Pa je došao novi, tehnički ispravan i odličan, kako su nam rekli. Već na ovoj situaciji je zakazao. Curica od godinu i po dana upućena je hitno za Split. Gliser se pokvario. Digao se helikopter. Mi na ovom dijelu, gdje živi više od pola otočana, nemamo heliodrom. Grad Supetar je izradio projektnu dokumentaciju i zahtijevamo od Županije da preuzme organizaciju financiranja i organizaciju heliodroma. Grad je spreman financijski sudjelovati u tome, ali ne može s njim upravljati", rekla je gradonačelnica Supetra Ivana Marković za Dalmaciju Danas.

Teška improvizacija

Niti helikopterska pomoć nije pomogla zbog kompliciranih procedura, ali i neodlučnosti pilota. "Pilot je rekao da će doći ako bude imao osiguranu pomoć s tla u vidu vatrogasaca. Oni su se odazvali. Na pitanje zapovjednika vatrogasaca gdje treba otići nisu od pilota dobili odgovor jer ni sam nije znao pa ih je poslao na sve heliodrome i na aerodrom, pa gdje bude da se ne gubi vrijeme u ovakvoj situaciji. Pa je helikopter došao na aerodrom ali nije htio sletjeti.

Vjerojatno nisu bili zadovoljeni sigurnosni protokoli. A beba se vozila 20 minuta od Supetra, u nesvijesti, u teškom stanju, preko Vidove gore, vijugavih i skliskih cesta do aerodroma. I kad je helikopter došao nije imao tko upaliti pistu, da bude osvjetljenja. Na aerodromu trebaju biti vatrogasci, a s njima netko treba sklopiti ugovor… Sve ima svoje protokole. Stvorila se prava drama. Srećom je bio tu vatrogasac koji radi u Pučišćima, a inače je zaposlenik aerodroma ljeti.

Na svoju ruku je ušao i upalio rasvjetu na pisti. Ovo je ispala teška improvizacija i svaka čast ljudima koji rade na terenu, hitnoj i doktorima, ali ako se nešto desi onda će se svi pitati zašto i kako, kao na Kornatima. Sve je moglo poći krivo", naglasila je gradonačelnica Supetra.

Zavod nije nadležan

Iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu tvrde da nisu odgovorni za to gdje će helikopter sletjeti, kako aerodrom treba biti opremljen ili za obučenost ljudstva za prihvat helikoptera.

"To je u nadležnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mi smo odgovorni za medicinski dio. A prema izjavi službujućeg doktora koji je tad bio dežurni, zaprimljeno je dijete ozbiljno narušenog zdravlja. Željeli su ga transportirati u KBC Split na pedijatriju, no meteouvjeti su bili strašno loši. Službujući doktor se uputio prema gliseru, a usput je zvao i helikopter. Kad je došao pred gliser rečeno mu je da je odobren let helikoptera, a skiper na gliseru mu je rekao da su meteouvjeti nepovoljni, i da gliser ima nekih tehničkih poteškoća. Onda su se okrenuli i otišli na aerodrom. Helikopter se spustio. Predali su dijete koje je zapremljeno u KBC Split na obradu", rekao je ravnatelj Zavoda Leo Luetić.