Zagrebačka gradska vlast odlučila je provjeriti imaju li zidovi unutar Holdinga uši, pa su putem javne nabave naručili protuprislušni pregled za 190.000 kuna bez PDV-a.

"S obzirom na Uskokove optužnice bilo je svega i svačega tako da želimo unaprijediti korporativnu sigurnost", poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević dodavši da to nema veze s nedavnim curenjem popisa zaposlenika Holdinga kojima prijeti otkaz.

Iz Mosta i HDZ-a, oporbenih stranaka u Gradskoj skupštini, tvrde da se Tomašević još uvijek boji bivše vlasti. "Mislimo da se gradonačelnik ponaša kao Ilija Čvorović u Balkanskom špijunu. On je pun paranoje. Ono što nam je posebno sporno što će građani grada Zagreba to platiti. To je kao da ja, gradski zastupnik, imam neke sumnje i naručim tu provjeru i da tražim od građana Zagreba da to plate", rekao je za RTL Marko Sladoljev, predsjednik Kluba gradskih zastupnika Mosta, a na sličnom tragu je i šef zagrebačkog HDZ-a, Mislav Herman:

"Ima li bubica u Zagrebačkom holdingu ili samo u glavi onih koji ih traže novo je pitanje koje dolazi iz te gradske megatvrtke. Smatramo potpuno neopravdanim ulagati 190 tisuća kuna u tako nešto kada Zagrebački holding trpi milijunske gubitke", pojasnio je.

Zašto baš sad?

Mnogima je, kao i u brojnim drugim slučajevima donošenja neobičnih političkih odluka, sporan - tajming. Nikome nije jasno zašto se baš sada traže bubice po uredima.

"Ništa, što bi bio povod? Ovo je proces koji traje već mjesecima. Radi se o nečemu što je uobičajeno za bilo kakvu korporaciju uključujući i javne korporacije", tvrdi gradonačelnik.

U Bandićevo vrijeme toga nije bilo

No, zaboravio je reći kako je to uobičajeno uglavnom za privatne, ali ne baš i za javne kompanije. Uz to, bubice se traže dok nikog nema na poslu.

"Mislim da oni s time ne mogu ništa i ako nađu nešto, jer bi trebali pozvati policiju i DORH jer se radi o teškom kaznenom djelu neovlaštenog prisluškivanja. Za protuprislušni pregled mislim da im ne treba dozvola zaposlenika, ali ne znam kako je to regulirano u internim aktima", objasnio je stručnjak za sigurnost, Ante Letica.

Bandićevi ljudi od povjerenja, bivša pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić i bivši pročelnik za financije Slavko Kojić tvrde da u njegovo vrijeme takvih pregleda nije bilo. Uostalom, sad se za sve zna, pa ako je netko i htio prisluškivati, ima vremena maknuti bubice.