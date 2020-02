BOJE LI SE HRVATI KORONAVIRUSA? Navodno vas nije strah zaraze, ali prazne police u trgovinama pokazuju suprotno…

Čak 40 posto ispitanih navodi kako se ne boje zaraze. Doduše, istraživanje je provedeno prije nego je otkriven prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj

Hendal je proveo istraživanje na 400 građana RH o potencijalnoj zarazi i strahu od koronavirusa. Istraživanje je provedeno online metodom na nacionalno reprezentativnom uzorku građana, u vremenu od 19. do 24. veljače 2020. godine, dake, prije nego je potvrđen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj.

Na skali od 1 do 5 upitani su da procjene kolika je vjerojatnost da se koronavirus pojavi u Hrvatskoj. Rezultati pokazuju kako, u prosjeku, građani smatraju kako niti jest, niti nije vjerojatno da će se koronavirus pojaviti u Hrvatskoj (srednja vrijednost je 3,3), pri čemu oko 53 posto građana navodi kako je vjerojatno ili vrlo vjerojatno da će se virus pojaviti u RH (procijenili su to ocjenama 4 ili 5-“Vjerojatno je” ili “U potpunosti je vjerojatno”).

Također, na skali od 1 do 5 ispitanici su procjenjivali stupanj straha od zaraze. Po tom su pitanju u prosjeku građani neutralni, tj. navode kako se niti boje niti ne boje (srednja vrijednost 2,8). Pri tome oko 40 posto navodi kako se ne boje zaraze (procijenili su to ocjenama 1 ili 2- “Uopće se ne bojim” ili “Ne bojim se”), dok je u strahu od zaraze oko 26 posto građana (procijenili su to ocjenama 4 ili 5- “Bojim se” ili “Jako se bojim”).

Na pitanje u kojoj mjeri je koronavirus globalna prijetnja, 54 posto građana navodi kako on predstavlja prijetnju ili čak ozbiljnu prijetnju.

Hendal je pitao građane koliko je vjerojatno da bi u idućih 6 mjeseci otputovali u Kinu kada bi osvojili plaćeni put i boravak. Svaki četvrti građanin izjavio je kako bi putovao, 44 posto ih ne bi putovalo, a trećina navodi kako nisu ni prije željeli posjetiti Kinu.

