‘BOJAO SAM SE DA ĆE MI OKO ISCURITI’: Zoranu je spajalica probila bjeloočnicu; Spasili mu vid rizičnom operacijom: ‘Obično se nakon ovoga ostane slijep, ali…’

Nakon što se Zoranu Kaliniću u oko zabila spajalica za namještaj, oftalmologu Opće bolnice u Čakovcu, Bojanu Sontacchiju, nije preostalo ništa drugo nego pokušati spasiti oko i vid, u čemu je na kraju i uspio te je zbog toga dobio i javnu pohvalu svog pacijenta

U vrijeme kada zdravstveni sustav trpi mnogobrojne kritike, svaka pohvala liječnicima, sestrama i ostalom medicinskom osoblju pravo je čudo. No, liječnici i izvode čuda, prije svega kako bi ljudima spasili život ili popravili zdravlje, a tek zatim dobili pohvalu. Jedan od pohvaljenih je i oftalmolog Bojan Sontacchi, koji je u čakovečkoj bolnici uspješno operirao Zorana Kalinića iz Selnice Podravske.

Dok će zajedljivi kritičari primijetiti kako se vjerojatno radilo o još jednom rutinskom zahvatu nakon kojeg je pacijent u znak zahvalnosti sve dao u medije, priča je ipak nešto drugačija. Naime, nesretni Zoran je stradao na poslu, tako da mu se spajalica zabila u oko!

“Prije dva tjedna na poslu sam se slučajno pogodio u oko spajalicom iz pneumatskog pištolja. Već 30 godina radim u jednoj preloškoj firmi na poslovima tapeciranja i nikada dosad nisam bio ozlijeđen na radu. Unatoč tome što mi je ovo bilo prvi put, situacija je bila jako ozbiljna, a oko u vrlo lošem stanju i bojao sam se da će ‘iscuriti’ ako ne budem podvrgnut hitnoj operaciji. Od rođenja imam problema s vidom na desnom oku, to sam naslijedio i jednostavno mi je takva genska predispozicija, ali na lijevom oku vid mi je bio 100 posto. Zbog toga sam i bio iznimno zabrinut, jer sam čuo da kod ovakvih nezgoda vid rijetko ostane neoštećen, pa je veliko pitanje bih li, s obzirom na to da sam slabovidan na drugo oko, uopće mogao raditi da mi liječnici u Čakovcu nisu spasili oko. Bilo mi je jasno da se radi o složenoj i rizičnoj operaciji, jer su se ovdašnji liječnici konzultirali i s timom iz Zagreba, ali tamo u to vrijeme nije bilo specijalista. Tako da je na kraju pala odluka da se operira ovdje”, posvjedočio je Kalinić za eMeđimurje.

Otišao kući bez naočala

Pohvaljeni doktor Sontacchi, pojasnio je u kakvom je stanju bilo Kalinićevo oko te kojim ga je tretmanima uspio sačuvati od “curenja”, ali i gubitka vida.

“Ozljeda je bila vrlo ozbiljna, a otežavajuća je okolnost što je pacijent i na drugom oku, koje nije bilo zahvaćeno ozljedom, slabovidan i na to oko vidi otprilike 30 posto. Spajalica kojom se pacijent pogodio probila je bjeloočnicu i unutrašnje dijelove oka i rezultat operacije bio je jako upitan. Ipak, s obzirom na to da mu je to zdravo oko, na koje je vidio 100 posto, odlučio sam izvesti operaciju. Sam zahvat trajao je oko sat i pol, uz veliku pomoć instrumentarke Srebrenke Florjanić. Srećom, sve je prošlo u najboljem redu i već idućeg jutra, nakon što smo sanirali ozljedu, čovjek je vidio 100 posto. Bolnički oporavak je trajao desetak dana, a do otpusta nije bilo nikakvih komplikacija, pa je pacijent otišao od nas bez ikakvih naočala ili sličnih pomagala”, pojasnio je Sontacchi.

Iako je stanje zasad dobro, liječnik uvjerava kako su kod takvih trauma moguće kasnije komplikacije. Dugoročno to znači pojavu mrene ili komplikacija u stražnjem dijelu oka. No, srećom, uvjeren je kako je oko u vrlo dobrom stanju. Iako mu pohvale pacijenata gode, doktor Sontacchi si ne želi pripisivati neke posebne zasluge, iako priznaje da su ovakvi zahvati rijetkost.

Nema tegoba

“Ovo je dosad bio najkompleksniji zahvat s kojim sam se susreo u svojoj praksi. Događa se to u praksi, ali rijetko je nalaz tako loš kao ovaj s kojim smo se susreli. Općenito, takve su ozljede rjeđe i obično kada se dogode ne bude nikakvog funkcionalnog vida, odnosno ljudi obično ostanu slijepi na to oko. Operacijom se nastoji očuvati oko kao organ, ali ovo je jedan od malobrojnih zahvata nakon kojeg je, u ovakvom stanju, vid ostao netaknut”, poručio je Sontacchi.

Kalinić, pak, nakon otpuštanja iz bolnice ne osjeća nikakve tegobe. “Sad se osjećam odlično. Na oku imam ortopedsku leću, jer je u oku konac koji će izvaditi za najmanje šest mjeseci, a umjesto očne vodice stavljen je nadomjestak koji moje tijelo mora prihvatiti. Obratio sam vam se zato što želim pohvaliti dr. Sontacchija i cijeli njegov tim. On je skroman i ne želi se isticati, ali je živi dokaz da u Hrvatskoj imamo specijaliste koji mogu izvesti i najzahtjevnije operacije. Uvijek ću mu biti zahvalan, jer da mi nije pomogao vjerojatno bih trajno oslijepio na lijevo oko i ostao invalid”, zaključio je zahvalni pacijent.