Hrvatska bilježi već konstantan porast broja novozaraženih koronavirusom, a prema epidemiološkoj karti Europe koju objavljuje Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) cijela je Hrvatska obojana crvenom bojom.

Trenutnu epidemiološku situaciju u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska komentirao je prof. dr. sc. Bojan Polić, virusni imunolog iz Rijeke. Napomenuo je da se nije cijepio dovoljan broj ljudi.

"Cjepiva su najbolji doseg medicine u zadnjih 100-tinjak godina. Pokazala su se efikasnim kontra raznih bolesti, neke su iskorijenjene, neke se drže pod kontrolom, a vidimo i da djeluju na primjeru Covida jer preveniraju teže oblike bolesti i smrti", rekao je.

"Ne znam jel' to nepovjerenje u sustav, znanost ili kriva informiranost. Ako idemo od zapada Europe do istoka, taj postotak drastično opada. U zapadnim europskim zemljama procijepljenost je iznad 70, čak i 80 posto, kod nas je 50 posto, a u Bugarskoj i manje. To nije dobro jer uz prisustvo delta varijante koronavirusa prijeti nam porast broja hospitaliziranih i umrlih", istaknuo je.

'Preklapanje korone i gripe za neke bi moglo biti devastirajuće'

Prof. dr. sc. Polić potom je dodao kako dolaskom hladnijih mjeseci prijeti i opasnost od gripe koja se "donekle sakrila jer smo se pridržavali mjera, a i manje je infektivnija u odnosu na koronu".

"S obzirom da smo relaksirali mjere u većini slučajeva mislim da bi se i gripa mogla pojaviti. Bilo bi loše da se preklope korona i gripa i da imamo obje epidemiju u isto vrijeme. To bi moglo biti devastirajuće za neke ljude pogotovo starije", poručio je prof. Polić.

Također, riječki virusni imunolog izabran je za predsjednika Europske federacije imunoloških društava (EFIS); krovne organizacije imunologa u Europi, što je, osim velikog priznanja prof. Poliću, priznanje i za Hrvatsku.

"Hrvatsko imunološko društvo je vrlo aktivno. Imamo dva velika centra u Zagrebu i Rijeci. Sjedište hrvatskog imunološkog društva je u Rijeci koja ima dugu tradiciju imunologije još od 1971. kada je bila prva transplantacija bubrega. Proteklih desetljeća dosta se razvijala, postoji i međunarodna prepoznatljivost, što je rezultiralo i ovim izborom", komentirao je Polić.